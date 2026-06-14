Oliver Tree, muzicianul american care a compus „Life Goes On” și „Alien Boy”, a murit la 32 de ani, într-un accident aviatic

Oliver Tree, un muzician și rapper american născut în California, a murit într-un accident aviatic.

Era cunoscut pentru piesele „Life Goes On”, „When I’m Down”, „Alien Boy” și „Miss You”.

Purta o tunsoare și haine cu culori vibrante, inspirate după anii 1980.

Potrivit CNN Brasil, el s-a aflat la bordul elicopterului prăbușit în Brazilia. Șase oameni au murit în accident: patru pasageri (inclusiv Tree) și doi piloți.

Cântărețul american urma să împlinească 33 de ani pe 29 iunie.

Sursa Foto: Profimedia