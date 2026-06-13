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Plătești taxă ca să stai lângă copilul tău, în avion. Cea mai mare companie aeriană din Europa a ajuns în vizorul autorităților

Plătești taxă ca să stai lângă copilul tău, în avion. Cea mai mare companie aeriană din Europa a ajuns în vizorul autorităților
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Cea mai mare companie aeriană din Europa îi obligă pe părinți să plătească o taxă pentru rezervarea locurilor, dacă doresc să stea lângă copilul lor, în avion. Acum, însă, compania este investigată de autoritățile britanice pentru protecția consumatorilor pentru astfel de politici pe care le practică. Detaliile se află mai jos.

Compania aeriană Ryanair este vizată de o investigație a autorităților britanice pentru protecția consumatorilor. Ancheta survine din cauza politicii privind taxarea locurilor pentru călătorii care doresc să stea lângă copiii lor, în avion. Operatorul riscă amenzi de până la 10% din cifra sa de afaceri globală.

Plătești taxă ca să stai lângă copilul tău, în avion. Cea mai mare companie aeriană din Europa a ajuns în vizorul autorităților

Ryanair a ajuns în vizorul autorităților britanice. Sursă foto: Shutterstock

Autoritatea britanică pentru concurență și piețe (CMA) verifică dacă politica aplicată de Ryanair pentru rezervarea locurilor în cazul familiilor respectă normele de protecție a consumatorilor. Potrivit instituției, părinții care călătoresc cu copii cu vârste între 2 și 11 ani trebuie să plătească suplimentar pentru a avea garanția că vor sta alături de aceștia. Pentru fiecare segment de zbor, atât la plecare, cât și la întoarcere, costul este de circa 8 lire sterline, notează CNN.

Ryanair se află sub investigația autorităților britanice

Momentan, întrebarea rămâne valabilă. Și anume, aceasta reprezintă o taxă obligatorie pentru călătorii care vor să stea lângă copiii lor sau este un serviciu opțional? Autoritatea britanică pentru concurență și piețe (CMA) a declarat că ancheta abia a început și că nu s-a ajuns la nicio concluzie cu privire la încălcarea legii de către Ryanair. Se așteaptă să prezinte un raport în termen de 6 luni. Ancheta face parte dintr-o intenție mai amplă a CMA. Prin aceasta se dorește atenuarea impactului presiunilor legate de costul vieții în Marea Britanie, notează sursa citată.

„Multe familii economisesc luni întregi pentru a-și permite o vacanță, iar costurile suplimentare pot crește rapid prețul final. Investigația noastră va analiza abordarea Ryanair privind rezervările de locuri pentru familii și modul în care costul este prezentat consumatorilor pentru a determina dacă acestea respectă legislația privind protecția consumatorilor.

În ultimul an, le-am spus companiilor să se asigure că prețul total este afișat în avans clienților lor”, a declarat Hayley Fletcher, director pentru protecția consumatorilor în cadrul autorității britanice.

Compania aeriană se află sub supravegherea CMA. Sursă foto: Shutterstock

Compania a revenit în centrul disputelor

Nu este pentru prima dată când politica Ryanair privind locurile pentru familii ajunge în centrul unei dispute. În 2024, compania a pierdut o contestație împotriva unei reguli care interzice transportatorilor aerieni să taxeze suplimentar părinții care doresc să stea lângă copiii sub 12 ani sau pasagerii cu dizabilități.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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