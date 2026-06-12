SpaceX a stabilit oficial prețul acțiunilor sale în cadrul a ceea ce este descris ca fiind cea mai mare ofertă publică inițială din istoria SUA. Odată cu listarea la bursă, compania spațială a lui Elon Musk s-a alăturat acum celor mai valoroase corporații din lume, scrie Reuters.

Evenimentul reprezintă un punct de cotitură istoric pentru piețele financiare globale și pentru averea personală a lui Musk, depășind astfel orice record anterior deținut de moguli ai economiei precum John D. Rockefeller sau Jeff Bezos.

SpaceX a atras 75 de miliarde de dolari în cadrul Ofertei Publice Inițiale, ceea ce a dus la depășirea recordului mondial deținut de compania petrolieră Saudi Aramco, care strânsese anterior 25,6 miliarde de dolari în 2019. Acțiunile din clasa A au fost puse în vânzare la prețul de 135 de dolari per acțiune, iar listarea evaluează întreaga companie SpaceX la o valoare astronomică de 1,77 trilioane de dolari.

Compania a început tranzacționarea pe bursa americană Nasdaq sub simbolul SPCX. Din punct de vedere al valorii, SpaceX a debutat direct ca a șaptea cea mai valoroasă companie listată din Statele Unite. Acest lucru i-a surprins pe analiști, deoarece compania era încă neprofitabilă anul trecut. Cu toate acestea, a fost evaluată mai sus decât JPMorgan Chase și chiar Meta Platforms.

Cum se împarte averea de 1,1 trilioane de dolari a lui Musk.

Musk devine primul trilionar din lume

Bogăția lui Elon Musk a depășit pragul de 1,1 trilioane de dolari datorită structurii acțiunilor pe care le deține în companiile sale. În prezent, acțiunile pe care le deține în cadrul SpaceX reprezintă nucleul averii sale, unde Musk deține o participație evaluată la aproximativ 866,5 miliarde de dolari. Acesta controlează, de asemenea, 84,4% din puterea totală de vot în consiliul companiei.

În prezent, averea lui Elon Musk depășește PIB-ul anual a 125 de țări. Chiar și așa, banii lui Musk nu se află într-un cont și nu poate retrage întreaga sumă deoarece aceasta reprezintă valoarea companiilor sale, care poate crește sau poate scădea în timp. De asemenea, a ieșit la iveală că SpaceX ar putea contribui semnificativ la averea lui Musk, deoarece compania intenționează să-și înființeze propria producție de procesoare grafice AI.