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Seară marcată de haos în Italia: Colosseumul, ocupat de protestatari. Ciocniri violente la Palatul Quirinale din Roma și portretul lui Meloni, ars la Torino

Melania Agiu
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Italia a fost scena unor confruntări violente pe parcursul serii trecute. În timpul protestelor care au fost organizate, sâmbătă, Colosseumul a fost ocupat timp de câteva minute de aproximativ cincizeci de persoane cu cagule, au avut loc ciocniri în apropierea Palatului Quirinale din Roma și s-au înregistrat tensiuni în mai multe orașe italiene. La Torino, o fotografie a premierului Giorgia Meloni a fost arsă în Piazza Castello, iar imaginile au devenit virale pe internet.

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Sursă video: X/@RadioGenoa

Acesta este tabloul zilei de proteste din Italia, la finalul căreia bilanțul operațiunilor forțelor de ordine se ridică la 4.200 de persoane identificate, 371 de reținuți, dintre care 110 minori și 9 arestări. Totuși, autoritățile anunță că nu s-au înregistrat jafuri, iar tulburările au fost mai limitate în comparație cu violențele din 17 și 18 octombrie de la Milano și din alte orașe din nord.

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Controalele au început înaintea manifestațiilor, cu percheziții și verificări de identitate pentru a confisca obiecte care ar putea fi folosite în confruntări și articole de îmbrăcăminte destinate ascunderii feței. La Roma, intervențiile au vizat atât zona Amfiteatrului Flaviu, cât și străzile din apropierea Quirinalului; la Milano, a fost împiedicată o încercare de ocupare a Catedralei.

Sursă video: X/@RadioGenoa

În capitală, însă, aproximativ 50 de studenți, activiști de stânga și membri ai centrelor sociale, cu fețele acoperite, au ocupat Colosseumul timp de câteva minute, provocând panică printre turiștii prezenți.

Seara, tensiunile s-au concentrat în apropierea Palatului Quirinale, unde au avut loc ciocniri între manifestanți și forțele de ordine. Polițiștii au folosit de mai multe ori tunurile cu apă pentru a dispersa participanții.

La Florența, polițiștii au intervenit și au folosit gaze lacrimogene atunci când grupuri de manifestanți au încercat să treacă de cordonul de securitate pentru a ajunge pe străzile cu magazine.

Au avut loc ciocniri și la Torino, în timpul marșului organizat. În timpul manifestației, a fost arsă o imagine a prim-ministrului Giorgia Meloni.

Un tânăr cu glugă s-a urcat pe monumentul dedicat Ducelui de Aosta și a dat foc statuii și portretului Giorgiei Meloni. Manifestanții au intonat cântece și au scandat sloganuri împotriva prim-ministrului

În piață se fluturau în principal steaguri ale partidului Rifondazione Comunista și ale Palestinei. Ulterior, au avut loc mai multe intervenții ale poliției împotriva manifestanților

La Milano, mai mulți tineri au fost reținuți înainte de începerea protestelor și găsiți în posesia unor cagule. În cursul după-amiezii, câțiva studenți au încercat să ocupe Catedrala, dar au fost opriți. La măsurile de securitate din centrul orașului au contribuit și 500 de militari ai Armatei.

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