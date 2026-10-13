O nouă zi de proteste în Franța. Activista Greta Thunberg s-a alăturat mișcării elevilor. Ciocniri la Paris și un incendiu în fața unui liceu

Elevii de liceu din Franța au ieșit din nou în stradă marți, 13 octombrie. Activista de mediu Greta Thunberg s-a alăturat protestatarilor din Saint-Denis și a anunțat că va participa și la o manifestație organizată în cursul după-amiezii. În mai multe orașe au fost organizate blocade și marșuri, iar la Paris au izbucnit ciocniri între studenți și un grup de persoane îmbrăcate în negru și cu măști pe față. În Rennes, mai multe obiecte au fost incendiate în fața unui liceu.

Primele blocade au început dimineața, la Paris

Protestele de marți au început în cursul dimineții, când aproximativ 40 de elevi s-au adunat în fața liceului Turgot din Paris. Aceștia au amplasat coșuri de gunoi la intrarea în școală și au spus că vor să blocheze clădirea cel puțin până la prânz, înainte de a se alătura manifestației programate pentru ora 14:00.

Elevii au declarat pentru BFMTV că simt că guvernul nu îi ascultă și nu anunță măsuri concrete pentru rezolvarea problemelor din educație. Unii dintre ei participă la mobilizare în fiecare dimineață, de două săptămâni.

Blocaje au fost organizate și în fața liceului Hélène-Boucher din arondismentul 20 al Parisului. Elevii au revenit în fața școlii, unde sunt mobilizați de mai bine de o săptămână. La un moment dat, tinerii și profesorii au format un lanț uman. Poliția îndepărtase deja coșurile de gunoi folosite pentru blocarea drumului.

La Strasbourg, elevii au blocat temporar intrarea unei școli cu ajutorul unor coșuri de gunoi, pe care poliția le-a îndepărtat ulterior.

Greta Thunberg s-a alăturat protestatarilor din Saint-Denis

Activista de mediu Greta Thunberg a fost observată de jurnaliștii AFP în mijlocul protestatarilor adunați în fața liceului Paul-Éluard din Saint-Denis, în apropiere de Paris. Profesorii din această unitate au blocat școala încă de luni și au petrecut noaptea în clădire.

Greta Thunberg a explicat că a venit să sprijine elevii care protestează pentru a cere mai multe resurse pentru educație. Ea a vorbit despre situația tinerilor și despre importanța mobilizării acestora.

„Dacă trăim într-o societate care neglijează tinerii, care este viitorul? Acesta este unul dintre cele mai clare semne ale unei societăți care a renunțat. Prin urmare, este timpul ca tinerii să se ridice și să-și revendice drepturile”, a declarat activista în fața jurnaliștilor.

Thunberg a susținut că lipsa investițiilor în școli le transmite tinerilor mesajul că educația și viitorul lor nu reprezintă o prioritate pentru societate.

„Observăm aici: școlile nu au investițiile de care au nevoie. Acest lucru transmite tinerilor un semnal că nu reprezintă o prioritate în societatea lor. Și ce ar trebui să facem? Să renunțăm? Bineînțeles că nu. Și asta fac oamenii aici. Vom lupta pentru viitorul nostru.”

Activista a adăugat că este „extrem de mândră de studenții francezi” care continuă să protesteze.

Mobilizarea elevilor, „o mare sursă de inspirație ”

Thunberg a descris mobilizarea tinerilor din Europa drept o sursă de inspirație, dar a afirmat că revolta acestora era de așteptat, în condițiile în care consideră că educația nu primește suficiente resurse.

„Este o mare sursă de inspirație” să vadă tinerii europeni mobilizându-se în număr mare în ultimele zile, a declarat activista, adăugând însă că această mobilizare „era și de așteptat”. „Când îi pui pe tineri în condiții care nu sunt compatibile cu drepturile fundamentale ale omului, neinvestind suficient în educație, evident că se vor revolta”, a explicat ea.

Activista suedeză a mai spus că politicienii trăiesc „într-o realitate complet diferită” față de generația tânără.

Ciocniri între studenți și un grup de persoane la facultatea Assas

O blocadă organizată în fața facultății Assas din Paris a început pașnic, însă situația a devenit tensionată după ce două grupuri s-au confruntat în fața clădirii.

Un grup numeros de studenți a ajuns la universitate scandând mesaje de protest. Aceștia au fost întâmpinați de mai multe persoane îmbrăcate în negru și purtând măști, care au aruncat cu proiectile, inclusiv cu sticle de sticlă.

Poliția a intervenit și a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile. Tensiunile s-au redus ulterior, iar studenții s-au regrupat în fața facultății și au început să strângă cioburile de sticlă de pe stradă. Un student a fost rănit deasupra ochiului și a primit îngrijiri medicale, potrivit BFMTV.

Blocada a fost ridicată, iar universitatea a anunțat că sediul va rămâne închis pe parcursul întregii zile.

Studenții au primit sprijin și din partea unor membri ai partidului La France Insoumise, prezenți la blocada de la Assas, relatează sursa citată.

Incendiu în fața unui liceu din Rennes

Un incendiu de proporții a izbucnit în fața liceului Émile-Zola din Rennes, a anunțat prefectura departamentului Ille-et-Vilaine. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată mai multe coșuri de gunoi și alte obiecte voluminoase arzând în mijlocul drumului.

Sursp video: X /@RadioGenoa

Forțele de ordine și pompierii au intervenit la fața locului. Prefectul regiunii Bretania le-a cerut elevilor să stea departe de persoanele care provoacă incendii și îi pun în pericol.

Pagubele provocate în liceele din regiunea Occitania au fost estimate la patru milioane de euro. Președinta regiunii, Carole Delga, a declarat pentru publicația La Dépêche du Midi că suma reprezintă echivalentul întregului buget anual alocat de regiune directorilor liceelor pentru întreținerea curentă a clădirilor.

Delga a condamnat toate formele de violență, dar a precizat că, potrivit anchetelor, majoritatea pagubelor din școli sunt provocate de persoane din afara acestora.

Aproximativ 200 de școli ar fi blocate marți

Ministrul francez al Educației Naționale, Édouard Geffray, a estimat că aproximativ 200 de școli sunt blocate marți. El a precizat că numărul este mai mic decât în săptămâna precedentă.

„Ar trebui să fim în jur de 200 de școli, ceea ce este mai puțin decât săptămâna trecută. Dar are sens și pentru că există școli care se află pe rutele demonstrațiilor și se apropie pentru a evita pagubele”, a explicat ministrul la postul France Inter.

Potrivit Ministerului Educației Naționale, luni au fost închise 130 de școli, față de 172 vineri. Cel puțin opt angajați din sistemul național de educație au fost răniți luni.

În paralel, o uniune studențească a anunțat că 90% dintre facultățile din țară sunt blocate sau închise marți.

Greta Thunberg critică intervenția poliției

În timpul prezenței sale la Saint-Denis, Greta Thunberg a criticat și modul în care forțele de ordine intervin în timpul protestelor. Ea a descris poliția drept „extrem de violentă” față de tinerii care manifestă pentru ceea ce a numit „minimul necesar”.

„Asta arată totul despre poliție și pe cine protejează ea cu adevărat. Forțele de ordine ar trebui să protejeze tinerii”, a declarat activista.

Thunberg a anunțat că va participa și la o manifestație organizată marți după-amiază, fără să precizeze exact unde, dar sugerând că ar putea fi prezentă la marșul din Paris.

Sursă video: X / @InfosOuvrieres

Ea a cerut, de asemenea, ca diferitele cauze sociale să fie unite și ca protestatarii să își coordoneze revendicările, fie că este vorba despre climă, muncă sau economie.

Prezența activistei a fost salutată și de primarul orașului Saint-Denis, Bally Bagayoko, care a transmis pe platforma X că aceasta a venit să sprijine lupta elevilor de liceu.

„Saint-Denis, capitală a rezistenței și convergență a luptelor!”, a scris edilul.

Macron a făcut apel la calm înaintea protestelor. Profesorii cer să nu fie sancționați elevii care au participat la greve

Președintele francez Emmanuel Macron a cerut ca manifestațiile să se desfășoare pașnic.

„Într-un mod calm, ordonat și respectuos atât față de persoane, cât și față de bunuri”, a solicitat Macron, în marja Salonului Auto.

La liceul Paul-Éluard din Saint-Denis, profesorii au blocat clădirea începând de luni și au petrecut noaptea în școală.

Profesorii cer ca elevii să nu fie sancționați disciplinar pentru participarea la mobilizare și să fie plătiți pentru zilele în care au participat la grevă.

David Lisnard cere ca părinții să răspundă pentru pagubele provocate de minori

Primarul orașului Cannes și candidatul la președinția Franței, David Lisnard, a susținut că persoanele responsabile pentru distrugerile provocate în timpul protestelor trebuie să suporte consecințele.

„Ori acești copii sunt responsabili pentru acțiunile lor, caz în care facem ce fac eu la Cannes și îi punem să facă muncă în folosul comunității. Ori nu sunt responsabili, iar părinții lor trebuie să își asume responsabilitatea”, a declarat el la BFMTV-RMC.

Lisnard a adăugat că părinții ar trebui să plătească pentru pagube atunci când au posibilitatea, iar în caz contrar ar trebui să li se deducă sumele din ajutoarele sociale.