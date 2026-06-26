Politico: NATO pregătește un ajutor militar de 70 de miliarde de euro pentru Ucraina. Când și unde ar putea fi anunțat

La summitul NATO de la Ankara, s-ar putea anunța alocarea unei sume de 70 de miliarde de euro ca ajutor militar pentru Ucraina în 2026 și a unei sume cel puțin echivalente pentru 2027, informează Politico care citează cinci diplomați din cadrul NATO.

Se așteaptă ca aliații NATO să anunțe noi contracte pentru furnizarea de arme Ucrainei în valoare de miliarde de dolari și extinderea producției de apărare.

„În proiectul de declarație comună, aliații europeni promit să participe mai activ la asigurarea capacității de apărare a continentului, în special prin investiții în mijloace de atac la distanță, sisteme de apărare aeriană și drone”, scrie publicația.

Potrivit diplomaților, asistența pentru Ucraina va fi unul dintre punctele cele mai controversate ale documentului, dar, în general, negocierile privind declarația „au loc fără probleme”.

În plus, conform surselor Politico, Alianța va confirma angajamentul față de articolul 5 din Tratatul Nord-Atlantic privind apărarea colectivă și va numi Rusia o „amenințare pe termen lung”.

„Deși președintele SUA, Donald Trump, a exercitat în repetate rânduri presiuni asupra NATO de la revenirea sa la putere anul trecut, se așteaptă ca aliații să-și reafirme, în declarația comună, angajamentul față de clauza de apărare reciprocă prevăzută la articolul 5 al alianței“, au afirmat diplomații — și să descrie din nou Rusia ca pe o amenințare pe termen lung.

În prezent, ambasadorii țărilor NATO negociază declarația finală, care poate fi modificată până la summit, după care documentul va fi aprobat de lideri.

Liderii NATO, printre care și Trump, se vor reuni în capitala Turciei în perioada 7-8 iulie, pe fondul criticilor din partea SUA potrivit cărora aliații europeni nu au susținut Washingtonul în războiul împotriva Iranului.

Secretarul general al alianței, Mark Rutte, dorește ca summit-ul să se concentreze în primul rând pe intensificarea producției industriale din domeniul apărării, în parte pentru că urmărește găsirea unui subiect unificator care să contribuie la atenuarea disensiunilor interne din cadrul NATO.

Săptămâna trecută, Rutte a declarat că, în ansamblu, aliații europeni și Canada au alocat anul trecut cu 139 de miliarde de dolari mai mult pentru apărare decât în 2024, după ce aliații au convenit să cheltuiască 3,5% din PIB-ul lor pentru apărare până în 2035.