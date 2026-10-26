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Cum ar putea partidul AfD să „distrugă UE“ dacă Alice Weidel, lidera sa, preia cancelaria Germaniei. „Planul“ a fost „prezentat“ de ziarul britanic The Telegraph

Melania Agiu
Cum ar putea partidul AfD să „distrugă UE“ dacă Alice Weidel, lidera sa, preia cancelaria Germaniei. „Planul“ a fost „prezentat“ de ziarul britanic The Telegraph
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Partidul „Alternativa pentru Germania” (AfD), aflat în plină ascensiune în Germania, vrea să distrugă UE în cazul în care Alice Weidel, lidera sa, îl va înlocui pe Friedrich Merz în funcția de cancelar, susține publicația The Telegrah.

Potrivit sursei citate, Weidel a cerut ca Uniunea Europeană să fie transformată într-o federație flexibilă de „națiuni suverane” sau, în caz contrar, să se organizeze un referendum de tip „Dexit”, similar celui privind Brexit-ul, în cazul în care ea va prelua puterea de la Uniunea Creștin-Democrată (CDU).

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„Dorim să reconstruim și să reformăm Uniunea Europeană”, a declarat liderul de extremă dreapta în Parlamentul European de la Strasbourg. „UE nu mai este un grup de state suverane. Parlamentele și guvernele naționale trebuie să preia controlul asupra procesului decizional.”

Jurnalițtii The Telegraph afirmă că reformele ar fi atât de radicale încât ar echivala cu „distrugerea UE“, așa cum o știm. De asemenea, ele s-ar confrunta cu o opoziție puternică din partea liderilor de centru-dreapta pro-UE care domină blocul, precizează sursa citată.

Surse din cadrul UE au exclus deja posibilitatea unor schimbări radicale, printre care se numără reducerea dimensiunii Comisiei Europene și transferul competențelor sale decizionale către prim-miniștrii și președinții din cadrul Consiliului European.

Partidul AfD dorește să înlocuiască Curtea Europeană de Justiție cu un tribunal de arbitraj, să reducă contribuțiile Germaniei la bugetul de la Bruxelles, să renunțe la obiectivul UE privind emisiile nete zero și să anuleze interdicția privind autoturismele pe benzină prevăzută pentru 2035.

Conform planurilor prezentate într-un document de politică, alegerile pentru Parlamentul European ar fi, de asemenea, anulate, deputații europeni urmând să fie numiți de parlamentele naționale, iar capitalele statelor membre ar avea dreptul de a se sustrage de la aplicarea legislației UE și drept de veto asupra acesteia.

„Alice în Țara Minunilor”, a numit-o un oficial al UE pentru The Telegraph, înainte de a adăuga că partidul AfD ar trebui redenumit „Realitatea alternativă pentru Germania”.

„Este destul de revelator faptul că au ales Parlamentul European ca loc pentru a anunța o propunere menită, de fapt, să-l desființeze. În zilele noastre, alegerile nu se mai câștigă cu „ieșiri” – ci, mai degrabă, cu dorința de a intra în Europa.”

Supremația dreptului național

Partidul AfD susține cooperarea la nivel european în domeniul protecției frontierelor, al apărării, al proiectelor tehnologice comune și al normelor pieței unice a UE pentru facilitarea comerțului, dar susține supremația dreptului național în aproape toate domeniile.

Toți cei 27 de lideri ai UE ar trebui, de asemenea, să susțină în unanimitate modificările majore ale tratatelor europene pe care le-ar impune aceste reforme, ceea ce reprezintă un proces cunoscut pentru dificultatea sa.

Funcționarul UE a sugerat că reformele au fost intenționat maximaliste, pentru a oferi un pretext partidului AfD să organizeze un referendum pe care majoritatea germanilor nu și-l doreau.

AfD este cel mai popular partid din Germania și a zguduit guvernul de coaliție al cancelarului Merz prin câștigarea a două alegeri regionale în septembrie.

„Partidul pro-Putin nu a fost niciodată atât de aproape de putere, în ciuda faptului că partidele tradiționale au creat un „zid de protecție” pentru a-l exclude din negocierile de coaliție.“, mai scrie The Telegraph.

Weidel a prezis că mandatul de cancelar al lui Merz nu va dura până la sfârșitul mandatului său, în 2030, după ce acesta a îndurat luni întregi de zvonuri privind o lovitură de stat la vârful partidului.

După Brexit ar urma un posibil Dexit

Documentul de politică menționat mai sus avertizează că, în cazul în care un viitor guvern condus de AfD nu ar reuși să obțină „schimbări substanțiale” în cadrul UE, s-ar organiza un referendum privind Dexit-ul.

„Poporul german ar trebui atunci să decidă singur ce cale ar trebui să urmeze Germania”, se menționează în document.

Dexit-ul ar reprezenta o amenințare existențială pentru un bloc care a supraviețuit Brexit-ului în urmă cu aproape zece ani, deși sondajele de opinie arată că 82% dintre germani susțin apartenența la UE.

Pierderea celei mai mari economii a sa, a celui mai influent stat al său alături de Franța și a celui mai puternic membru al zonei euro ar reprezenta o provocare chiar mai mare decât ieșirea Regatului Unit, scrie The Thelegraph.

David McAllister este un veteran al negocierilor privind Brexit-ul, președinte al Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European și deputat european din partea CDU-ului domnului Merz.

El a afirmat că ostilitatea partidului AfD față de UE pune în pericol securitatea și prosperitatea Germaniei, adăugând: „Apropierea sa de Putin subminează încrederea de care avem nevoie între aliați.”

„Țara noastră depinde de piața unică și de o cooperare strânsă cu partenerii noștri europeni.

„Într-o perioadă marcată de război pe continentul nostru și de o presiune tot mai mare din partea puterilor autoritare, slăbirea UE ar lăsa Germania mai vulnerabilă și mai puțin capabilă să-și apere interesele.”

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