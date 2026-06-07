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O dronă Shahed a lovit un depozit de combustibil nuclear uzat lângă Cernobîl. Zelenski: Un atac deliberat şi „extrem de josnic”

O dronă Shahed a lovit un depozit de combustibil nuclear uzat lângă Cernobîl. Zelenski: Un atac deliberat şi „extrem de josnic”
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O dronă rusă de tip Shahed a avariat grav o clădire folosită pentru depozitarea combustibilului nuclear uzat. Depozitul este situat în apropierea centralei nucleare dezafectate de la Cernobîl.  Zelenski descrie atacul ca fiind unul deliberat şi „extrem de josnic”, scrie The Guardian.

Deşi structura – clădirea de recepţie a instalaţiei de depozitare a combustibilului nuclear uzat – nu conţinea containere în acel moment, atacul asupra acestui obiectiv sensibil părea să fie un mesaj direct din partea Moscovei. Este o ripostă pe fondul intensificării confruntărilor cu atacuri aeriene de la distanţă mare, în cadrul cărora au fost lovite obiective importante de ambele părţi.

Zelenski: „Era o instalaţie de infrastructură critică. Şi un atac rus extrem de josnic”.

„În acest moment, nu s-au înăsprit limitele de siguranţă radiologică. Dar este evident că a crescut şi mai mult aroganţa Rusiei, care era deja la cote maxime”, a declarat Volodimir Zelenski după atacul care a avut loc în jurul orei 2 dimineaţa. „Era o instalaţie de infrastructură critică. Şi un atac rus extrem de josnic”.

Zelenski urma să se întâlnească duminică cu Keir Starmer, Emmanuel Macron şi Friedrich Merz în cadrul unui summit organizat la Londra pentru a discuta despre conflictul în curs.

Nivelul de radiaţii de la faţa locului s-a menţinut în limite normale

Andrii Sybiha, ministrul de Externe al Ucrainei, a postat pe X:

„Nu este prima dată când forţele ruse pun în pericol instalaţiile nucleare ucrainene. Şantajul nuclear al Rusiei şi ameninţările la adresa siguranţei nucleare sunt sistematice, deliberate şi inacceptabile”.

Depozitul de combustibil nuclear uzat se află la aproximativ 14,5 km de centrala de la Cernobîl, care în 1986 a fost scena celui mai grav accident nuclear din istorie.

Un incendiu care a izbucnit duminică a cuprins aproximativ 40 de metri pătraţi şi a fost stins.

Niciun membru al personalului nu a fost rănit. Energoatom, operatorul de stat al centralelor nucleare, a declarat că nivelurile de radiaţii de la faţa locului s-au menţinut în limite normale.

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a declarat că experţii săi se pregătesc să viziteze amplasamentul şi că, deşi atacul a provocat pagube semnificative, nivelurile de radiaţii de la faţa locului s-au menţinut în limitele stabilite.

Replică la atcul de la Kronstadt

Depozitul centralizat de combustibil nuclear uzat este conceput pentru a asigura depozitarea pe termen lung a combustibilului nuclear uzat provenit de la centralele nucleare din Ucraina.

Sâmbătă, un atac ucrainean cu rachete de lungă distanţă a vizat oraşul naval istoric Kronstadt, situat în apropierea oraşului Sankt Petersburg, chiar în momentul în care se încheia importantul forum economic organizat acolo.

Kremlinul, furibund

Ministerul Apărării din Rusia a declarat duminică că sistemele sale de apărare aeriană au doborât 500 de drone ucrainene în ultimele 24 de ore, a relatat agenţia de ştiri Interfax.

Kremlinul a ameninţat că va intensifica atacurile sistematice asupra unor obiective cheie, inclusiv asupra centrelor de decizie din Ucraina.

Rusia nu a făcut niciun comentariu public cu privire la atacul asupra centralei de la Cernobîl.

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