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Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea după operația la plămâni și diagnosticul primit. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”

Primul mesaj al Papei Leon al XIV-lea după operația la plămâni și diagnosticul primit. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”
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Papa Leon al XIV-lea a transmis miercuri seară primul său mesaj după ce a fost diagnosticat cu cancer pulmonar și operat cu succes. În ciuda diagnosticului sever, Papa s-a trezit normal din anestezie, s-a arătat optimist și nu a acuzat dureri mari după intervenția chirurgicală. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Vaticanului a confirmat că recuperarea postoperatorie decurge normal, iar Suveranul Pontif a început deja exercițiile de fizioterapie și se deplasează prin salon.

Se preconizează că Papa va rămâne internat la Spitalul Gemelli timp de aproximativ o săptămână pentru monitorizare. În tot acest timp, credincioșii din întreaga lume s-au adunat în fața clinicii unde este internat pentru a se ruga în mod special pentru sănătatea sa.

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„După cum știți, nu am putut fi printre voi în aceste zile”, a scris Leon într-o declarație adresată catolicilor care participă la un simpozion pentru a 10-a aniversare a Amoris laetitia, un document scris de predecesorul său, Papa Francisc.

„Vă mulțumesc călduros pentru rugăciunile voastre și pentru munca pe care ați depus-o împreună. Împărtășirea experiențelor voastre și ascultarea atentă sunt într-adevăr un dar pentru întreaga Biserică”, a spus el. „Vă rog să vă rugați pentru mine, așa cum mă rog și eu pentru voi”.

Papa Leon a fost diagnosticat marți cu adenocarcinom pulmonar, un tip comun de cancer. În timpul operației, medicii i-au îndepărtat lobul inferior al unuia dintre plămâni, potrivit personalului care l-a tratat pe Suveranul Pontif. Acesta și-a anunțat operația într-un discurs ținut în weekendul trecut în fața credincioșilor din Piața Sfântul Petru, spunând că „excrescența” de pe plămânul său a fost descoperită într-un stadiu incipient.

La fel ca Papa Leon al XIV-lea, fratele cel mare al acestuia, Louis Prevost, a confirmat că și el se luptă cu cancerul încă din 2017. Într-un interviu pentru Newsmax, Prevost a declarat că suferă de mielom multiplu, un cancer al sângelui care afectează măduva osoasă. Louis a precizat că, la fel ca Leon, are o atitudine pozitivă, ceea ce l-a ajutat cu problemele de sănătate.

Louis Prevost, fratele cel mare al Papei Leon

„Cred că atitudinea mea pozitivă și atitudinea lui pozitivă au contribuit mult la menținerea mea în viață, aici pe Pământ și relativ sănătos”, a spus el.

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