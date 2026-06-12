Prima geantă realizată din celulele unui dinozaur T-Rex a rămas nevândută. Nimeni nu a plătit suma dorită de casa de licitație

O geantă confecționată din piele reconstituită din celule dinozaurului T-Rex nu a fost vândută la licitația organizată la faimoasa casă Hôtel Drouot din Paris deoarece ofertele au fost cu mult sub așteptări. În timp ce organizatorii au estimat piesa la 300.000 de euro, cea mai mare ofertă primită a fost doar de 150.000 de euro, motiv pentru care vânzarea a fost anulată.

În lipsa unui precedent, organizatorul licitației, Alexandre Ciquello, a explicat că a trebuit să „inventeze un preț” care să reflecte atât suma investițiilor necesare pentru a crea geanta, cât și raritatea acesteia.

„300.000 de euro înseamnă totuși mulți, mulți bani. În același timp, este vorba despre un lucru unic în lume. Așadar, întrucât obiectele rare sunt scumpe, acesta este rezultatul”, a explicat Ciquello.

Cum au reușit cercetătorii să reconstruiască pielea dinozaurului

Materialul de bază din care a fost confecționată geanta provine din resturi de colagen extrase dintr-un os de Tyrannosaurus Rex, descoperit în urmă cu 25 de ani în statul american Montana. Experții în biotehnologie au folosit fragmentele de proteine antice și modele A.I. pentru a reconstrui structura de colagen. Aceasta a fost inserată ulterior în celule vii pentru a cultiva o piele reală de T-Rex în laborator.

Culoarea genții a fost realizată printr-o colaborare între brandul de modă experimentară Enfin Levé și companii specializate în biotehnologie, precum The Organoid Company și Lab-Grown Leather Ltd. Paleontologul Iacopo Briano a explicat că materialul este 100% piele naturală crescută artificial, spre deosebire de alternativele vegane comerciale care sunt fabricate în mare parte din plastic.

„În ultimii ani, am reușit să dezvoltăm tehnici și biotehnologii cu ajutorul cărora putem da instrucțiuni unei culturi celulare pentru a construi, între ghilimele, în laborator, piele adevărată de T-Rex”, a explicat recent Iacopo Briano, expert în paleontologie, asociat al acestei licitații.

Unii experți în domeniu sunt sceptici

Unii oameni de știință privesc cu scepticism acest produs și afirmă că moleculele de colagen sunt prea degradate după 67 de milioane de ani pentru a permite reconstrucția unei structuri complexe precum pielea de dinozaur.