Ministrul Apărării din Polonia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a declarat că țara sa este pregătită să trimită mai multe trupe pentru a sprijini aliații NATO, pe modelul Statelor Unite, dacă aceștia acceptă să semneze contracte cu industria de apărare poloneză. Varșovia alocă în prezent aproape 5% din PIB pentru apărare și încearcă să își dezvolte propria industrie de apărare.

Această abordare tranzacțională prin care se condiționează sprijinirea altor membri ai Alianței Nord-Atlantice este o încercare de a copia strategia președintelui american Donald Trump, a precizat ministrul Apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

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„Vom trimite mai mulți soldați în alte țări de pe flancul estic, dar urmând exemplul SUA vom stabili anumite condiții”, a declarat Kosiniak-Kamysz. „De asemenea, dorim să avem un interes comercial în acest sens”.

Observațiile oficialului polonez s-au referit strict la desfășurările de trupe poloneze în timp de pace în țările aliate, nu la forțele pe care țara sa ar fi obligată să le trimită în cazul în care un stat membru ar invoca clauza colectivă de apărare.

În prezent, soldații polonezi sunt staționați în statele baltice, România și Turcia. Încă de la invazia Rusiei în Ucraina în anul 2022, Polonia a investit major în consolidarea capabilităților militare. Drept urmare, Varșovia cheltuiește în prezent aproape 5% din produsul intern brut pentru apărare și încearcă să mute accentul de pe achiziția de echipamente din străinătate la dezvoltarea propriei industrii de apărare.

„Polonia este o piață de apărare foarte atractivă, dar industria poloneză trebuie să funcționeze deja în regim de război”, a spus Kosiniak-Kamysz. „Nu avem timp de pierdut”.

De asemenea, Kosiniak-Kamysz a precizat că Polonia trebuie să se împrumute masiv pentru a-și finanța dezvoltarea militară: „Aș prefera să rambursez împrumuturile decât să trimit tineri polonezi pe front”.