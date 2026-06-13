Panică la bordul unui avion, după ce a fost lovit de fulger. Aeronava cu cei 207 de pasageri a aterizat de urgență

Un avion Airbus A330-200 al companiei SriLankan Airlines, a fost nevoit să aterizeze pe aeroport la scurt timp de la decolare, după ce un fulger a lovit unul dintre motoare. Aeronava se deplasa pe ruta Colombo – Sydney, iar incidentul a generat o panică printre cei 207 pasageri, aflați la bord, transmite Times of India.

Imaginile publicate în presa internațională și pe rețelele de socializare arată cum ies scântei de la unul dintre motoare, iar porțiunea este sever avariată.

Piloții au decis să revină pe aeroportul din Colombo, ca măsură de precauție, iar aeronava a aterizat în siguranță. Potrivit informațiilor oficiale, nicio persoană nu a fost rănită în timpul incidentului.

Anunțul oficial al autorităților

Oficialii au declarat că incidentul a avut loc în timp aeronava se afla în spațiul aerian srilankez. Autoritățile au demarat o anchetă pentru a evalua circumstanțele impactului.

Autoritățile aviației civile din Sri Lanka au confirmat ulterior că aeronava s-a întors în siguranță pe Aeroportul Internațional Bandaranaike din Colombo.

Estimările oficiale arată că un avion de linie obișnuit poate fi lovit de trăsnet aproximativ o dată pe an. În majoritatea cazurilor, infrastructura aeronavei include un sistem special ce permite ca zborul să continue în siguranță.

FOTO/VIDEO: Aircraft maintenance engineer/Facebook