Prima pagină » Știri externe » Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Prima navă franceză cu GNL traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran
Galerie Foto 5
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un transportor de gaze naturale lichefiate (GNL) aflat sub pavilion francez a părăsit Golful și a traversat Strâmtoarea Ormuz. Trazintul are loc la scurt timp după semnarea memorandumului de înțelegere între SUA și Iran, care prevede redeschiderea strâmtorii.

Prima navă care traversează Strâmtoarea Ormuz după acordul dintre SUA și Iran

Nava Mraikh, aflată sub pavilion francez, a ieșit joi din Golful Persic și a traversat Strâmtoarea Ormuz, potrivit datelor de monitorizare maritimă furnizate de MarineTraffic. Nava aparține filialei franceze din Nantes a companiei norvegiene Knutsen OAS Shipping.

Potrivit platformei de monitorizare a transporturilor de materii prime Kpler, Mraikh transportă 76.535 de tone de gaze naturale lichefiate. Încărcătura a fost preluată din terminalul de la Ras Laffan, unul dintre cele mai mari centre de export de GNL din lume.

Destinația navei este Port Qasim, unul dintre principalele porturi comerciale ale Pakistanului.

Traversarea are loc la o zi după semnarea unui memorandum de înțelegere de către președinții Statelor Unite și Iranului. Documentul prevede, printre altele, angajamentul Teheranului de a redeschide imediat Strâmtoarea Ormuz pentru traficul comercial.

Teheranul anunță taxe pentru nave după expirarea acordului de 60 de zile

Iranul a reafirmat că intenționează să impună taxe navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz după expirarea perioadei de 60 de zile fără taxe prevăzută în memorandumul de înțelegere convenit în urma negocierilor recente.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că administrarea și responsabilitatea asupra Strâmtorii Ormuz vor reveni Iranului și Omanului.

„Strâmtoarea Ormuz nu va reveni la condițiile de dinainte de război. Iranul are dreptul la suveranitate asupra strâmtorii Ormuz și, bineînțeles, vom primi un comision pentru servicii”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
15:50
Parlamentul European condamnă incursiunile cu drone ale Rusiei în România și alte state membre. „UE nu se va lăsa intimidată“
CONTROVERSĂ Israelul „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Cum a reușit Kaja Kallas să stârnească furia guvernului lui Netanyahu
14:56
Israelul „întrerupe toate legăturile” cu șefa politicii externe a UE. Cum a reușit Kaja Kallas să stârnească furia guvernului lui Netanyahu
FLASH NEWS Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet. Prima vizită în familie după patru ani
14:43
Prințul Harry și Meghan Markle revin în Marea Britanie alături de Archie și Lilibet. Prima vizită în familie după patru ani
CONTROVERSĂ Replica lui Trump pentru cei care îl acuză că, prin noul acord, SUA cedează Iranului mult mai mult decât primește
14:22
Replica lui Trump pentru cei care îl acuză că, prin noul acord, SUA cedează Iranului mult mai mult decât primește
APĂRARE Trump va cere companiilor americane să producă, sub licență, rachete de apărare antiaeriană în Europa și Ucraina
13:25
Trump va cere companiilor americane să producă, sub licență, rachete de apărare antiaeriană în Europa și Ucraina
FLASH NEWS Zelenski, după al doilea atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Rusia: „Dacă Ucraina va arde, va arde și Moscova voastră”
13:21
Zelenski, după al doilea atac ucrainean asupra rafinăriei de petrol din Rusia: „Dacă Ucraina va arde, va arde și Moscova voastră”
Mediafax
Ziua Z pentru Dominic Fritz! Verdictul Curții Supreme îi poate ARUNCA ÎN AER cariera politică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova, apariție rară în costum de baie. Cum arată rusoaica la 39 de ani
Adevarul
Soarta guvernului Veștea, în mâinile AUR. Fost consilier prezidențial: „Fără acordul lui George Simion, nu poate exista o asemenea mișcare"
Mediafax
Noua „armă” împotriva scumpirilor: o aplicație din Grecia compară prețurile din magazine în timp real
Click
678 de călugărițe și-au donat creierul într-un experiment unic. Ce a descoperit celebrul studiu din 1986?
Digi24
Societatea secretă a elitei mondiale, expusă accidental pe internet. Ce discută miliardarii și când are loc următoarea întâlnire
Cancan.ro
Ciprian Ciucu audiat la DNA. Informații de ultimă oră despre primarul Capitalei
Ce se întâmplă doctore
Imagini rare cu Adelina, soția lui Cristi Chivu! Are 44 de ani, dar arată impecabil. Secretul unei siluete de invidiat. „Metabolismul meu a devenit mai lent!”
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Descopera.ro
3 motive pentru care extratereștrii nu ne vizitează
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Cum afectează abandonul repetat comportamentul animalelor
ULTIMA ORĂ Senatorii sunt chemaţi de urgenţă să-şi dea avizul pe şase jaloane PNRR, finanţate de la bugetul de stat
16:04
Senatorii sunt chemaţi de urgenţă să-şi dea avizul pe şase jaloane PNRR, finanţate de la bugetul de stat
EMISIUNI OFF The Record. Invitat: Liviu Odagiu, președinte CSM
16:00
OFF The Record. Invitat: Liviu Odagiu, președinte CSM
REACȚIE Scandal între Centrul Diplomatic București și MAE. Ce acuzații aduce Oana Țoiu și cum se apără instituția
15:52
Scandal între Centrul Diplomatic București și MAE. Ce acuzații aduce Oana Țoiu și cum se apără instituția
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare
15:48
Petrișor Peiu – AUR dezvăluie că un PSD-ist l-a invitat la discuții despre programul de guvernare
EXCLUSIV Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
15:46
Adina Anghelescu dezvăluie informații explozive din dosarul lui Ciprian Ciucu la DNA. „Este un context foarte nefavorabil pentru tabăra lui Bolojan”
SURSE SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR
15:42
SURSE Dominic Fritz ar urma să fie declarat în conflict de interese de instanța supremă. Primarul Timișoarei și-ar pierde mandatul. Ce se întâmplă cu funcția de președinte al USR

Cele mai noi

Trimite acest link pe