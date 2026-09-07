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Cum a ajuns AFD să câștige alegerile în Germania. Ce se ascunde în spatele uriașului val de popularitate care dă fiori adversarilor și Europei

Cristian Lisandru
Cum a ajuns AFD să câștige alegerile în Germania. Ce se ascunde în spatele uriașului val de popularitate care dă fiori adversarilor și Europei
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Duminică, 6 septembrie 2026, au avut loc alegeri în landul german Saxonia-Anhalt. Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) a câștigat scrutinul. Rezultatele preliminare finale din Saxonia-Anhalt confirmă, de altfel, victoria istorică a AfD. Partidul a obținut 43,8%, respectiv 39 de mandate. Astfel, devine cea mai mare forță din parlamentul regional. Începând din anul 2013, AfD a avut o ascensiune continuă. Partidul a apăsat pedala de accelerație mai ales pe partea economică – dar nu numai – și a obținut o popularitate crescândă în estul Germaniei, acolo unde economia, comparativ cu alte zone, încă suferă.

AfD înregistrează cele mai bune rezultate în regiunile fostei Republici Democrate Germane (Germania de Est) – în special în landurile Saxonia și Turingia. Ascensiunea se datorează, în mare parte, problemelor economice și de integrare care persistă și după reunificarea Germaniei.

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Nu poate fi trecută cu vederea înclinația evidentă a alegătorilor din estul Germaniei către o conducere autoritară. Totuși, AfD rămâne fără majoritatea absolută necesară pentru a guverna singur.

Cum poate fi explicată, pe scurt, popularitatea AfD

Analiștii politici aduc în discuție un amalgam de crize suprapuse, nemulțumiri economice și o polarizare socială adâncă pentru a explica popularitatea AfD, în special între estul și vestul Germaniei.

  • Exploatarea temerilor legate de migrație și securitate
  • Nemulțumirea față de sistemul de azil
  • Sărăcia și frustrarea istorică din fosta Germanie de Est (RDG)
  • Votul de protest
  • Deindustrializarea și prețurile mari
  • Opoziția față de politicile „verzi”
  • Respingerea ajutorului pentru Ucraina și retorica pacifistă
  • Scepticismul față de război
  • Slăbiciunea și fragmentarea partidelor tradiționale

Mulți alegători moderați – dezamăgiți de partidele tradiționale (CDU, SPD, Verzii, FDP) – votează AfD nu neapărat din convingere ideologică, ci ca o formă de sancționare a sistemului actual.

AfD, fondat în anul 2013 și condus de profesorul de economie Bernd Lucke

Partidul AfD este binecunoscut pentru popularitatea sa deosebită în Germania de Est. Acum este, de asemenea, considerat cel mai mare partid politic la nivel național în sondaje.

  • Alternativa pentru Germania (AfD„Alternative für Deutschland”) a fost fondat în anul 2013.
  • Inițial, partidul s-a dovedit a fi o reacție de protest a economiștilor și intelectualilor față de pachetele de salvare financiară din zona euro.
  • De la bun început a fost o platformă axată pe euroscepticism moderat, dar, ulterior, scenariul s-a schimbat radical.

Încetul cu încetul, AfD s-a transfomat într-un partid de extremă dreapta.

AfD a fost înființat de un grup de economiști, jurnaliști și foști membri conservatori ai CDU (partidul Angelei Merkel). Erau conduși de profesorul de economie Bernd Lucke.

Bernd Lucke / Foto – Wikipedia

În ceea ce privește ideologia inițială, obiectivul principal declarat de AfD era „dizolvarea ordonată” a monedei euro și stoparea sprijinului financiar acordat țărilor din sudul Europei, un exemplu fiind Grecia.

Formațiunea politică a ratat la limită pragul electoral de 5%, necesar pentru a accede în Bundestag, la alegerile federale din 2013.

Ascensiunea AfD

AfD a obținut șapte mandate la alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014. A activat în cadrul grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni (ECR).

  • După ce a obținut reprezentare în 14 dintre cele 16 parlamente ale landurilor germane, până în octombrie 2017, AfD a câștigat 94 de mandate la alegerile federale din 2017.
  • Astfel, a devenit al treilea partid ca mărime din Germania și principala forță de opoziție.
  • Candidații săi principali au fost co-vicepreședintele Alexander Gauland și Alice Weidel, aceasta din urmă deținând funcția de lider al grupului parlamentar în cea de-a 19-a legislatură a Bundestagului.

Alexander Gauland / Foto – Wikipedia

La alegerile federale din 2021, AfD a coborât pe locul al cincilea, în cea de-a 20-a legislatură a Bundestagului.

În urma alegerilor federale din 2025, a devenit al doilea partid ca mărime și principala forță de opoziție în cea de-a 21-a legislatură a Bundestagului.

2017. Luptele interne duc la o schimbare de conducere la AfD. Criza migranților

În vara anului 2015, AfD s-a confruntat cu o luptă internă pentru putere. Aripa moderată a lui Bernd Lucke a fost înlăturată.

Conducerea a fost preluată de Frauke Petry. Schimbarea conducerii a marcat o deplasare evidentă către populismul de dreapta, anti-imigrație și anti-islam.

Frauke Petry / Foto – Wikipedia

Totuși, Frauke Petry a părăsit partidul imediat după alegerile din 2017. L-a considerat chiar ea prea radical.

Conducerea AfD a fost preluată de figuri precum Jörg Meuthen, Alexander Gauland și, ulterior, Alice Weidel și Tino Chrupalla. Pe acest fundal radicalizat, curentul etno-naționalist și extremist din interiorul AfD, condus de Björn Höcke – facțiunea „Der Flügel” -, a căpătat o influență dominantă.

Björn Höcke / Foto – Wikipedia

2014 – 2026. Val de popularitate de proporții și „cordon sanitar” impus de celelalte partide din germania

În perioada 2024 – 2026, AfD a înregistrat o creștere uriașă a popularității.

Motive principale:

  • Criza energetică
  • Inflația
  • Disputele din coalția de guvernare din Germania

În sondajele de opinie, AfD obține cifre record. Mai mult, AfD a reușit să capitalizeze politic și pe fondul retoricii anti-verzi și a opoziției față de ajutorul militar acordat Ucrainei.

Totuși, ascensiunea AfD este încetinită de o „frână”. Partidul rămâne izolat politic pe plan național, cel puțin deocamdată. Toate celelalte partide democratice mențin un așa-zis „cordon sanitar” – o barieră politică strictă . În consecințp, refuză să formeze coaliții de guvernare cu AfD.

AfD, în centrul unor scandaluri de proporții. Spionaj pentru China, finanțări din partea Rusiei

Ascensiunea AfD a fost marcată, de-a lungul anilor, și de scandaluri de amploare.

Acuzațiile aduse membrilor și conducerii partidului au variat de la legături strânse cu mișcările neo-naziste și acuzații de spionaj în favoarea unor puteri străine, până la rețele interne de nepotism și finanțări ilegale.

  • Potrivit dw.com, o europarlamentară a AfD a declanșat o criză internă majoră. A acuzat public filiala regională din Saxonia Inferioară, condusă de Ansgar Schledde, de afaceri secrete, nepotism și îmbogățire personală.
  • În Bavaria – potrivit aceleiași surse – un deputat regional al AfD a fost condamnat la o amendă penală aspră pentru spălare de bani și constrângere.
  • În primăvara anului 2024, principalul candidat al AfD pentru alegerile europarlamentare, Maximilian Krah, a intrat în centrul unui scandal internațional. Asistentul său a fost arestat sub acuzația de spionaj pentru China.
  • Maximilian Krah și colegul său, Petr Bystron, au fost investigați pentru că ar fi primit sume mari de bani din rețele de propagandă finanțate de Rusia.

Maximilian Krah / Foto – Wikipedia

  • Jurnaliștii de investigație de la platforma Correctiv au dezvăluit o întâlnire secretă desfășurată la un hotel de lângă Potsdam, la care au participat lideri AfD și extremiști de dreapta (inclusiv radicalul austriac Martin Sellner)

În timpul întâlnirii s-ar fi discutat un plan de „remigrație”. Termenul înseamnă expulzarea în masă din Germania a solicitanților de azil, a străinilor și chiar a cetățenilor germani naturalizați care nu s-ar fi „asimilat”.

Dezvăluirea a provocat cele mai mari proteste de stradă din istoria modernă a Germaniei, sute de mii de oameni cerând interzicerea AfD.

Ulrich Siegmund, candidatul principal al AfD în Saxonia-Anhalt / Foto – Profimedia Images

  • A studiat psihologia afacerilor la Universitatea din Hamburg (2013 – 2016).
  • În 2015 a urmat un curs de management la Beijing.

Ulrich Siegmund și-a început cariera în Uniunea Creștin Democrată (CDU). Partidul a dominat politica din Saxonia-Anhalt până la scrutinul de duminică.

S-a alăturat din 2014 AfD, la numai un an după crearea partidului.

  • În 2016 a fost ales deputat în Landtag și a fost reales în 2021.
  • În 2022 a devenit co-liderul fracțiunii parlamentare AfD.

Ulrich Siegmund – AfD / Foto – Mediafax

Ulrich Siegmund face notă discordantă cu alți politicieni germani. Este un adevărat maestru al utilizării rețelelor sociale. Are nu mai puțin de 880.000 de urmăritori într-un land cu două milioane de locuitori.

Revista Der Spiegel, de orientară liberală, l-a calificat recent pe Siegmund drept „cel mai periculos om din Germania”, dată fiind orientarea sa naționalist-populistă.

Rezultate preliminare finale ale alegerilor din Saxonia-Anhalt

  • AfD (ESN): 43,8%
  • CDU (PPE): 17,2%
  • SPD (S&D): 9,3%
  • GRÜNE (Verzii/EFA): 8,9%
  • LINKE (STÂNGA): 8,6%
  • BSW (NI): 5,3%
  • FDP (RE): 2,6%
  • FW (RE): 1,2%
  • Tierschutz (STÂNGA): 1,1%
  • Garten (*): 0,6%
  • Tierallianz (*): 0,6%
  • Volt (Verzii/EFA): 0,3%
  • PARTEI (NI): 0,3%
  • PdF (RE): 0,2%
  • Basis (*): 0,1%

Victoria AfD a declanșat un val de proteste în Germania

Scorul istoric obținut de Alternativa pentru Germania (AfD) în alegerile regionale din Saxonia-Anhalt a scos, rapid, mii de oameni în stradă.

Au avut loc mnanifestații împotriva partidului de extremă dreapta, duminică seara, la Frankfurt, Berlin și Mainz. Protestatarii au cerut apărarea democrației și declanșarea procedurilor necesare pentru examinarea unei eventuale interziceri a AfD.

Mobilizarea continuă luni, când mii de persoane sunt așteptate la un nou protest în centrul capitalei germane.

Victoria naționaliștilor pune o presiune uriașă asupra cancelarului german. Rezultatul reprezintă o lovitură politică majoră pentru Friedrich Merz.

Cancelarul german Friedrich Merz / Foto – Mediafax

Acesta a ajuns la putere în luna mai a anului 2025. A promis, de altfel, să oprească ascensiunea AfD. Rezultatele alegerilor de duminică arată fără echivoc că acesta nu și-a putut îndeplini primisiunea.

Analiștii politici avertizează că virctoria AfD S-ar putea dovedi chiar „cuiul în sicriul politic” al cancelarului.

Sursa foto colaj main – Profimedia Images / Mediafax

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