Premierul israelian Benjamin Netanyahu se înfruntă cu presiuni din cauza operațiunilor militare desfășurate în sudul Libanului.

Agențiile de servicii informaționale ale SUA au avertizat administrația Trump că premierul israelian ar putea compromite eforturile președintelui american în încheierea unui acord de pace îndelungat cu Iran.

Potrivit NBC News, Trump a discutat cu oficiali israelieni mai devreme, iar aceștia ar if de acord să facă un armistițiu cu Hezbollah.

Ministrul de Externe al Iranului, Abbas Araghchi, a acuzat Israelul că dorește să fie într-o stare de „război permanent”.

Tensiunile dintre Trump și Netanyahu sunt în creștere

Potrivit The Washington Post , tensiunile dintre guvernul Netanyahu și administrația Trump sunt în creștere. Trump l-a atenționat în mod explicit pe premier privind lansarea de bombardamente asupra Hezbollah, din care rezultă victime civile colaterale.

Vineri, la două zile după ce Trump a semnat la Versailles Memorandumul Înțelegerii, Israel a bombardat sudul Libanului, ca răspuns la atacul cu drone din partea Hezbollah care a dus la uciderea a patru militari israelieni.

Rapoartele serviciilor americane indică că Netanyahu nu va retrage trupele israeliene din Liban pentru că dorește să participe la alegerile parlamentare în toamnă. Serviciile secrete dezvăluie și că guvernul israelian este nemulțumit din cauza termenilor lui Trump în Memorandumul Înțelegerii cu Iran. Obiectivul Israelului este să mențină presiune maximă asupra regimului islamic de la Teheran.

Discuțiile diplomatice din Elveția, amânate din cauza reluării ostilităților dintre Israel și Hezbollah

Ca urmare a reluării ostilităților, oficialii americani și iranieni au amânat discuțiile care trebuiau să înceapă vineri, în Elveția. Vicepreședintele american, JD Vance, care urma să condusă delegația SUA, și-a amânat și el deplasarea.

Dacă Netanyahu își continuă campania militară din Liban, nu doar că va amenința acordul de pace dintre SUA și Iran. Riscă chiar să rupă relațiile cu SUA, scrie Washington Post.

Trump a precizat la o conferință de presă de la summitul G7 din Franța că Netanyahu are „o mică dispută în Liban”.

Obiectivul lui Netanyahu în Liban

Președintele a spus că Israelul are dreptul de a se apăra în fața Hezbollah. Însă, Israelul are percepția că are limitaăt capacitatea de a riposta. Încetarea ostilităților și retragerea trupelor din Liban ar fi văzută de Israel ca o „înfrângere”.

„Activitatea militară israeliană în Liban are unicul scop de a apăra cetățenii israelieni de atacurile continue ale Hezbollah”, a declarat un înalt oficial al guvernului israelian.

Opinia populară în Israel este în continuare favorabilă eforturilor depuse pentru anihilarea mișcării teroriste Hezbollah, un grup proxy finanțat de Iran. Hezbollah s-a alăturat grupării Hamas în bombardarea Israelului din octombrie 2023.

„Bibi este într-o situație dură. El vede cel mai mare său rival, regimul iranian, împuternicit de SUA. Și el nu poate face nimic în privința asta”, a spus Danny Citrinowicz, fost analist militar israelian.

Sursa Foto: Profimedia/Hepta