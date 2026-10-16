Compromis între Franța și Germania pentru salvarea industriei auto europene. Producția de mașini pe benzină și motorină poate continua după 2035

Berlinul și Parisul au convenit un plan comun pentru revizuirea cerințelor climatice ale Uniunii Europene pentru automobilele noi. Potrivit acestui compromis, producătorii auto vor trebui să reducă până în anul 2035 emisiile de CO2 ale noilor game de vehicule cu 90% față de nivelul din 2021, și nu cu 100%, așa cum prevăd regulile actuale ale UE.

Această înțelegere înseamnă că, după anul 2035, producătorii auto vor putea continua să vândă automobile noi pe benzină și diesel, dacă respectă cerințele privind emisiile medii ale întregii lor game de modele. Cu toate acestea, producătorii auto nu pot produce orice tip de automobile cu combustie internă.

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Comisia Europeană a propus deja o relaxare a regulilor: reducerea țintei la 90%, dar compensarea celor 10% rămași prin utilizarea oțelului cu emisii reduse de carbon și a combustibililor alternativi. În noul plan franco-german, obligația de a compensa emisiile rămase este anulată.

În schimb, Germania a acceptat să susțină reguli mai stricte privind producția „Made in Europe”, iar subvențiile guvernamentale și alte măsuri de sprijin vor fi legate mai strâns de producția de automobile și componente în Europa. În anumite condiții, și Regatul Unit ar putea intra în această categorie.

Cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron speră că acest compromis va ajuta industria auto europeană să-și păstreze locurile de muncă și să mențină competitivitatea în condițiile în care autovehiculele chinezești au început să inunde piețele europene.

„Această abordare echilibrată va permite Uniunii Europene să își urmărească obiectivele climatice, consolidând în același timp suveranitatea tehnologică, baza industrială și competitivitatea internațională a industriei sale auto”, au declarat cele două țări într-o declarație comună.

Cu toate acestea, aceasta este deocamdată poziția comună a celor două țări, și nu o decizie finală a UE, deoarece propunerea trebuie încă aprobată de celelalte state membre și de Parlamentul European.