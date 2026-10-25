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„Vestele Galbene“ anunță deja când va avea loc următorul protest din Franța. Confruntările violente de sâmbătă au continuat pe tot parcursul nopții

Melania Agiu
„Vestele Galbene“ anunță deja când va avea loc următorul protest din Franța. Confruntările violente de sâmbătă au continuat pe tot parcursul nopții
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Ministerul de Interne din Franța a anunțat, duminica aceasta, că 1.314 persoane au fost reținute și 53 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți în timpul protestelor care au pus stăpânire pe țară și sâmbătă, 24 octombrie.

Numărul persoanelor rețiunte este, însă, mai mic decât sâmbăta trecută, când autoritățile au făcut 2.628 de arestări. De asemenea, pe parcursul zilei de 24 octombrie, 53 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți, față de 1.144 pe 17 octombrie, relatează BFMTV.

„Anticiparea și poziționarea prealabilă a forțelor, precum și agilitatea și mobilitatea în acțiune au permis prevenirea majorității acțiunilor menite să vizeze persoane sau bunuri”, afirmă Ministerul de Interne. Reamintim să pentru protestele de ieri, 70.000 de polițiști și jandarmi au fost mobilizați în toată Franța.

O scădere semnificativă a pagubelor

La fel ca în cazul arestărilor și al răniților, numărul pagubelor înregistrate este în scădere față de prima mobilizare împotriva creșterii prețurilor. 24 de magazine au fost jefuite, față de 1.522 săptămâna trecută, ceea ce reprezintă o scădere de 98,42%. Situația este similară în ceea ce privește incendiile, cu 75 de intervenții efectuate ieri (2.025 pe 17 octombrie).

Sâmbătă aceasta, 410.000 de persoane au manifestat în toată Franța, dintre care 110.000 numai la Paris, potrivit Ministerului de Interne, față de 550.000 în primul weekend de mobilizare. La rândul său, sindicatul CGT vorbește despre „aproape 800.000 de persoane mobilizate”.

Incidente s-au înregistrart însă și duminică dimineața. Potrivit Le Figaro, un autobuz care transporta susținători ai partidului Adunarea Națională la congresul formațiunii din Orléans a fost vandalizat de activiști mascați
Incidentul a avut loc la Grenoble, unde militanții cu glugi au fugit de la locul faptei, a aflat AFP de la poliție și procurori.

Toate geamurile vehiculului au fost sparte de un grup de aproximativ zece „activiști” cu glugi și mănuși, în timp ce 11 persoane se aflau înăuntru. Nu au fost înregistrați răniți, dar autobuzul a devenit „inutilizabil ”, potrivit unei surse din poliție.

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Incidentul s-a produs în jurul orei 5:00 dimineața, iar autorii au fugit de la fața locului, potrivit aceleiași surse. O anchetă a fost deschisă „sub acuzația de vătămare corporală agravată și distrugere de bunuri ”, a declarat Marianne Thirard, procuror adjunct al orașului Grenoble, fără a oferi mai multe detalii.

Se anunță încă un „weekend de foc“ în Franța

Ieri, „Vestele galbene”, care s-au alăturat protestelor, au convocat o nouă zi de mobilizare pe 31 octombrie „în apărarea libertăților civile”, cu mitinguri și proteste planificate în fața Parlamentului și a primăriilor din toată Franța.

„Există o furie în această țară” care „nu este auzită ”, conform declarației „vestelor galbene” de sâmbătă, care denunță „disprețul, refuzul de a asculta, minciunile și represiunea” guvernului. „Libertățile noastre sunt atacate”, au declarat „vestele galbene”, condamnând „deriva autoritară” a puterii executive, care a interzis numeroase demonstrații în toată Franța sâmbătă, la o săptămână după violențele și jafurile care au zguduit țara.

Pe 31 octombrie, „vom demonstra pentru libertatea de a demonstra și pentru toate libertățile noastre”, au declarat Benjamin Ball și Azelma Sigaux, doi membri ai mișcării „vestelor galbene”, în timpul unei conferințe de presă ținute în fața unei cafenele din Place de la Bastille.

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