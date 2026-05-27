Prima pagină » Știri externe » Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, după vizita din China: „Serbia va deveni prima țară din Europa care va fabrica roboți umanoizi”

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, după vizita din China: „Serbia va deveni prima țară din Europa care va fabrica roboți umanoizi”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

În timp ce zeci de mii de sârbi protestează împotriva regimului de la Belgrad, Aleksandar Vucic s-a deplasat în Republica Populară Chineză.

Este al treilea lider care efectuează o vizită de stat la Beijing, după Donald Trump și Vladimir Putin.

Miercuri, când se afla la Jiaxing, liderul sârb a anunțat că Serbia va începe producția de roboți în masă între 10 și 20 iulie. Vucic susține că în două luni, Serbia va avea roboți umanoizi, ceva ce nu are nicio altă țară europeană.

„Cred că, în perioada următoare, vom vorbi chiar de un număr mai mare de investitori. Până acum, avut avut 18 întâlniri cu oameni de afaceri și vor fi încă cinci mâine, ceea ce reprezintă 23 în total, și toată lumea vrea să vină în Serbia și să investească în țara noastră, în special după cuvintele prietenești ale președintelui Xi (Jinping). Dar nu e vorba doar de investiții obișnuite – este vorba de ceva cu adevărat important”, le-a spus Vucic reporterilor.

Președintele Serbiei a declarat că a încheiat cu China acorduri în valoare de 953 de milioane de euro pentru noi investiții în Serbia. Banii investitorilor chinezi se vor duce către orașele Nis, Novi Sad, Zrenjanin, Sabac, Cprija și Indjija.

Sursa Video: DRM News/ China News Service

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
18:42
Putin a avut parte de o ceremonie specială la sosirea în Astana. Avioanele de vânătoare din Kazahstan l-au escortat pe tot parcursul drumului
FLASH NEWS Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
18:29
Ambasadorul Iranului, convocat de Coreea de Sud. O rachetă iraniană ar fi fost folosită în atacul asupra unei nave comerciale în Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare
17:51
Aproape jumătate de milion de soldați ruși au murit în războiul din Ucraina, spun britanicii. Kievul oferă o cifră de aproape trei ori mai mare
FLASH NEWS Iranul oferă primele detalii despre proiectul de pace cu Statele Unite. Ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz
17:28
Iranul oferă primele detalii despre proiectul de pace cu Statele Unite. Ce se va întâmpla cu Strâmtoarea Ormuz
FLASH NEWS Parlamentul maghiar anulează retragerea Ungariei din CPI, inițiată de guvernul lui Viktor Orbán
17:18
Parlamentul maghiar anulează retragerea Ungariei din CPI, inițiată de guvernul lui Viktor Orbán
FLASH NEWS Zelenski cere sprijin „urgent“ de la Trump. Ucraina rămâne fără apărare aeriană. „Vă rog să ne ajutați“
17:11
Zelenski cere sprijin „urgent“ de la Trump. Ucraina rămâne fără apărare aeriană. „Vă rog să ne ajutați“
Mediafax
Un „moment de cotitură” e iminent în războiul cu Rusia, spune un comandant ucrainean
Digi24
Decizie istorică la Washington! Țara din Europa care va produce rachete Patriot pe teritoriul ei
Cancan.ro
Ajunsă în România, Maria dă de pământ cu Tamaș. A spus adevărul: ce i-a făcut Gabi la Survivor + ce s-a întâmplat în ultima noapte
Prosport.ro
FOTO. Cum arată azi Gabriela Roșu, handbalista care a cucerit toată România cu gestul mai puțin obișnuit din avion!
Adevarul
Ce va alege UE între zâmbetul mieros al chinezilor și ostilitatea lui Trump. „Nu cred prea mult în acest scenariu”
Mediafax
De ce vara este momentul perfect pentru un „nou început”. Explicația psihologilor
Click
Ce nu se face de Rusalii. 7 superstiții și tradiții respectate de credincioși
Digi24
Elevă de clasa a V-a, discurs în lacrimi despre presiunea din școală, în timp ce ministrul Educației stătea pe telefon
Cancan.ro
Nuțu Cămătaru a vorbit despre problemele lui Mario Iorgulescu și conflictul pe care l-a avut cu finul său: I-a dat un pumn și a...
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Artista a dezvăluit cum reușește să se mențină în formă: „Mi-e foame de când mă știu”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Exclusiv | Cele 400 de radare fixe vor fi puse în funcțiune abia în toamna anului viitor. CNAIR: „Acum se analizează ofertele”
Descopera.ro
De ce turcii fac cafea la nisip?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. El și ea în pat. El: - Ești agitată?
Descopera.ro
O proteză dentară rară din secolul al XIX-lea, purtată de o persoană avută, a fost găsită în Portugalia
IT&C Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
18:52
Nu lăsa antenele router-ului Wi-Fi în această poziție. Mulți utilizatori fac greșeala banală
ECONOMIE Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
18:46
Google nu a plătit niciun leu la bugetul de stat din impozit pe profit în ultimii 4 ani, deși a făcut sute de milioane de euro în România
ULTIMA ORĂ CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
18:28
CNA a decis, din nou, întreruperea emisiei Realitatea TV, pentru 3 ore, anunță vedeta postului, Anca Alexandrescu
EXCLUSIV Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
18:27
Parteneriatul strategic cu americanii, în pericol. Ștefan Popescu: De ce SUA să considere că România are vreo valoare de întrebuințare?
DECIZIE România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
18:20
România suspendă finanțarea proiectelor din Republica Moldova pentru anul 2026. Decizia are la bază o hotărâre judecătorească
MISTER Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii
18:15
Țara născută dintr-o „supererupție”, în urmă cu 350.000 de ani. Cum arată acum pe harta lumii

Cele mai noi

Trimite acest link pe