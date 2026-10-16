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Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public

Melania Agiu
Papa Leon al XIV-lea a oficiat o slujbă de liturghie la spitalul unde a fost operat. Ce anunță Vaticanul despre starea sa de sănătate și când urmează să apară în public
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Papa Leon al XIV-lea a oficiat vineri, 16 octombrie, o slujbă de liturghie de la Spitalul Gemelli din Roma, la trei zile după operația de îndepărtare a unui nodul canceros la plămân.

„Au fost prezenți membrii personalului medical și de îngrijire ai spitalului, care se aflau atunci în afara programului de lucru, precum și membri ai Corpului de Jandarmerie al Statului Cetății Vaticanului”, a precizat Vaticanul într-un comunicat, însoțit de fotografii cu Papa.

În aceste două imagini, îl vedem pe Papa în picioare, îmbrăcat cu o casulă verde și o mitră albă, veșmintele sale preoțești. În una dintre fotografii apare alături de secretarul său particular, Edgard Rimaycuna, un preot peruvian.

„În omilia sa, Papa a mulțumit întregului personal – medici, asistenți medicali, îngrijitori – pentru munca depusă în fiecare zi în îngrijirea bolnavilor și a celor vulnerabili, și în special pentru ceea ce au făcut și continuă să facă pentru el”, a continuat el.

O „îmbunătățire constantă” a stării de sănătate a papei

Ultimele examinări medicale la care a fost supus papa Leon al XIV-lea, la trei zile după operație, „au confirmat îmbunătățirea constantă a stării sale generale”, au anunțat, de asemenea, medicii Suveranului Pontif în vârstă de 71 de ani.

„Ședințele de kinetoterapie respiratorie au continuat” și „convalescența postoperatorie îi permite să-și desfășoare activitățile zilnice obișnuite în deplină autonomie”, potrivit comunicatului transmis de Vatican.

Reamintim că Papa Leon al XIV-lea a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer la plămâni. Diagnosticul oficial a fost stabilit în urma unei intervenții chirurgicale de succes, efectuată pe 13 octombrie 2026 la Spitalul Gemelli din Roma. În cadrul acestei operații de 90 de minute, medicii i-au extirpat lobul inferior al plămânului drept, unde fusese descoperit inițial un nodul suspect.

Turneul apostolic al Papei Leon al XIV-lea în Uruguay, Argentina și Peru rămâne programat pentru perioada 6–17 noiembrie 2026, în ciuda incertitudinilor provocate de recenta sa operație.

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