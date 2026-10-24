Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii

Mii de persoane — 50.000, potrivit organizatorilor; 25.000, potrivit Guvernului — au manifestat sâmbătă la Madrid în apărarea sistemului public de pensii și pentru a respinge orice încercare de privatizare, relatează RTVE.

Sursă video: X/@mar_rojo_

Manifestația, organizată de Coordonarea Națională pentru Apărarea Sistemului Public de Pensii (COESPE), a cerut măsuri menite să garanteze puterea de cumpărare a pensionarilor și să consolideze protecția acestora.

În fruntea marșului este purtătoarea de cuvânt a COESPE, Francisca López.

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Marșul s-a desfășurat fără incidente pe o distanță de aproape doi kilometri între gara Atocha și strada Alcalá, trecând pe lângă Muzeul Prado și prin Piața Cibeles, a constatat un jurnalist al AFP.

„Pensii garantate”, „protejarea pensiilor” – se putea citi pe unele pancarte ridicate de o parte dintre cei 25.000 de manifestanți, potrivit unei estimări comunicate de Delegația Guvernului din Madrid către AFP.

Juan Fernández, în vârstă de 38 de ani și angajat în administrația publică din Sevilla, a afirmat că trăiește în „incertitudine” în ceea ce privește viitoarea sa pensie și s-a declarat împotriva unei reforme a sistemului care să deschidă calea către privatizare, indiferent dacă aceasta ar aduce „profituri sau pierderi”.

„Pensiile publice sunt de neclintit”, a susținut, la rândul ei, Pilar, o pensionară anticipată în vârstă de 64 de ani care a preferat să nu-și dezvăluie numele de familie și a deplâns faptul că „tendința este de a privatiza totul”.

De asemenea, femeia a salutat faptul că „problema locuințelor a mobilizat” în ultimele săptămâni, în special rândul tinerilor, un segment care „s-a trezit”, a spus ea, înainte de a face apel la „apărarea tuturor serviciilor publice”, precum educația și sănătatea.

Luni, liderul opoziției de dreapta, Alberto Núñez Feijóo, a afirmat că Partidul Popular va majora pensiile în conformitate cu legea dacă va câștiga alegerile parlamentare anticipate din 29 noiembrie.

El a răspuns astfel la acuzațiile guvernului condus de socialistul Pedro Sánchez, care reproșează Partidului Popular (PP) că dorește să reformeze sistemul de pensii, punând sub semnul întrebării actualul mecanism de indexare a prestațiilor în funcție de inflație, în vigoare de la 1 ianuarie 2022.

La sfârșitul anului 2021, Partidul Popular (PP) a votat împotriva acestui proiect de lege, considerând că acesta ar fi implicat costuri excesive pentru finanțele publice.

În Spania, pensia medie pentru limită de vârstă a ajuns în septembrie la 1.576 de euro pe lună pentru aproximativ 6,8 milioane de beneficiari, potrivit Ministerului Securității Sociale.