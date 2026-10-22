Politico: Șefa AfD cere reluarea negocierilor cu Rusia și revenirea la gazul ieftin. Alice Weidel: „Industria Germaniei este pe moarte”

Alice Weidel, lidera AfD, cere negocieri rapide pentru încheierea războiului din Ucraina și reluarea accesului Germaniei la energia ieftină din Rusia. Politiciana susține că sancțiunile împotriva Moscovei au afectat grav industria germană și critică excluderea Europei din negocierile de pace.

Alice Weidel, copreședinta partidului Alternativa pentru Germania (AfD), a cerut reluarea dialogului diplomatic dintre Rusia și Ucraina și a pledat pentru restabilirea relațiilor energetice dintre Berlin și Moscova, susținând că economia germană nu își mai poate menține competitivitatea fără acces la petrolul și gazele rusești.

Declarațiile au fost făcute miercuri, 21 octombrie, la Parlamentul European din Strasbourg, unde lidera formațiunii de extremă dreapta a prezentat viziunea AfD asupra viitorului Uniunii Europene, în cadrul unui eveniment organizat de grupul Europa Națiunilor Suverane, potrivit Politico.

„Nu este vorba despre a capitula în fața Rusiei, nicidecum, absolut nu, dar vrem ca părțile să se așeze la masa negocierilor. Este timpul ca acest lucru să se întâmple, iar discuțiile să se desfășoare cu o abordare diplomatică rațională, asigurându-ne că acordăm atenția cuvenită atât intereselor Ucrainei, cât și celor ale Rusiei”, a declarat Alice Weidel, copreședinta AfD, într-o conferință de presă.

Poziția sa intervine pe fondul noilor demersuri diplomatice privind războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în februarie 2022. Președintele american Donald Trump exercită presiuni asupra Kievului pentru reluarea negocierilor, în timp ce liderul rus Vladimir Putin și-a exprimat miercuri disponibilitatea de a participa la noi discuții trilaterale.

Weidel acuză sancțiunile împotriva Rusiei că au afectat industria germană

Unul dintre principalele argumente economice invocate de lidera AfD este creșterea costurilor energetice, care afectează companiile germane și capacitatea acestora de a concura pe piețele internaționale.

În timpul unei dezbateri la Strasbourg, europarlamentarul polonez Tobiasz Bocheński, membru al grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni, a întrebat-o pe Weidel cum răspunde îngrijorărilor Poloniei privind amenințarea reprezentată de Rusia.

Politiciana germană a afirmat că AfD „pune interesele Germaniei pe primul loc” și a insistat asupra necesității refacerii legăturilor energetice cu Moscova.

„Acum ne aflăm într-o fază critică în care industria noastră este pe moarte fără gazul și petrolul rusesc”, a susținut Weidel.

Weidel a descris energia furnizată de Rusia drept „o resursă energetică durabilă, fiabilă și ieftină, garantată de Rusia în ultimele patru decenii” și a afirmat că sancțiunile occidentale au „distrus” „modelul de afaceri” al Germaniei.

Companiile germane se confruntă deja cu prețuri ridicate la energie, concurență tot mai puternică din partea producătorilor chinezi și efectele tarifelor comerciale impuse de Statele Unite.

În acest context, cancelarul Friedrich Merz încearcă să impulsioneze economia prin reforme structurale, în condițiile în care stagnarea economică și pierderile de locuri de muncă din industrie au devenit preocupări majore pentru Berlin.

Weidel a criticat și rolul limitat al Uniunii Europene în actualele demersuri diplomatice privind Ucraina. Potrivit acesteia, Rusia, Statele Unite și China sunt actorii care influențează negocierile, în timp ce liderii europeni riscă să rămână în afara procesului decizional.

Lidera AfD consideră că Bruxellesul ar fi trebuit să susțină negocierile încă de la începutul războiului, susținând că, „după patru ani, se află într-o poziție mult mai defavorabilă în negocierile cu Rusia”.

Statele membre ale UE discută posibilitatea desemnării unui reprezentant comun pentru eventualele negocieri. Liderii europeni au insistat că orice acord trebuie să implice Ucraina și să prevadă garanții credibile de securitate.

AfD vrea reducerea puterii instituțiilor UE și refacerea relațiilor cu partidul lui Marine Le Pen

În cadrul vizitei la Strasbourg, Alice Weidel a prezentat și principalele direcții ale programului european al AfD, care urmărește o restructurare profundă a instituțiilor comunitare.

Formațiunea propune reducerea dimensiunii Comisiei Europene și transformarea Parlamentului European într-o adunare formată din delegați desemnați de parlamentele naționale, în locul actualului sistem de alegere directă a eurodeputaților.

AfD dorește, de asemenea, ca Germania să poată obține derogări de la politicile europene pe care nu reușește să le modifice, inclusiv, eventual, în ceea ce privește participarea la spațiul Schengen.

Weidel a abordat și relațiile cu Raliul Național, partidul francez asociat cu Marine Le Pen, de care AfD s-a îndepărtat în urma unor divergențe politice.

În 2024, formațiunea franceză a rupt colaborarea cu AfD și a contribuit ulterior la izolarea acesteia în Parlamentul European, pe fondul controverselor legate de extremism și al diferențelor de poziționare față de Rusia.

Întrebată dacă există contacte pentru restabilirea relațiilor, Weidel a descris abordarea partidului său drept una pragmatică.