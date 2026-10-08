Protestele violente ale elevilor continuă în Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene, iar un primar a devenit „scut” pentru manifestanți

Protestele liceenilor au continuat joi în mai multe orașe din Franța, după mai bine de o săptămână de manifestații. La Paris, poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa elevii care ridicaseră baricade în fața unui liceu, iar ulterior au avut loc confruntări în zona Bastiliei. În centrul atenției a rămas și primarul orașului Saint-Denis, Bally Bagayoko, care s-a pus ca „scut” între polițiști și manifestanți în timpul protestelor.

Primarul s-a pus între poliție și elevi

Imaginile cu Bally Bagayoko, primarul LFI al orașului Saint-Denis, au fost preluate de presa franceză și apoi de publicații din mai multe țări. În timpul manifestației de marți de la Paris, edilul a intrat în mijlocul protestatarilor și s-a interpus între aceștia și forțele de ordine.

În imaginile devenite virale, Bagayoko le cere polițiștilor și manifestanților să se retragă: „Opriți-vă! Dați-vă înapoi! Opriți-vă din a împinge!”, în încercarea de a evita o confruntare.

Postul CNN a descris scena drept momentul în care primarul și-a folosit corpul „ca scut pentru a-i proteja pe studenți de poliția antirevoltă”. Publicația spaniolă El Mundo l-a numit chiar „o icoană a revoltei studențești”.

Secvența în care edilul primește ser fiziologic în ochi după ce a fost expus la gaze lacrimogene a fost, de asemenea, extrem de distribuită.

Bagayoko a declarat pentru Reuters că polițiștii „au decis să intervină și să se năpustească asupra liceenilor”, despre care susține că, în cea mai mare parte, nu au manifestat agresivitate.

Primarul a povestit că, după intervenția sa, situația a degenerat, iar poliția a folosit gaze lacrimogene, ceea ce i-a afectat atât pe manifestanți, cât și pe cei care îi însoțeau.

Ulterior, într-o declarație pentru CNN, Bagayoko a spus că forțele de ordine s-au „reținut” după ce l-au recunoscut în mulțime, chiar dacă nu purta eșarfa de edil. „Nu m-am simțit în pericol”, a afirmat primarul.

Poliția a folosit gaze lacrimogene la un liceu din Paris

Joi dimineață, protestele au continuat în capitala Franței. Zeci de elevi au folosit pubele pentru a ridica baricade în fața liceului Hélène Boucher din nord-estul Parisului.

Poliția a intervenit pentru a îndepărta baricadele și a folosit gaze lacrimogene. Liceul se află printre unitățile de învățământ care au devenit puncte de tensiune în timpul protestelor.

Ulterior, în zona Place de la Bastille, polițiștii antirevoltă au intervenit din nou pentru a dispersa manifestanții. Reuters relatează că forțele de ordine au înaintat cu bastoanele spre protestatari.

71.500 de persoane au protestat în Franța

Ministerul francez de Interne a anunțat că aproximativ 71.500 de persoane au participat joi la proteste în întreaga țară, dintre care 24.500 la Paris.

Potrivit ministerului, 504 persoane au fost arestate, iar 48 de polițiști au fost răniți. Autoritățile au raportat și o creștere a actelor violente.

În Marsilia, poliția a estimat că aproximativ 3.900 de persoane au participat la manifestație.

Protestele sunt organizate de sindicatele elevilor și au început pe fondul nemulțumirilor legate de lipsa profesorilor și de starea unor școli. Elevii cer, de asemenea, măsuri pentru reducerea diferențelor dintre școlile din zonele privilegiate și cele din cartierele mai sărace.

Elevii spun că nu vor să renunțe

Promisiunile Guvernului de a veni cu măsuri concrete nu i-au convins pe protestatari.

Premierul Sébastien Lecornu a promis miercuri seară un plan pentru a răspunde revendicărilor elevilor până la sfârșitul lunii octombrie și a spus că țara nu poate rămâne indiferentă la cererile acestora.

„Nu vrem vorbe, vrem acțiune”, a declarat Camille, o elevă de 17 ani, pentru AFP.

Ministrul Educației, Édouard Geffray, a anunțat joi că va prezenta un „plan de urgență” pentru înlocuirea profesorilor absenți. El a spus că primele „măsuri concrete” urmau să fie prezentate în cursul serii.

UNICEF cere protejarea minorilor

UNICEF Franța a cerut autorităților franceze să reducă nivelul violenței și să protejeze minorii care participă la proteste.

Organizația a transmis că tinerii au dreptul să fie ascultați, să participe la deciziile care îi afectează și să protesteze pașnic. UNICEF a subliniat că dreptul copiilor și adolescenților de a manifesta liber și în siguranță este protejat prin Convenția privind drepturile copilului.

Protestele au atras atenția și din cauza unor incidente violente în care au fost răniți adolescenți. Potrivit informațiilor prezentate în materialul Reuters, un băiat de 14 ani a suferit răni grave la maxilar și și-a pierdut mai mulți dinți după ce o grenadă cu gaze lacrimogene trasă de poliție l-a lovit.

În Lens, un adolescent de 15 ani și-a pierdut o mână într-un incident în care a fost implicată o grenadă asurzitoare, iar la Tours un băiat de 16 ani a suferit o pierdere parțială a vederii după ce a fost lovit, potrivit relatărilor citate.

Ministerul de Interne a anunțat că, de la începutul protestelor, poliția a făcut peste 6.600 de arestări, majoritatea în cazul unor persoane cu vârsta sub 18 ani.