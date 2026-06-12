Președintele Finlandei spune că Polonia trebuie să fie mediatorul principal în discuțiile de pace cu Putin. Ce argumente aduce

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat în cadrul unui interviu acordat joi seara că Polonia ar trebui să se numere printre țările europene care trebuie să conducă discuțiile cu Rusia privind încheierea războiului din Ucraina, relatează publicația TVP.

Vorbind în cadrul unui panel desfășurat joi seară în orașul finlandez Turku, Stubb a precizat că Polonia merită rolul de mediator în conflictul dintre Rusia și Ucraina, având în vedere că este un stat din prima linie a Uniunii Europene.

De asemenea, președintele finlandez a mai spus că nu este persoana potrivită pentru a conduce discuțiile Uniunii Europene cu Vladimir Putin. Recent au apărut mai multe rapoarte conform cărora Alexander Stubb ar fi fost luat în considerare pentru acest rol.

Declarațiile președintelui Finlandei sunt întărite și de cele ale premierului polonez Donald Tusk. În urma discuțiilor la nivel înalt de duminică din Londra, unde Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu liderii Marii Britanii, Germaniei și Franței, premierul polonez a declarat că Varșovia ar trebui implicată și ea în tratativele de pace.

Tusk a declarat la începutul acestei săptămâni că „orice acorduri la care Polonia nu participă nu vor fi respectate” de Varșovia, adăugând că „Polonia este o legătură absolut esențială pentru discuții serioase despre viitorul Ucrainei și al regiunii”.

Mai mult, Italia și-a exprimat și ea nemulțumirea față de excluderea din procesul de pace, iar Alexander Stubb este de părere că italienii ar trebui să facă și ei parte din grupul țărilor europene care conduc negocierile de pace.