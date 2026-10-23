Un petrolier sub pavilion maltez, care transportă 40.000 de tone de motorină rusească, se îndreaptă spre New York arată datele LSEG publicate vineri și preluate de Reuters. Acesta este primul transport de motorină realizat după acordul încheiat de președintele rus, Vladimir Putin, și omologul său american, Donald Trump pe 9 octombrie.

Trump a întreprins mai multe demersuri în speranța de a reduce prețurile motorinei înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie din SUA, inclusiv renunțarea la anumite prevederi ale unei noi legi privind sancțiunile împotriva Rusiei și amenințarea Europei cu o interdicție a exporturilor de motorină din SUA, în cazul în care țările nu vor elibera cantități mai mari din rezervele lor de urgență.

Conform datelor din domeniul transportului maritim, nava-cisternă de dimensiuni medii „Agioi Fanendes” a fost încărcată cu 40.000 de tone metrice de motorină cu conținut extrem de redus de sulf în portul rus Primorsk de la Marea Baltică, pe 22 octombrie. Se preconizează că va ajunge în Statele Unite pe 7 noiembrie.

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Rusia a acceptat să ridice interdicția autoimpusă asupra exporturilor de motorină și să furnizeze combustibilul pe piețele globale, inclusiv în SUA, în urma acordului încheiat între președintele rus Vladimir Putin și Trump.

Trump a anunțat pe 9 octombrie că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone metrice, adică 2,25 milioane de barili, urmate de 500.000 de tone în noiembrie și de 1 milion de tone „imediat după aceea”.

Rusia va putea să-și majoreze exporturile de motorină la o cantitate cuprinsă între 3 milioane de tone și 3,5 milioane de tone pe lună până la sfârșitul anului, ceea ce reprezintă volumul obișnuit de export al țării pentru acest combustibil, a declarat săptămâna trecută viceprim-ministrul Alexander Novak.

Săptămâna trecută, în portul rus Primorsk de la Marea Baltică au fost încărcate transporturi de motorină destinate exportului, însă destinațiile finale ale acestora nu sunt clare, majoritatea navelor indicând Gibraltar, coasta Atlanticului sau Port-Said, potrivit datelor LSEG privind transportul maritim.

De când a intrat în vigoare, în februarie 2023, embargoul total al UE asupra importurilor de produse petroliere rusești, ca urmare a războiului din Ucraina, Rusia a exportat motorină în principal către Brazilia și Turcia, precum și către unele țări africane.