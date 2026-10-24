Protestele studențești din Albania au ajuns sâmbătă, 24 octombrie, la a 12-a zi. Partidul Democrat a convocat o manifestație națională la ora 12:00 în fața sediului Primului Ministru, în timp ce studenții au anunțat o altă adunare la ora 14:00 în apropierea Ministerului Educației din Tirana.

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Mii de studenți s-au adunat în fața Ministerului Educației de la Tirana, pe strada Durrës. Imediat ce studenții au ajuns în fața clădirii Ministerului Educației, au început primele tensiuni. Unii oameni au dat foc la coșuri de gunoi și le-au amplasat în fața aleii unde se află forțele de poliție, pentru a le bloca calea. De asemenea, câțiva tineri au spart pavajul și au aruncat cu bucăți spre ministerul Educației.

Protestatarii au aruncat cu pietre și în poliție. Poliția a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Tinerii continuă protestele în masă pentru demisia lui Rama și înlăturarea guvernului condus de acesta.

Unul dintre studenții prezenți la protestul din fața Ministerului Educației a declarat că prim-ministrul Edi Rama ar trebui să părăsească funcția.

Studentul a subliniat că fie Rama, fie studenții ar trebui să rămână în Albania.

El a adăugat că doar poliția incită la violență. Potrivit acestuia, Rama trebuie doar să plece și nu are altă opțiune.

Student: „Ori noi, ori el. Nu are altă opțiune decât să fugă. Acum că ne-a ucis, trebuie doar să fugă, nu mai poate exista niciun dialog cu prim-ministrul. Am fost la miting de la protestul Flamingo. Cred că însăși poliția incită la violență. Fac apel la studenți să se unească. Nu ar trebui să ne fie frică, frica trebuie să dispară, pentru că asta încearcă să ne sperie.“

Alți studenți prezenți la miting au exprimat o opinie similară. Ei au spus că frica nu ar trebui să existe și că cât mai mulți oameni ar trebui să iasă la protest, scrie balkanweb.com.

Protestele de astăzi din fața niroului prim-ministrului au fost inițiate de membri ai parlamentului și activiști ai Partidului Democrat. Aceștia s-au adunat mai întâi în fața sediului DP, apoi au mărșăluit spre biroul prim-ministrului.

La sosire, prima mișcare a fost arderea scaunelor așezate de Rama pentru dialog, în timp ce un bărbat în vârstă dansa lângă foc.

Prim-ministrul Edi Rama și-a reiterat disponibilitatea de a purta un dialog cu studenții, avertizând că vor fi luate măsuri pentru a aborda problema costului vieții și a problemelor sociale, precum și măsuri penale și financiare împotriva celor care comit sau încurajează violența. Ministrul de Interne, Ervin Demo, a declarat că poliția continuă să identifice persoanele suspectate de acte de violență în timpul protestelor.

Protestatarii se îndreaptă din nou spre sediul Primului Ministru, după intervenția poliției

În jurul ore 14:50, după ce strada Durrës unde se află Ministerul Educației din Tirana, a fost eliberată și mulțimea s-a dispersat în mai multe direcții, o parte dintre protestatari s-au regrupat și se îndreaptă spre clădirea guvernului.

Protestatarii au început să mărșăluiască din nou spre sediul Primului Ministru după ce au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene și apă în zona Ministerului Educației.