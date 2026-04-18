Papa Leon al XIV-lea explică că nu l-a vizat pe președintele Trump în declarația sa despre cum „lumea este devastată de o mână de tirani”

Suveranul pontif a devenit ținta atacurilor președintelui american Donald Trump după ce l-a descris ca fiind „prea liberal”. „groaznic în politica externă” și „slab în privința criminalității”.

Papa Leon al XIV-lea a afirmat recent că „lumea este devastată de o mână de tirani” care cheltuiesc miliarde de dolari pe războaie, ca ulterior să clarifice că nu l-a vizat pe președintele american.

Suveranul pontif spune că nu l-a vizat pe Trump în cele mai recente declarații

Suveranul pontif, aflat în funcție de aproape un an după decesul Papei Francisc în cea de-a doua zi al Paștelui catolic din 2025, se află într-un turneu în Africa. Papa a spus că declarațiile sale „nu au fost precise în toate aspectele”.

„Declarația fusese pregătit cu două săptămâni în urmă, cu mult înainte ca președintele să facă vreun comentariu despre mine și despre mesajul de pace pe care îl promovez”, le-a spus reporterilor Papa Leon în limba engleză, sâmbătă, de la bordul aeronavei cu care a pornit spre Angola.

„A fost interpretat ca și cum aș fi încercat să intru într-o dezbatere cu președintele, ceea ce nu este deloc în interesul meu”, a mai spus primul papă american din istorie.

Papa Leon al XIV-lea, la fel ca predecesorul, denunță războaiele și inegalitatea socială

Papa Leon, originar din Chicago, deși este mai discret, are aceeași atitudine energică ca predecesorul său sud-american în a combate dur războiul, inegalitatea și liderii globali.Papa Leon i-a condamnat pe liderii care folosesc limbaj religios pentru a justifica războaiele și a cerut „o schimbare decisivă de direcție”

Liderul de la Casa Albă a spus că Suveranul Pontif „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.

„Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară”, a declarat Donald Trump pe platforma Truth Social, în noaptea de marți spre miercuri.

Sursa Foto: Mediafax/Profimedia

