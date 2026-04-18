Papa Leon al XIV-lea explică că nu l-a vizat pe președintele Trump în declarația sa despre cum „lumea este devastată de o mână de tirani"

Suveranul pontif a devenit ținta atacurilor președintelui american Donald Trump după ce l-a descris ca fiind „prea liberal”. „groaznic în politica externă” și „slab în privința criminalității”. 

Papa Leon al XIV-lea a afirmat recent că „lumea este devastată de o mână de tirani” care cheltuiesc miliarde de dolari pe războaie, ca ulterior să clarifice că nu l-a vizat pe președintele american.

Suveranul pontif spune că nu l-a vizat pe Trump în cele mai recente declarații

Suveranul pontif, aflat în funcție de aproape un an după decesul Papei Francisc în cea de-a doua zi al Paștelui catolic din 2025, se află într-un turneu în Africa.  Papa a spus că declarațiile sale „nu au fost precise în toate aspectele”.

„Declarația fusese pregătit cu două săptămâni în urmă, cu mult înainte ca președintele să facă vreun comentariu despre mine și despre mesajul de pace pe care îl promovez”, le-a spus reporterilor Papa Leon în limba engleză, sâmbătă, de la bordul aeronavei cu care a pornit spre Angola.

„A fost interpretat ca și cum aș fi încercat să intru într-o dezbatere cu președintele, ceea ce nu este deloc în interesul meu”, a mai spus primul papă american din istorie.

Papa Leon al XIV-lea, la fel ca predecesorul, denunță războaiele și inegalitatea socială

Papa Leon, originar din Chicago, deși este mai discret, are aceeași atitudine energică ca predecesorul său sud-american în a combate dur războiul, inegalitatea și liderii globali.Papa Leon i-a condamnat pe liderii care folosesc limbaj religios pentru a justifica războaiele și a cerut „o schimbare decisivă de direcție”

Liderul de la Casa Albă a spus că Suveranul Pontif „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.

„Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că este complet inacceptabil ca Iranul să aibă o bombă nucleară”, a declarat Donald Trump pe platforma Truth Social, în noaptea de marți spre miercuri.

INCIDENT Bărbatul care a deschis focul pe un bulevard din Kiev, în urma căruia șase persoane au murit, a fost identificat
20:57
Bărbatul care a deschis focul pe un bulevard din Kiev, în urma căruia șase persoane au murit, a fost identificat
ALEGERI Peter Magyar, premierul ungar ales, prezintă rezultatele finale ale alegerilor: „O majoritate fără precedent, o autoritate fără precedent”
20:35
Peter Magyar, premierul ungar ales, prezintă rezultatele finale ale alegerilor: „O majoritate fără precedent, o autoritate fără precedent”
VIDEO Regele Suediei a refuzat să dea mâna cu Zelenski. Imagini stânjenitoare de la întâlnire. Ce s-a intamplat imediat dupa moment
19:51
Regele Suediei a refuzat să dea mâna cu Zelenski. Imagini stânjenitoare de la întâlnire. Ce s-a intamplat imediat dupa moment
ECONOMIE Argentinienii, dezamăgiți de Javier Milei din cauza scumpirilor: „Nu-mi permit să plătesc chiria, dar tot nu voi vota cu partide de stânga”
18:59
Argentinienii, dezamăgiți de Javier Milei din cauza scumpirilor: „Nu-mi permit să plătesc chiria, dar tot nu voi vota cu partide de stânga”
RĂZBOI Primul mesaj al liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după blocarea Strâmtorii Ormuz
18:58
Primul mesaj al liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, după blocarea Strâmtorii Ormuz
TENSIUNI Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, sugerează că milioane de cubanezi ar putea lupta până la moarte pentru a-și apăra țara de invazia lui Trump
18:39
Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, sugerează că milioane de cubanezi ar putea lupta până la moarte pentru a-și apăra țara de invazia lui Trump
Mediafax
„Toți partenerii urmăresc atent ce se întâmplă în România”. Nazare lansează un avertisment privind stabilitatea politică
Digi24
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
Cancan.ro
O nouă zi liberă pentru români! Odată adoptată, va deveni a 18-a zi nelucrătoare
Prosport.ro
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Adevarul
Povestea arhitectului care a construit Teatrul Național și Hotelul Intercontinental și i-a spus „nu“ lui Ceaușescu
Mediafax
Atenție, șoferi! Țara aleasă de mii de români pentru vacanță impune reguli stricte pentru trusa de prim ajutor
Click
Reacția Oanei Pellea după afișul cu Nea Marin de la terasa Obor: „Ce țară e asta?”. Ce i-a răspuns managerul localului
Digi24
Atuul pe care Rusia l-a recâștigat în relația cu China: Cum l-a ajutat războiul din Iran pe Putin să nu devină vasalul lui Xi Jinping
Cancan.ro
Andreea Popescu îi dă FATALA lui Dan Alexa! După escapada din Timișoara, bruneta schimbă strategia!
Ce se întâmplă doctore
Tabel exclusiv pentru bărbați | Pe ce dată ieși la pensie, în funcție de vârsta ta actuală
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum a reușit o chelnăriță din SUA să cumpere în 8 zile 7 mașini de lux și 3 motociclete cu o simplă declarație
Descopera.ro
În ce anotimp sunt bărbații cei mai fertili?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion către Măria: - – Ce ai fată de stai dezbrăcată?
Descopera.ro
De ce avem tot mai multe opțiuni, dar luăm decizii mai proaste

