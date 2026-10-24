Prima pagină » Știri externe » Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii

Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii

Melania Agiu
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
Galerie Foto 3
Sursă foto: X/ @yolandatricolor
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Mii de persoane — 50.000, potrivit organizatorilor; 25.000, potrivit Guvernului — au manifestat sâmbătă la Madrid în apărarea sistemului public de pensii și pentru a respinge orice încercare de privatizare, relatează RTVE.

Sursă video: X/@mar_rojo_

Manifestația, organizată de Coordonarea Națională pentru Apărarea Sistemului Public de Pensii (COESPE), a cerut măsuri menite să garanteze puterea de cumpărare a pensionarilor și să consolideze protecția acestora.

În fruntea marșului este purtătoarea de cuvânt a COESPE, Francisca López.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Marșul s-a desfășurat fără incidente pe o distanță de aproape doi kilometri între gara Atocha și strada Alcalá, trecând pe lângă Muzeul Prado și prin Piața Cibeles, a constatat un jurnalist al AFP.

„Pensii garantate”, „protejarea pensiilor” – se putea citi pe unele pancarte ridicate de o parte dintre cei 25.000 de manifestanți, potrivit unei estimări comunicate de Delegația Guvernului din Madrid către AFP.

Juan Fernández, în vârstă de 38 de ani și angajat în administrația publică din Sevilla, a afirmat că trăiește în „incertitudine” în ceea ce privește viitoarea sa pensie și s-a declarat împotriva unei reforme a sistemului care să deschidă calea către privatizare, indiferent dacă aceasta ar aduce „profituri sau pierderi”.

„Pensiile publice sunt de neclintit”, a susținut, la rândul ei, Pilar, o pensionară anticipată în vârstă de 64 de ani care a preferat să nu-și dezvăluie numele de familie și a deplâns faptul că „tendința este de a privatiza totul”.

De asemenea, femeia a salutat faptul că „problema locuințelor a mobilizat” în ultimele săptămâni, în special rândul tinerilor, un segment care „s-a trezit”, a spus ea, înainte de a face apel la „apărarea tuturor serviciilor publice”, precum educația și sănătatea.

Luni, liderul opoziției de dreapta, Alberto Núñez Feijóo, a afirmat că Partidul Popular va majora pensiile în conformitate cu legea dacă va câștiga alegerile parlamentare anticipate din 29 noiembrie.

El a răspuns astfel la acuzațiile guvernului condus de socialistul Pedro Sánchez, care reproșează Partidului Popular (PP) că dorește să reformeze sistemul de pensii, punând sub semnul întrebării actualul mecanism de indexare a prestațiilor în funcție de inflație, în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

La sfârșitul anului 2021, Partidul Popular (PP) a votat împotriva acestui proiect de lege, considerând că acesta ar fi implicat costuri excesive pentru finanțele publice.

În Spania, pensia medie pentru limită de vârstă a ajuns în septembrie la 1.576 de euro pe lună pentru aproximativ 6,8 milioane de beneficiari, potrivit Ministerului Securității Sociale.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
18:25
Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
NEWS ALERT Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama
16:14
Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama
LIVE 🚨 O jumătate din Europa, în stradă. Grecia, Belgia, Portugalia și Spania au organizat proteste. Violențe în Franța și Albania. În Italia, Meloni a scos Armata pe străzi
14:36
🚨 O jumătate din Europa, în stradă. Grecia, Belgia, Portugalia și Spania au organizat proteste. Violențe în Franța și Albania. În Italia, Meloni a scos Armata pe străzi
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Un microscop revoluționar ar putea dezvălui mecanismele ascunse ale vieții
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
18:44
Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
BANI Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
18:13
Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
ECONOMIE Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
17:58
Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
FLASH NEWS Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
17:51
Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
FLASH NEWS Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
16:50
Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
FOTO Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
16:43
Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”

Cele mai noi

Trimite acest link pe