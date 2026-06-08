Papa Leon, discurs istoric în Parlamentul Spaniei: „Omenirea experimentează o criză spirituală profundă”

Papa Leon al XIV-lea a susținut un discurs istoric în cadrul Parlamentului Sapniei. Sâmbătă, el a devenit primul papă care a vizitat Spania după 15 ani.

Suveranul pontif de origine americană, aflat în conflict cu președintele Donald Trump, continuă să mențină relațiile strânse cu liderii europeni.

Papa a denunțat populismul de extrema dreaptă, diplomația bazată pe forță și războaiele

În discursul de 30 de minute, episcopul Romei a denunțat „denigrarea adversarului”, războaiele, politicile de discriminare împotriva migranților și încălcarea drepturilor omului, potrivit Vatican News.

„Omenirea traversează o profundă criză spirituaă și culturală, care se manifestă prin multiple forme de violență, polarizare și neîncredere reciprocă”, a spus suveranul pontif.

Papa a devenit din acest an vocea globală împotriva populismului de extrema dreaptă și a promovat dialogul și consensul, potrivit El Pais.

De asemenea, a îndemnat pentru „o pace care necesită curaj diplomatic”, „respect pentur dreptul internațional” și a criticat dur diplomația bazată pe forță.

„Războiul este din nou la modă, iar zelul pentru război se răspândește”, a avertizat papa, care a oficiat o liturghie care a atras 1,2 milioane de oameni.

„Situația migranților și refugiaților necesită un răspuns care să se concentreze asupra oamenilor, să abordeze cauzele care îi obligă să plece și să depășească simpla gestionare a fluxurilor”, a spus suveranul pontif.

Sursa Foto: Vatican News

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