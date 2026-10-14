Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea după operația la plămâni și diagnosticul primit. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”

Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri seară primul său mesaj după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și operat cu succes. În ciuda diagnosticului sever, Papa s-a trezit normal din anestezie, s-a arătat optimist și nu a acuzat dureri mari după intervenția chirurgicală. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Vaticanului a confirmat că recuperarea postoperatorie decurge normal, iar Suveranul Pontif a început deja exercițiile de fizioterapie și se deplasează prin salon.

Se preconizează că Papa va rămâne internat la Spitalul Gemelli timp de aproximativ o săptămână pentru monitorizare. În tot acest timp, credincioșii din întreaga lume s-au adunat în fața clinicii unde este internat pentru a se ruga în mod special pentru sănătatea sa.

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„După cum știți, nu am putut fi printre voi în aceste zile”, a scris Leon într-o declarație adresată catolicilor care participă la un simpozion pentru a 10-a aniversare a Amoris laetitia, un document scris de predecesorul său, Papa Francisc.

„Vă mulțumesc călduros pentru rugăciunile voastre și pentru munca pe care ați depus-o împreună. Împărtășirea experiențelor voastre și ascultarea atentă sunt într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică”, a spus el. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”.

Papa Leon a fost diagnosticat marți cu adenocarcinom pulmonar, un tip comun de cancer. În timpul operației, medicii i-au îndepărtat lobul inferior al unuia dintre plămâni, potrivit personalului care l-a tratat pe Suveranul Pontif. Acesta și-a anunțat operația într-un discurs ținut în weekendul trecut în fața credincioșilor din Piața Sfântul Petru, spunând că „excrescența” de pe plămânul său a fost descoperită într-un stadiu incipient.

La fel ca Papa Leon al XIV-lea, fratele cel mare al acestuia, Louis Prevost, a confirmat că și el se luptă cu cancerul încă din 2017. Într-un interviu pentru Newsmax, Prevost a declarat că suferă de mielom multiplu, un cancer al sângelui care afectează măduva osoasă. Louis a precizat că, la fel ca Leon, are o atitudine pozitivă, ceea ce l-a ajutat cu problemele de sănătate.