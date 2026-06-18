Statele Unite și Iranul au semnat protocolul acordului care prevede diluarea uraniului îmbogățit și ridicarea treptată a sancțiunilor americane. Liderii G7 salută documentul drept „o oportunitate istorică”. China cere aplicarea strictă a prevederilor convenite.

Președintele Donald Trump și omologul său iranian, Massoud Pezeshkian, au semnat miercuri seară, de la distanță, protocolul acordului dintre Statele Unite și Iran, un document care deschide calea unor negocieri privind programul nuclear iranian și ridicarea sancțiunilor impuse Teheranului. Semnarea a avut loc după publicarea textului acordului de către autoritățile iraniene și marchează una dintre cele mai importante evoluții diplomatice din ultimii ani în relația dintre Washington și Teheran, scrie Associated Press.

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Potrivit unui oficial american citat de AFP, Donald Trump a semnat documentul în timpul vizitei sale în Franța, unde participă la summitul G7. La rândul său, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghai, a confirmat că documentul a fost semnat și de președintele iranian Massoud Pezeshkian.

Ceremonia oficială programată pentru vineri în Elveția, la care urmau să participe vicepreședintele american J.D. Vance și președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, devine astfel inutilă.

Acordul prevede ridicarea sancțiunilor și negocieri de 60 de zile

Conform protocolului, Statele Unite suspendă imediat sancțiunile privind exporturile de petrol iranian și se angajează să elimine toate restricțiile economice în cazul în care cele două părți ajung la un acord final după o perioadă de negocieri de 60 de zile. În această etapă, Washingtonul și Teheranul vor negocia un mecanism de gestionare a stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului.

Potrivit unui oficial american, soluția propusă presupune utilizarea unei metode de diluare a uraniului pe teritoriul Iranului, sub supravegherea Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA).

„Este o ictorie majoră”, a declarat oficialul american.

În schimb, Iranul s-a angajat să permită, în termen de 30 de zile, restabilirea completă a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.

Documentul mai prevede că Statele Unite vor facilita, împreună cu partenerii din Golf, accesul Iranului la un fond de aproximativ 300 de miliarde de dolari destinat reconstrucției și dezvoltării economice, fără contribuții financiare directe din partea Washingtonului.

Reacții puternice din Iran, G7 și China

Negociatorul-șef iranian și președintele Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a prezentat acordul drept o victorie pentru Republica Islamică.

„Acest acord recunoaşte eşecul Statelor Unite”, a declarat Mohammad Bagher Ghalibaf la televiziunea de stat iraniană.

Acordul a fost salutat și de liderul Hezbollah, Naim Kassem, care l-a descris drept o „mare victorie” pentru Iran și a apreciat includerea frontului libanez în negocieri. Kassem a cerut „să se profite” de acest acord pentru „expulzarea Israelului” din Liban.

La nivel internațional, liderii statelor G7 reuniți în Franța au salutat documentul. Într-o declarație comună, aceștia au apreciat că acordul reprezintă „o oportunitate istorică de a împiedica Iranul să dobândească orice armă nucleară şi de a ataca ameninţările legate de activităţile sale regionale şi balistice”.

China a adoptat o poziție mai prudentă și a solicitat tuturor părților să respecte întocmai prevederile documentului. În cadrul unei convorbiri telefonice dintre ministrul chinez de Externe Wang Yi și omologul său iranian Abbas Araghchi, Beijingul a transmis că este „esenţial” ca „toate părţile” să aplice acordul şi să evite orice „amestecuri” externe.

Diplomația chineză a insistat și asupra necesității ca situația din Strâmtoarea Ormuz să fie gestionată cu atenție, având în vedere impactul major asupra piețelor energetice globale.

Piețele au reacționat prudent la semnarea protocolului. La finalul ședinței de tranzacționare de miercuri, petrolul Brent, referința internațională pentru țiței, a închis în creștere cu 0,75%, la 79,55 dolari pe baril.