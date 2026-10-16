Prima pagină » Știri externe » Poliția din Franța, acuzată că a mutilat adolescenți la protestele din școli. Aproape 6.800 de minori, arestați

Poliția din Franța, acuzată că a mutilat adolescenți la protestele din școli. Aproape 6.800 de minori, arestați

Poliția din Franța, acuzată că a mutilat adolescenți la protestele din școli. Aproape 6.800 de minori, arestați
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mai mulți adolescenți au suferit răni grave în timpul protestelor din Franța, iar avocații acuză poliția că a folosit arme de intervenție în mod disproporționar. Un băiat de 15 ani și-a pierdut o mână după explozia unei grenade, iar un altul, de 14 ani, a rămas cu fracturi la maxilar și dinții distruși. De la începutul protestelot, în septembrie, 6.773 de minori au fost duși în arest, potrivit Ministerului Justiției din Franța.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Doi adolescenți, răniți grav în timpul protestelor din Franța

Evan, un elev de 15 ani,  și-a pierdut mâna stângă după explozia unei grenade asurzitoare folosite de poliție, în timpul unui protest în fața unei școli din Lens, în nordul Franței, pe 5 octombrie, potrivit The Guardian. Băiatul a pierdut și mai multe degete de la mâna dreaptă și a suferit alte răni.

Avocatul său, Bertrand Wattez, a declarat că adolescentul mersese la școală pentru a participa la cursuri și că nu luase parte la acte de violență. El a contestat afirmația procurolului din Bethune potrivit căreia băiatul ar fi ridicat grenada de la sol.

„Rănile sale seamănă cu cele dintr-un război”, a spus avocatul. Evan era încă internat în stare dificilă, iar familia sa a depus o plângere penală.

Un alt adolescent, Eden, în vârstă de 14 ani, a fost gra rănit în apropierea unui protest școlar din Saint-Ouen-l’Aumône, la nord-vest de Paris. Acesta a suferit două fracturi ale maxilarului, și și-a pierdut dinții de jos, iar toți dinții de sus sunt fracturați, după ce ar fi fost lovit de un proiectil lansat de de un dispozitiv folosit de poliție.

Avocata sa, Elsa Marcel, a declarat că proiectilul a fost tras de la o distanță de aproximativ 1,5 metri.

„Este echivalentul armelor de război”, a afirmat aceasta. Familia a depus o plângere pentru tentativă de omor.

Un polițist, anchetat după ce un elev și-a pierdut vederea

Presa franceză a relatat și cazul lui Maël, un elev de 16 ani din orașul Tours, din vestul țării, care și-a pierdut vederea la un ochi după ce ar fi fost lovit de un proiectil tras cu o armă de tipul celor folosite pentru lansarea gloanțelor de cauciuc.

Un polițist a fost pus sub acuzare în această săptămână pentru lovire și vătămare corporală în formă agravată. Acesta neagă acuzațiile.

Avocatul familiei susține că adolescentul nu participase la nicio confruntare violentă cu poliția, ci doar se afla în apropierea protestului organizat la școală. Familia spune că se simte nedreptățită.

În cazul lui Eden, imaginile video par să arate adolescentul în fața a trei polițiști din trupele antirevoltă. Unul dintre agenți a făcut o mișcare spre el cu bastonul, iar băiatul a lovit cu piciorul în direcția polițiștilor, înainte ca un proiectil să fie tras. Un polițist a fost suspendat și plasat sub anchetă oficială.

Poliția franceză, acuzată de folosirea excesivă a forței

Autoritățile franceze au deschis anchete interne în urma a 36 de sesizări privind violențe comise de polițiști împotriva protestatarilor. Printre acestea se numără patru cazuri în care copii ar fi suferit răni grave provocate de arme explozive și alte șase în care minorii au fost răniți grav. Au fost reclamate și loviri, insulte și presupuse agresiuni sexuale.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a prezentat aceste date în fața Senatului.

Folosirea armelor explozive de către poliția franceză a fost criticată și în trecut. În timpul protestelor „vestelor galbene” din 2018-2019, mai multe persoane au suferit răni grave, inclusiv la ochi și la mâini sau picioare.

Aproape 6.800 de minori, duși în arest preventiv

Avocații și organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția și asupra numărului mare de copii reținuți în timpul protestelor din școli. Unii adolescenți au declarat că au fost loviți, umiliți sau insultați de polițiști, inclusiv prin remarci rasiste și sexiste.

De la începutul protestelor, la jumătatea lunii septembrie, 6.773 de persoane cu vârste sub 18 ani au fost plasate în arest preventiv, după ce au fost reținute, potrivit Ministerului Justiției din Franța.

În peste 1.000 de cazuri, nu au fost formulate acuzații. Alți 2.190 de minori sunt vizați de proceduri judiciare, în timp ce aproape 2.000 au primit măsuri alternative, precum participarea la un curs de educație civică, fără să ajungă în fața instanței și fără să fie condamnați.

Printre acuzațiile aduse minorilor se numără participarea la grupuri cu intenții violente, agresarea polițiștilor și distrugerea de bunuri.

Avocații spun că arestările ar putea avea rolul de a descuraja protestele

Nathalie Tehio, avocată și președinta Ligii Franceze pentru Drepturile Omului, a declarat că numărul redus de cazuri care ajung în fața unui judecător ridică semne de întrebare cu privire la justificarea unor arestări.

„Este un număr record de arestări. Adesea, dosarele juridice sunt goale. În realitate, este vorba mai degrabă despre împiedicarea oamenilor să protesteze. Cred că se încearcă o intervenție dură, pentru a-i descuraja și speria”, a spus aceasta.

Tehio a adăugat că organizația a primit sesizări privind insulte rasiste și că avocații au relatat despre clienți care ar fi fost umiliți, agresați sau bruscați de polițiști.

Romain Boulet, copreședintele Asociației Avocaților Penalisti din Franța, a declarat că avocații sunt îngrijorați de posibila folosire abuzivă a puterilor poliției pentru a-i descuraja pe minorii sub 18 ani să participe la manifestații.

Mohamed Jaite, președintele filialei din Paris a sindicatului de stânga Syndicat des Avocats de France, care a reprezentat mai mulți adolescenți opriți de poliție în capitală și în împrejurimi, a declarat că a văzut un tânăr șchiopătând într-o secție de poliție.

„Unii au spus că au fost umiliți sau că li s-au adresat insulte rasiste și sexiste”, a afirmat avocatul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS China îi răspunde noii purtătoare de cuvând a Casei Albe după remarca despre instalațiile sanitare: „O invităm să vină mai des”
14:31
China îi răspunde noii purtătoare de cuvând a Casei Albe după remarca despre instalațiile sanitare: „O invităm să vină mai des”
FLASH NEWS Liderii UE îi transmit lui Trump că Rusia nu a respectat armistițiul energetic „nici măcar o clipă“, iar sancțiunile europene nu vor fi ridicate. „Dragă Volodimir, poți conta pe noi“
13:57
Liderii UE îi transmit lui Trump că Rusia nu a respectat armistițiul energetic „nici măcar o clipă“, iar sancțiunile europene nu vor fi ridicate. „Dragă Volodimir, poți conta pe noi“
FLASH NEWS Kimberly Guilfoyle suferă o nouă „umilință“, după demiterea publică din funcția de ambasador al SUA în Grecia. Președintele elen nu îi va organiza ceremonia tradițională de rămas bun. Ce prevedea protocolul dacă mandatul ar fi fost dus la final
13:02
Kimberly Guilfoyle suferă o nouă „umilință“, după demiterea publică din funcția de ambasador al SUA în Grecia. Președintele elen nu îi va organiza ceremonia tradițională de rămas bun. Ce prevedea protocolul dacă mandatul ar fi fost dus la final
FLASH NEWS Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
12:52
Rusia a participat la reuniunea G20 de la Bangkok, la invitația SUA. Europa și Australia, revoltate de prezența unui ministru rus la masa discuțiilor
NEWS ALERT Trump insistă cu schimbarea lui Zelenski de la conducerea Ucrainei: a stat prea mult la putere, trebuie organizate alegeri. Ultimul gest al președintelui Ucrainei l-a înfuriat pe președintele SUA
12:28
Trump insistă cu schimbarea lui Zelenski de la conducerea Ucrainei: a stat prea mult la putere, trebuie organizate alegeri. Ultimul gest al președintelui Ucrainei l-a înfuriat pe președintele SUA
NEWS ALERT Nicușor Dan, la Bloomberg: România nu poate afirma, în acest moment, că dronele care au lovit navele din Marea Neagră sunt rusești
11:42
Nicușor Dan, la Bloomberg: România nu poate afirma, în acest moment, că dronele care au lovit navele din Marea Neagră sunt rusești
Mediafax
Paradisul din Marea Egee, scos la vânzare! Cât costă insula de 22 de hectare cu plaje spectaculoase și peisaje sălbatice
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Cancan.ro
Mircea N. Stoian o face praf pe Gina Pistol și o acuză ca și-a bătut joc de Florin Piersic la Masterchef
Ce se întâmplă doctore
Poți primi pensie înainte de vârsta pensionării? Cine are dreptul la bani timp de șase luni și ce condiții trebuie să îndeplinească
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
O formațiune uriașă de rocă asemănătoare celei de pe Lună se ascunde chiar pe Pământ
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
FLASH NEWS Avocatul Gheorghe Piperea avertizează după ce băncile au fost amendate în dosarul ROBOR: Cei păgubiți ar putea aștepta ani de zile până vor primi banii înapoi
14:44
Avocatul Gheorghe Piperea avertizează după ce băncile au fost amendate în dosarul ROBOR: Cei păgubiți ar putea aștepta ani de zile până vor primi banii înapoi
ULTIMA ORĂ PNL, aproape de faliment după decizia ÎCCJ. Liberalii au pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și trebuie să dea înapoi peste 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă
14:38
PNL, aproape de faliment după decizia ÎCCJ. Liberalii au pierdut definitiv procesul cu Autoritatea Electorală Permanentă și trebuie să dea înapoi peste 14 milioane de lei din campania lui Nicolae Ciucă
FINANCIAR Tensiuni între liderii UE pentru banii Europei: Macron dorește acordul încheiat în decembrie, Meloni amenință cu veto, Merz vrea buget mai restrâns
14:37
Tensiuni între liderii UE pentru banii Europei: Macron dorește acordul încheiat în decembrie, Meloni amenință cu veto, Merz vrea buget mai restrâns
REACȚIE Alexandru Rogobete vrea schimbarea sistemului de gărzi din spitale
14:21
Alexandru Rogobete vrea schimbarea sistemului de gărzi din spitale
SPORT Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
14:15
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – Metaloglobus București, sâmbătă, 17 octombrie 2026, de la ora 11:00
ACTUALITATE Caz revoltător în Vaslui. Cinci bărbați au batjocorit o minoră de 16 ani, dar dau vina pe victimă că „nu este serioasă”
14:13
Caz revoltător în Vaslui. Cinci bărbați au batjocorit o minoră de 16 ani, dar dau vina pe victimă că „nu este serioasă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe