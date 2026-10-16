Poliția din Franța, acuzată că a mutilat adolescenți la protestele din școli. Aproape 6.800 de minori, arestați

Mai mulți adolescenți au suferit răni grave în timpul protestelor din Franța, iar avocații acuză poliția că a folosit arme de intervenție în mod disproporționar. Un băiat de 15 ani și-a pierdut o mână după explozia unei grenade, iar un altul, de 14 ani, a rămas cu fracturi la maxilar și dinții distruși. De la începutul protestelot, în septembrie, 6.773 de minori au fost duși în arest, potrivit Ministerului Justiției din Franța.

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Doi adolescenți, răniți grav în timpul protestelor din Franța

Evan, un elev de 15 ani, și-a pierdut mâna stângă după explozia unei grenade asurzitoare folosite de poliție, în timpul unui protest în fața unei școli din Lens, în nordul Franței, pe 5 octombrie, potrivit The Guardian. Băiatul a pierdut și mai multe degete de la mâna dreaptă și a suferit alte răni.

Avocatul său, Bertrand Wattez, a declarat că adolescentul mersese la școală pentru a participa la cursuri și că nu luase parte la acte de violență. El a contestat afirmația procurolului din Bethune potrivit căreia băiatul ar fi ridicat grenada de la sol.

„Rănile sale seamănă cu cele dintr-un război”, a spus avocatul. Evan era încă internat în stare dificilă, iar familia sa a depus o plângere penală.

Un alt adolescent, Eden, în vârstă de 14 ani, a fost gra rănit în apropierea unui protest școlar din Saint-Ouen-l’Aumône, la nord-vest de Paris. Acesta a suferit două fracturi ale maxilarului, și și-a pierdut dinții de jos, iar toți dinții de sus sunt fracturați, după ce ar fi fost lovit de un proiectil lansat de de un dispozitiv folosit de poliție.

Avocata sa, Elsa Marcel, a declarat că proiectilul a fost tras de la o distanță de aproximativ 1,5 metri.

„Este echivalentul armelor de război”, a afirmat aceasta. Familia a depus o plângere pentru tentativă de omor.

Un polițist, anchetat după ce un elev și-a pierdut vederea

Presa franceză a relatat și cazul lui Maël, un elev de 16 ani din orașul Tours, din vestul țării, care și-a pierdut vederea la un ochi după ce ar fi fost lovit de un proiectil tras cu o armă de tipul celor folosite pentru lansarea gloanțelor de cauciuc.

Un polițist a fost pus sub acuzare în această săptămână pentru lovire și vătămare corporală în formă agravată. Acesta neagă acuzațiile.

Avocatul familiei susține că adolescentul nu participase la nicio confruntare violentă cu poliția, ci doar se afla în apropierea protestului organizat la școală. Familia spune că se simte nedreptățită.

În cazul lui Eden, imaginile video par să arate adolescentul în fața a trei polițiști din trupele antirevoltă. Unul dintre agenți a făcut o mișcare spre el cu bastonul, iar băiatul a lovit cu piciorul în direcția polițiștilor, înainte ca un proiectil să fie tras. Un polițist a fost suspendat și plasat sub anchetă oficială.

Poliția franceză, acuzată de folosirea excesivă a forței

Autoritățile franceze au deschis anchete interne în urma a 36 de sesizări privind violențe comise de polițiști împotriva protestatarilor. Printre acestea se numără patru cazuri în care copii ar fi suferit răni grave provocate de arme explozive și alte șase în care minorii au fost răniți grav. Au fost reclamate și loviri, insulte și presupuse agresiuni sexuale.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a prezentat aceste date în fața Senatului.

Folosirea armelor explozive de către poliția franceză a fost criticată și în trecut. În timpul protestelor „vestelor galbene” din 2018-2019, mai multe persoane au suferit răni grave, inclusiv la ochi și la mâini sau picioare.

Aproape 6.800 de minori, duși în arest preventiv

Avocații și organizațiile pentru drepturile omului atrag atenția și asupra numărului mare de copii reținuți în timpul protestelor din școli. Unii adolescenți au declarat că au fost loviți, umiliți sau insultați de polițiști, inclusiv prin remarci rasiste și sexiste.

De la începutul protestelor, la jumătatea lunii septembrie, 6.773 de persoane cu vârste sub 18 ani au fost plasate în arest preventiv, după ce au fost reținute, potrivit Ministerului Justiției din Franța.

În peste 1.000 de cazuri, nu au fost formulate acuzații. Alți 2.190 de minori sunt vizați de proceduri judiciare, în timp ce aproape 2.000 au primit măsuri alternative, precum participarea la un curs de educație civică, fără să ajungă în fața instanței și fără să fie condamnați.

Printre acuzațiile aduse minorilor se numără participarea la grupuri cu intenții violente, agresarea polițiștilor și distrugerea de bunuri.

Avocații spun că arestările ar putea avea rolul de a descuraja protestele

Nathalie Tehio, avocată și președinta Ligii Franceze pentru Drepturile Omului, a declarat că numărul redus de cazuri care ajung în fața unui judecător ridică semne de întrebare cu privire la justificarea unor arestări.

„Este un număr record de arestări. Adesea, dosarele juridice sunt goale. În realitate, este vorba mai degrabă despre împiedicarea oamenilor să protesteze. Cred că se încearcă o intervenție dură, pentru a-i descuraja și speria”, a spus aceasta.

Tehio a adăugat că organizația a primit sesizări privind insulte rasiste și că avocații au relatat despre clienți care ar fi fost umiliți, agresați sau bruscați de polițiști.

Romain Boulet, copreședintele Asociației Avocaților Penalisti din Franța, a declarat că avocații sunt îngrijorați de posibila folosire abuzivă a puterilor poliției pentru a-i descuraja pe minorii sub 18 ani să participe la manifestații.

Mohamed Jaite, președintele filialei din Paris a sindicatului de stânga Syndicat des Avocats de France, care a reprezentat mai mulți adolescenți opriți de poliție în capitală și în împrejurimi, a declarat că a văzut un tânăr șchiopătând într-o secție de poliție.