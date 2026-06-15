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Pretendentul la funcția de președinte al Franței, Jordan Bardella, vrea să reformeze UE din temelii. „Dorim să schimbăm totul fără a distruge nimic”

Pretendentul la funcția de președinte al Franței, Jordan Bardella, vrea să reformeze UE din temelii. „Dorim să schimbăm totul fără a distruge nimic”
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În cadrul unui interviu acordat pentru publicația POLITICO, liderul partidului de dreapta din Franța, Adunarea Națională, și-a temperat poziția față de NATO, dar a lansat mai multe acuzații la adresa Uniunii Europene, despre care a spus că necesită reforme consistente.

Primul atac la adresa Uniunii Europene a venit în legătură cu bugetul Uniunii Europene, despre care a declarat că vrea să înjumătățească contribuția Franței și va construi alianțe cu guvernele naționale pentru a impune o regândire a modului în care funcționează blocul comunitar.

Jordan Bardella, într-o escaladare față de declarațiile anterioare pe subiectul bugetului european, a declarat că va încerca imediat să „reducă la jumătate” contribuția țării sale, despre care a spus că este „prevăzută să crească într-un ritm delirant”.

„Le vom da banii înapoi francezilor, pentru că Franța este destinată să se facă respectată și să-și apere interesele”, a spus el, avertizând Comisia Europeană că, dacă dorește să găsească mai mulți bani, va trebui să-și reducă cheltuielile de funcționare.

În acest interviu, realizat cu puțin timp înainte de călătoria din Polonia, Jordan Bardella a încercat să-i liniștească pe aliați cu privire la viziunea acestuia cu privire la NATO și angajamentele de securitate pe care Franța le are față de flancul estic al Europei. Cu toate acestea, viziunea lui Bardella nu a fost atât de „blândă” în ceea ce privește Uniunea Europeană, pe care vrea să o remodeleze complet.

„Nu dorim să părăsim Uniunea Europeană”, a spus Bardella. „Dorim să schimbăm totul fără a distruge nimic”.

„Ceea ce reprezintă Uniunea Europeană acum, globalizarea pozitivă, puterea absolută de piață, imigrația necontrolată, declinul economic și reglementările excesive asupra economiei, afacerilor și industriei europene, toate acestea sunt profund demodate, învechite”, a declarat Bardella. „Așadar, trebuie să schimbăm modul în care funcționează Uniunea Europeană”, a completat acesta.

Ce aliați caută Jordan Bardella în Europa

Călătoria principalului favorit la președinția Franței în Polonia are rolul de apropiere față de politicienii cu aceeași ideologie, cum este în acest caz Karol Nawrocki sau premierul Italiei, Giorgia Meloni. În ceea ce privește relația cu Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, Bardella a precizat că „vede un teren comun” în ceea ce privește relaxarea reglementărilor și limitarea migrației.

„Ambiția noastră este să gândim la scară largă și să construim această nouă arhitectură europeană pe care o avem în vedere”, a declarat Bardella în timpul interviului. „Sper că, dacă, în câteva luni, poporul francez își va acorda încrederea în noi și vom prelua președinția Republicii Franceze… vom putea extinde această alianță” cu partide și guverne europene care împărtășesc aceleași idei.

În ceea ce privește relația cu NATO, Bardella a atenuat promisiunea de lungă durată a lui Le Pen de a retrage Franța din comandamentul militar integrat al NATO, o piatră de temelie a poziției izolaționiste a partidului. Această mișcare ar însemna că trupele franceze ar fi mai puțin implicate în planificarea comună a alianței.

„Nu dorim să părăsim acest comandament integrat atâta timp cât există război la ușa Europei”, a spus el. „Nu se redefinește cadrul tratatelor în timp de război.”

În același timp, pretendentul la funcția de președinte al Franței a precizat că va respecta angajamentele de securitate față de aliații de pe flancul estic, inclusiv România și statele baltice. În ceea ce privește descurajarea nucleară, liderul Franței de după război, Charles de Gaulle, „ne-a reamintit pe bună dreptate că apărarea intereselor vitale ale națiunii franceze nu se oprea la granițele Franței”, a spus el.

Cum vede Bardella relațiile cu Rusia

Bardella încearcă să minimizeze unele dintre pozițiile de politică externă în relațiile cu Moscova care au definit Adunarea Națională sub conducerea lui Le Pen. Acum aproximativ 10 ani, partidul său a contractat un împrumut controversat de milioane de euro de la o bancă rusă.

„Rusia președintelui Putin este o amenințare multidimensională”, a declarat Bardella în interviu, acuzând Moscova că desfășoară „o agresiune directă” împotriva „intereselor franceze și europene”.

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