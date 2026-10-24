Prima pagină » Știri externe » Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama

Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama

Melania Agiu
Protestele studențești din Albania ajung în a 12-a zi. Manifestanții s-au adunat în fața Ministerului Educației din Tirana și s-au ciocnit cu forțele de ordine. Ofițerii răspund cu apă, gaze lacrimogene și gloanțe de cauciuc. Se cere demisia premierului Edi Rama
Galerie Foto 3
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Protestele studențești din Albania au ajuns sâmbătă, 24 octombrie, la a 12-a zi. Partidul Democrat a convocat o manifestație națională la ora 12:00 în fața sediului Primului Ministru, în timp ce studenții au anunțat o altă adunare la ora 14:00 în apropierea Ministerului Educației din Tirana.

Sondaj Gândul

Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mii de studenți s-au adunat în fața Ministerului Educației de la Tirana, pe strada Durrës. Imediat ce studenții au ajuns în fața clădirii Ministerului Educației, au început primele tensiuni. Unii oameni au dat foc la coșuri de gunoi și le-au amplasat în fața aleii unde se află forțele de poliție, pentru a le bloca calea. De asemenea, câțiva tineri au spart pavajul și au aruncat cu bucăți spre ministerul Educației.

Protestatarii au aruncat cu pietre și în poliție. Poliția a răspuns cu tunuri cu apă și gaze lacrimogene.

Tinerii continuă protestele în masă pentru demisia lui Rama și înlăturarea guvernului condus de acesta.

Unul dintre studenții prezenți la protestul din fața Ministerului Educației a declarat că prim-ministrul Edi Rama ar trebui să părăsească funcția.

Studentul a subliniat că fie Rama, fie studenții ar trebui să rămână în Albania.

El a adăugat că doar poliția incită la violență. Potrivit acestuia, Rama trebuie doar să plece și nu are altă opțiune.

Student: „Ori noi, ori el. Nu are altă opțiune decât să fugă. Acum că ne-a ucis, trebuie doar să fugă, nu mai poate exista niciun dialog cu prim-ministrul. Am fost la miting de la protestul Flamingo. Cred că însăși poliția incită la violență. Fac apel la studenți să se unească. Nu ar trebui să ne fie frică, frica trebuie să dispară, pentru că asta încearcă să ne sperie.“

Alți studenți prezenți la miting au exprimat o opinie similară. Ei au spus că frica nu ar trebui să existe și că cât mai mulți oameni ar trebui să iasă la protest, scrie balkanweb.com.

Protestele de astăzi din fața niroului prim-ministrului au fost inițiate de membri ai parlamentului și activiști ai Partidului Democrat. Aceștia s-au adunat mai întâi în fața sediului DP, apoi au mărșăluit spre biroul prim-ministrului.

La sosire, prima mișcare a fost arderea scaunelor așezate de Rama pentru dialog, în timp ce un bărbat în vârstă dansa lângă foc.

Prim-ministrul Edi Rama și-a reiterat disponibilitatea de a purta un dialog cu studenții, avertizând că vor fi luate măsuri pentru a aborda problema costului vieții și a problemelor sociale, precum și măsuri penale și financiare împotriva celor care comit sau încurajează violența. Ministrul de Interne, Ervin Demo, a declarat că poliția continuă să identifice persoanele suspectate de acte de violență în timpul protestelor.

Protestatarii se îndreaptă din nou spre sediul Primului Ministru, după intervenția poliției

În jurul ore 14:50, după ce strada Durrës unde se află Ministerul Educației din Tirana, a fost eliberată și mulțimea s-a dispersat în mai multe direcții, o parte dintre protestatari s-au regrupat și se îndreaptă spre clădirea guvernului.

Protestatarii au început să mărșăluiască din nou spre sediul Primului Ministru după ce au fost dispersați de poliție cu gaze lacrimogene și apă în zona Ministerului Educației.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TENSIUNI Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
18:25
Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
FLASH NEWS Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
17:00
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
LIVE 🚨 O jumătate din Europa, în stradă. Grecia, Belgia, Portugalia și Spania au organizat proteste. Violențe în Franța și Albania. În Italia, Meloni a scos Armata pe străzi
14:36
🚨 O jumătate din Europa, în stradă. Grecia, Belgia, Portugalia și Spania au organizat proteste. Violențe în Franța și Albania. În Italia, Meloni a scos Armata pe străzi
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Un microscop revoluționar ar putea dezvălui mecanismele ascunse ale vieții
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
BANI Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
18:13
Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
ECONOMIE Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
17:58
Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
FLASH NEWS Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
17:51
Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
FLASH NEWS Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
16:50
Un cuplu de români a ținut captivi doi bebeluși, după ce ar fi încercat să-i răpească de la mama lor. Inculpații riscă ani buni de închisoare
FOTO Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
16:43
Condiții insalubre la un meci de Liga a III-a din România. Echipa Kids Tâmpa Brașov a avut parte de o supriză la meciul din deplasare cu Carpați Covasna: „WC Oaspeți”
NEWS ALERT Cât de mari sunt crăpăturile în apartamentele din blocul evacuat sâmbătă. „E din ce în ce mai grav, fisura s-a mărit după cutremurul de 4,8 grade de luni”
16:35
Cât de mari sunt crăpăturile în apartamentele din blocul evacuat sâmbătă. „E din ce în ce mai grav, fisura s-a mărit după cutremurul de 4,8 grade de luni”

Cele mai noi

Trimite acest link pe