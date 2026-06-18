Trump a declarat că îl susține pe Netanyahu la alegerile din octombrie: „Dar vreau să văd cine altcineva mai candidează”

Președintele Donald Trump a spus că este „foarte probabil” să-l susțină pe Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, în alegerile din toamnă.

Pe de altă parte, președintele este interesat să afle ce alți candidați mai sunt în cursa pentru alegerile parlamentare din Israel, programate pentru 27 octombrie 2026.

Trump, dispus să sprijine și alți candidați

„Trebuie să mă mai uit să văd cine candidează, dar îmi place de Bibi foarte mult. Foarte probabil că îl voi susține”, a spus Trump într-un interviu telefonic, potrivit Times of Israel.

„Face o treabă foarte bună, dar ar trebui să fie un pic mai rațional”, este îndemnul lui Trump pentru Netanyahu în gestionarea războiului dus împotriva grupării teroriste Hezbollah din Liban.

Trump l-a criticat tot mai des pe Netanyahu

Trump l-a criticat de mai multe ori pe Netanyahu în ultimele săptămâni. L-a făcut „nebun dat naibii” și a mai spus despre premier că „și-a pierdut cumpătul”. Totuși, președintele american a lăudat relația sa cu premierul israelian ca fiind „foarte bună” și „de necrezut”.

Cei mai puternici adversari ai lui Netanyahu sunt fostul șef al armatei israeliene Gadi Eisenkot, candidat al partidului Yashar, și fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett, care candidează din partea partidului „Împreună”.

„Poporul israelian ar trebui să sprijine acordul cu Iranul pentru că l-am dezarmat de armele nucleare îndreptate împotriva Israelului. Dacă n-aș fi fost eu, Israelul nu mai exista acum. Ar fi fost ras de pe fața planetei”, a adăugat președintele.

Despre deșeurile de uraniu îmbogățit din Iran, Trump a spus că se află îngropate adând sub munții Iranului și promite că la „momentul potrivit”, forțele americane le vor lua.

Sursa Foto: Profimedia