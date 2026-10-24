🚨 O jumătate din Europa iese în stradă sâmbătă. Grecia, Belgia, Albania, Portugalia și Spania au organizat proteste. În Franța au început deja violențele, iar în Italia Meloni a scos Armata pe străzi

Revolta tinerilor împotriva prim-ministrului Edi Rama a intrat în a 12-a zi. Tinerii continuă protestele în masă pentru demisia lui Rama și înlăturarea guvernului condus de acesta.

Unul dintre studenții prezenți la protestul din fața Ministerului Educației a declarat că prim-ministrul Edi Rama ar trebui să părăsească funcția.

Studentul a subliniat că fie Rama, fie studenții ar trebui să rămână în Albania.

El a adăugat că doar poliția incită la violență. Potrivit acestuia, Rama trebuie doar să plece și nu are altă opțiune.

Student: „Ori noi, ori el. Nu are altă opțiune decât să fugă. Acum că ne-a ucis, trebuie doar să fugă, nu mai poate exista niciun dialog cu prim-ministrul. Am fost la miting de la protestul Flamingo. Cred că însăși poliția incită la violență. Fac apel la studenți să se unească. Nu ar trebui să ne fie frică, frica trebuie să dispară, pentru că asta încearcă să ne sperie.“

Alți studenți prezenți la miting au exprimat o opinie similară. Ei au spus că frica nu ar trebui să existe și că cât mai mulți oameni ar trebui să iasă la protest, scrie balkanweb.com.