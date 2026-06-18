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Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“

Melania Agiu
Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
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Sursă foto: Mediafax
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Parlamentul European (PE) a adoptat, joi, o rezoluție privind incursiunile dronelor în România și în alte state membre aflate pe flancul estic al Uniunii Europene. Rezoluția a fost adoptată cu 412 de voturi pentru, 63 împotrivă și 53 abțineri. Deputații și-au exprimat solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești.

Sursă foto: Mediafax

„UE nu se va lăsa intimidată de campania de destabilizare a Rusiei și este hotărâtă să-și apere securitatea“, au transmis eurodeputații într-o rezoluție adoptată joi.

Potrivit acestora, incursiunile cu drone și încălcările spațiului aerian de pe teritoriul UE nu sunt incidente izolate, ci „o parte integrantă a strategiei mai largi a Rusiei de intimidare a UE și a aliaților săi“.

„Aceste acte ostile sunt agravate de o campanie agresivă de dezinformare care urmărește să intimideze persoanele care trăiesc în aceste zone, să răspândească frica, să dăuneze economiei locale și să creeze un pretext pentru posibile acțiuni de retorsiune.“, au mai transmis eurodeputații, potrivit unui comunicat publicat de PE.

Amenințare deliberată la adresa securității UE

Ei consideră că Rusia poartă responsabilitatea „deplină și fără echivoc“ pentru aceste atacuri de escaladare nechibzuite care pun în pericol vieți. Eurodeputații au mai adăugat că acțiunile Rusiei constituie o amenințare deliberată și sistematică la adresa securității, rezilienței și suveranității UE și a statelor sale membre. Aceștia subliniază complicitatea Belarusului și îi condamnă atacurile hibride împotriva UE.

Parlamentul declară că UE nu se va lăsa intimidată de campania Rusiei și este unită în hotărârea sa de a apăra securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor membre ale UE și de a continua să sprijine Ucraina.

Deputații își exprimă solidaritatea totală cu Estonia, Finlanda, Letonia, Lituania și România, ale căror teritorii, spațiu aerian sau infrastructură critică au fost vizate de provocări hibride rusești.

Sprijin pentru Ucraina și Republica Moldova

„Este nevoie urgentă de accelerarea producției și livrării de echipamente militare prioritare către Ucraina, în special sisteme de apărare aeriană, muniții, drone și rachete“, potrivit deputaților.

De asemenea, aceștia subliniază că, în abordarea amenințărilor cu drone rusești, cooperarea cu Republica Moldova, alături de Ucraina, este esențială în ceea ce privește eficiența operațională, conștientizarea situației și schimbul de informații.

„Prin urmare, statele membre trebuie să majoreze finanțarea pentru Republica Moldova prin intermediul Instrumentului european pentru pace.“

Consolidarea flancului estic al UE și al NATO

Rezoluția solicită crearea urgentă a unei veritabile Uniuni Europene a Apărării și subliniază că o integrare mai profundă, coordonarea și punerea în comun a resurselor sunt indispensabile pentru un răspuns eficace al UE la amenințările tot mai mari ale Rusiei.

„Flancul estic al UE și al NATO trebuie consolidat în întregime, de la Arctica la Marea Neagră, inclusiv pe uscat, maritim și aerian, pentru a combate dronele și baloanele meteorologice“, afirmă deputații.

Ei subliniază că incursiunile deliberate ale Rusiei sunt menite nu numai să provoace și să destabilizeze statele membre, ci și să testeze și să exploateze punctele slabe ale capacităților de detectare și răspuns ale NATO.

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