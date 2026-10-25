Mii și mii de israelieni au protestat împotriva guvernului Netanyahu la Tel Aviv. Cetățenii au cerut schimbări majore în conducerea țării, cu doar câteva zile înainte de alegeri

Mii și mii de israelieni au protestat, sâmbătă seara, la Tel Aviv împotriva guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu și au cerut o anchetă independentă privind eșecurile în materie de securitate care au dus la atacurile din 7 octombrie 2023, relatează Al Jazeera.

Manifestanții s-au adunat în piața publică cunoscută sub numele de „Piața Ostaticilor” din Tel Aviv, cu trei zile înainte de alegerile parlametare. Acesta este primul scrutin parlamentar organizat după atacurile din 7 octombrie 2023, fiind privit și ca un referendum politic asupra premierului Benjamin Netanyahu și a coaliției sale.

Sursă video: X/@mrconfino „Oricine ne-a condus în ultimii patru ani (de când guvernul lui Netanyahu a preluat puterea la sfârșitul anului 2022) a făcut o treabă groaznică”, a declarat Hadas Feuershtein, în vârstă de 68 de ani, pentru AFP cu puțin timp înainte de începerea mitingului. „Israelul nu s-a mai aflat niciodată într-o situație ca cea de acum”, a adăugat ea.

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Protestul de sâmbătă a fost organizat de Consiliul din Octombrie, un grup înființat de familiile ostaticilor duși în Gaza în urmă cu trei ani, pentru a cere asumarea responsabilității pentru eșecul guvernului de a preveni atacul Hamas care a precedat războiul.

Sursă video: X/@mrconfino „Cu trei zile înainte de alegeri, vom organiza evenimentul culminant care marchează trei ani de luptă pentru dezvăluirea adevărului, solicitarea asumării răspunderii și înființarea unei comisii de anchetă la nivel de stat”, a scris Consiliul din Octombrie pe X, înaintea mitingului.

Și în alte părți ale Israelului, protestatarii s-au adunat pentru manifestații antiguvernamentale, a relatat ziarul Haaretz.

La eveniment au participat personalități de seamă din partidele de opoziție, printre care și Gadi Eisenkot, din partidul Yashar, principalul rival de centru-dreapta al prim-ministrului Benjamin Netanyahu.

La Tel Aviv, Eisenkot a fost întâmpinat cu scandări precum „Cine vine? Următorul prim-ministru”, potrivit publicației The Times of Israel. La miting a fost prezent și liderul Partidului Democraților, Yair Golan.

Sursă video: X/@mrconfino „Mulțimi, mulțimi de mulțimi, care se revarsă în marșul «democraților» de la Piața Rabin până la Piața Ostaților – pentru schimbare, pentru speranță, pentru r-e-v-o-l-u-ț-i-o-n-e. Ce energie! De data asta este a noastră în întregime!”, a postat pe X cetățeanul israelian și avocatul Dan Adin.

Sondajele realizate înaintea alegerilor de marți indică o cursă strânsă, blocul de dreapta al lui Netanyahu, aflat la putere de la sfârșitul anului 2022, fiind la egalitate cu cel al lui Eisenkot. În prezent, niciunul dintre cele două blocuri nu este prognozat să obțină majoritatea locurilor în parlamentul israelian.

Un sondaj publicat de postul public de televiziune KAN a arătat că, din cele 120 de locuri din parlamentul israelian, 52 ar reveni blocului lui Eisenkot și 50 celui al lui Netanyahu, restul fiind repartizate partidelor neafiliate, inclusiv celor arabe.

Alegerile ar putea fi decisive în stabilirea faptului dacă Israelul va lansa o nouă serie de atacuri asupra Iranului. Se consideră că Eisenkot ar fi mai puțin înclinat să reia acțiunile militare împotriva Teheranului în cazul în care va deveni următorul prim-ministru al Israelului.

Sursă video: X/ @ddfmarketing1

Cu toate acestea, în ceea ce privește majoritatea celorlalte chestiuni de politică externă, principalele partide și personalități politice israeliene rămân unite, inclusiv în opoziția lor față de crearea unui stat palestinian independent.

Consiliul din octombrie își propune să îi tragă la răspundere pe oficialii israelieni considerați responsabili pentru atacurile din 7 octombrie și să asigure dreptate familiilor afectate.

Guvernul de coaliție al lui Netanyahu a refuzat însă cererile de înființare a unei comisii independente de anchetă. În schimb, acesta a propus înființarea unei comisii „politice”. Jumătate dintre membrii comisiei ar fi numiți de guvern, iar restul de către parlamentarii din opoziție.

Liderii opoziției au declarat că vor boicota o comisie numită de politicieni.