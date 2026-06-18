Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Un transportor de gaze naturale lichefiate (GNL) aflat sub pavilion francez a părăsit Golful și a traversat Strâmtoarea Ormuz. Trazintul are loc la scurt timp după semnarea memorandumului de înțelegere între SUA și Iran, care prevede redeschiderea strâmtorii.

Prima navă care traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Nava Mraikh, aflată sub pavilion francez, a ieșit joi din Golful Persic și a traversat Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de monitorizare maritimă furnizate de MarineTraffic. Nava aparține filialei franceze din Nantes a companiei norvegiene Knutsen OAS Shipping.

Potrivit platformei de monitorizare a transporturilor de materii prime Kpler, Mraikh transportă 76.535 de tone de gaze naturale lichefiate. Încărcătura a fost preluată din terminalul de la Ras Laffan, unul dintre cele mai mari centre de export de GNL din lume.

Destinația navei este Port Qasim, unul dintre principalele porturi comerciale ale Pakistanului.

Traversarea are loc la o zi după semnarea unui memorandum de înțelegere de către președinții Statelor Unite și Iranului. Documentul prevede, printre altele, angajamentul Teheranului de a redeschide imediat Strâmtoarea Ormuz pentru traficul comercial.

Teheranul anunță taxe pentru nave după expirarea acordului de 60 de zile

Iranul a reafirmat că intenționează să impună taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz după expirarea perioadei de 60 de zile fără taxe prevăzută în memorandumul de înțelegere convenit în urma negocierilor recente.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că administrarea și responsabilitatea asupra Strâmtorii Ormuz vor reveni Iranului și Omanului.