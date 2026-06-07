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NYT: Pentagonul ridică la nivel „critic” amenințarea de spionaj din partea Israelului. Casa Albă și ambasada israeliană resping informațiile

NYT: Pentagonul ridică la nivel „critic” amenințarea de spionaj din partea Israelului. Casa Albă și ambasada israeliană resping informațiile
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Pentagonul ar fi crescut recent la nivelul maxim evaluarea privind riscul activităților de spionaj israeliene împotriva oficialilor americani, potrivit unor informații publicate de NBC News și The New York Times. Atât Casa Albă, cât și Ambasada Israelului la Washington au respins categoric acuzațiile.

Pentagonul ridică la nivel „critic” amenințarea de spionaj din partea Israelului

NBC News a relatat, citând actuali și foști oficiali americani, că Pentagonul a ridicat în ultimele săptămâni nivelul amenințării de contrainformații asociate Israelului la categoria „critic”, cea mai ridicată clasificare internă.

Potrivit surselor, decizia ar fi fost determinată de îngrijorări crescute că serviciile israeliene încearcă să obțină informații despre discuțiile interne ale administrației americane privind conflictele din Orientul Mijlociu, în special cele legate de Iran și Liban.

Un document intern de șapte pagini ar descrie mai multe incidente care au contribuit la această reevaluare.

Steve Witkoff, printre oficialii americani vizați

The New York Times a relatat că unul dintre oficialii americani asupra cărora Israelul și-ar fi intensificat activitățile de colectare a informațiilor este trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff.

Witkoff a avut un rol important în negocierile privind Iranul și în discuțiile purtate de Statele Unite în dosarele Israel-Hamas și Rusia-Ucraina.

Conform publicației americane, serviciile de informații ale SUA ar fi exprimat îngrijorări și în privința unor presupuse încercări de monitorizare a subsecretarului american al Apărării pentru Politici, Elbridge Colby, și a adjunctului său, Michael P. DiMino IV.

Un oficial de rang înalt, citat de The New York Times, a descris presupusa intensificare a activităților de informații israeliene drept „scăpată de sub control”.

Israelul respinge acuzațiile

Ambasada Israelului la Washington a negat ferm informațiile publicate de presa americană.

„Este complet fals. Israelul nu colectează informații despre entități americane, cu atât mai puțin despre oficiali ai guvernului Statelor Unite”, a transmis un purtător de cuvânt al ambasadei.

Potrivit declarației, activitățile de informații ale Israelului sunt îndreptate împotriva adversarilor săi și nu împotriva aliaților.

Și Casa Albă a contestat veridicitatea informațiilor. Un oficial american a declarat pentru NBC că întreaga relatare este falsă și se bazează pe surse care nu cunosc situația reală.

În schimb, Pentagonul a refuzat să comenteze public subiectul.

Cooperarea dintre SUA și Israel continuă

Sursele citate de NBC au precizat că noua evaluare nu pare să afecteze schimbul de informații dintre cele două state, care continuă la un nivel ridicat, inclusiv în contextul conflictului cu Iranul.

Totuși, oficialii americani ar urma să adopte măsuri suplimentare de securitate în timpul deplasărilor în Israel sau al întâlnirilor cu reprezentanți israelieni.

Relațiile dintre serviciile de informații ale celor două țări au mai fost afectate în trecut de cazul lui Jonathan Pollard, analist al Marinei SUA condamnat în 1985 pentru spionaj în favoarea Israelului. Pollard a petrecut 30 de ani în închisoare înainte de a fi eliberat în 2015.

Tensiuni între Trump și Netanyahu

Reevaluarea amenințării ar fi avut loc pe fondul unor divergențe tot mai vizibile între președintele american Donald Trump și premierul israelian Benjamin Netanyahu.

Potrivit presei americane, Netanyahu susține reluarea unor acțiuni militare împotriva Iranului și se opune eforturilor Washingtonului de a obține o soluție diplomatică cu Teheranul. De asemenea, există neînțelegeri privind operațiunile militare israeliene împotriva organizației Hezbollah în Liban.

În această săptămână, Trump a confirmat că a avut o conversație telefonică tensionată cu Netanyahu pe tema conflictului din Liban, însă a insistat că relația de lucru dintre cei doi rămâne funcțională.

Deocamdată, acuzațiile privind presupusele activități de spionaj israeliene rămân neconfirmate oficial, fiind susținute de surse anonime din administrația americană și respinse categoric atât de Israel, cât și de Casa Albă.

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