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Polonia vrea să ceară Uniunii Europene compensații pentru ajutorul acordat Ucrainei

Polonia vrea să ceară Uniunii Europene compensații pentru ajutorul acordat Ucrainei
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Polonia se opune oficial propunerii de a redirecționa 6,6 miliarde de euro din Fondul European pentru Pace către noi programe de sprijin pentru Ucraina și insistă ca acești bani să fie folosiți pentru rambursarea integrală a cheltuielilor militare efectuate de statele membre ale UE care au livrat armament Kievului, relatează RFM24.

Disputa a izbucnit în contextul reluării discuțiilor de la Bruxelles privind distribuirea fondurilor de apărare, după ce Ungaria a deblocat fondurile financiare înghețate anterior prin veto. În această ordine de idei, Varșovia cere compensații din acest buget pentru a-și acoperi propriile costuri de reînarmare.

Varșovia consideră că statele membre UE care au donat masiv din propriile stocuri militare ar trebui despăgubite primele. În cazul de față, polonezii au alocat resurse masive din bugetul propriu pentru securitatea regională prin finanțarea, de exemplu, cu 77 de milioane de euro a conexiunilor Starlink pentru Ucraina și au livrat zeci de pachete de ajutor militar.

Presiunea pe bugetul intern: În paralel cu cererile de compensare de la UE, Polonia a început să reducă treptat ajutoarele financiare de urgență pentru refugiații ucraineni de pe teritoriul său, păstrând sprijinul doar pentru categoriile extrem de vulnerabile.

Pe de altă parte, Germania, care contribuie cel mai mult la Fondul pentru Pace, este de părere că acești bani deblocați trebuie transferați Ucrainei în loc să fie returnați țărilor europene. Sebastian Hartmann, ministrul adjunct al Apărării din Germania, prezent la Nicosia în timpul reuniunii miniștrilor apărării din UE, a făcut un apel către aliați în acest sens ca toate rambursările din acest fond să fie alocate pentru a sprijini Ucraina.

Germania va aloca anul acesta 11,5 miliarde de euro pentru a sprijini Kievul. Din perspectiva Berlinului, o rambursare de câteva sute de milioane de euro către bugetul propriu nu face nicio diferență.

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