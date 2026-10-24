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🚨 O jumătate din Europa iese în stradă sâmbătă. Grecia, Belgia, Albania, Portugalia și Spania au organizat proteste. În Franța au început deja violențele, iar în Italia Meloni a scos Armata pe străzi

Melania Agiu
O jumătate din Europa iese în stradă sâmbătă. Grecia, Belgia, Albania, Portugalia și Spania au organizat proteste. În Franța au început deja violențele, iar în Italia Meloni a scos Armata pe străzi
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15:25

UPDATE. Proteste în Albania. Mii de studenți s-au adunat în fața Ministerului Educației de la Tirana, pe strada Durrës.

Revolta tinerilor împotriva prim-ministrului Edi Rama a intrat în a 12-a zi. Tinerii continuă protestele în masă pentru demisia lui Rama și înlăturarea guvernului condus de acesta.

Unul dintre studenții prezenți la protestul din fața Ministerului Educației a declarat că prim-ministrul Edi Rama ar trebui să părăsească funcția.

Studentul a subliniat că fie Rama, fie studenții ar trebui să rămână în Albania.

El a adăugat că doar poliția incită la violență. Potrivit acestuia, Rama trebuie doar să plece și nu are altă opțiune.

Student: „Ori noi, ori el. Nu are altă opțiune decât să fugă. Acum că ne-a ucis, trebuie doar să fugă, nu mai poate exista niciun dialog cu prim-ministrul. Am fost la miting de la protestul Flamingo. Cred că însăși poliția incită la violență. Fac apel la studenți să se unească. Nu ar trebui să ne fie frică, frica trebuie să dispară, pentru că asta încearcă să ne sperie.“

Alți studenți prezenți la miting au exprimat o opinie similară. Ei au spus că frica nu ar trebui să existe și că cât mai mulți oameni ar trebui să iasă la protest, scrie balkanweb.com.

O jumătate din Europa iese din nou în stradă sâmbătă aceasta. Au fost organizate manifestații de la Grecia până în Belgia, trecând prin Albania, Franța, Italia, Portugalia și Spania. Sunt ultimele dintr-o toamnă marcată de mobilizări: între 15 septembrie și 23 octombrie, în 12 țări europene au avut loc cel puțin 177 de proteste sau manifestații.

Pe lângă Franța, astăzi, protestele au început deja și în Italia. „Harta revoltei”, care centralizează evenimentele din țară, semnalează 59 de acțiuni. Ministerul Apărării anunță că 500 de polițiști au fost mobilizați la Milano.

Primele proteste la Bologna

Primele marșuri studențești au început în această dimineață la Bologna. Colectivul Liceului Minghetti, într-un articol pe rețelele de socializare, a arătat elevi blocând accesul la școală pe Via Nazario Sauro, apoi a anunțat începerea unui marș îndreptat spre Liceul Copernico. Colectivul de la Liceul Sabin a anunțat, de asemenea, blocarea școlii, iar elevii au mărșăluit și ei spre Copernico.

Demonstrație împotriva costului ridicat al vieții în Milano

În această dimineață, a avut loc un protest în fața sediului din Milano al Autorității de Reglementare pentru Energie, Rețele și Mediu. Gunoi de grajd a fost ars, împreună cu o factură mare la electricitate.

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