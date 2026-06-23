Vladimir Putin a afirmat că Occidentul nu-și mai poate ascunde planurile de război cu Federația Rusă. Dictatorul de la Kremlin susține, de asemenea, că negocierile de pace cu Ucraina au fost suspendate la inițiativa Kievului și că Moscova era pregătită pentru negocieri în baza acordurilor discutate la Anchorage (Alaska) și Istanbul.

Putin a amenințat statele membre NATO și UE că Rusia este pregătită să răspundă la pregătirile militare. Președintele rus mai spune că Vestul emite „afirmații false” despre amenințarea rusă pentru a justifica creșterea cheltuielilor militare din ultimii ani.

El a criticat abordarea UE și NATO, pe care a asociat-o cu tacticile Germaniei naziste împotriva Uniunii Sovietice. Putin a mai acuzat și Ucraina că atacă cu drone orașele rusești pentru a destabiliza societatea și a panica populația, nu pentru atingerea unor obiective militare.

„Când întregul Occident lucrează pentru ei, cu acest flux uriaș de drone, [scopul este] de a crea îndoieli cu privire la acțiunile Forțelor Armate Ruse”, a spus el.

Putin a remarcat, însă, că națiunile europene sunt încă reticente în a lansa atacuri asupra Rusiei de pe propriul teritoriu, deoarece „înțeleg că vor exista represalii”.

„Națiunile occidentale nu își mai ascund pregătirile de război cu Rusia”, a spus Putin în cadrul ceremoniei de absolvire a academiilor militare desfășurate la Kremlin marți.

„NATO a trecut de la postura de alianță care sprijină Kievul cu arme și finanțe la cea de pregătiri pentru un război direct cu Rusia. Acum, o spun deschis că se pregătesc de război împotriva noastră, prin creșterea bugetelor pentru operațiuni militare. La început au creat informații false că țara noastră este o amenințare, ne obligă să luăm toate măsurile necesare pentur apărare și tot ne acuză imediat de toate greșelile loir pentru a justifica continuarea politicii lor agresive”, a acuzat liderul de la Kremlin.

„Atacurile recente ale dronelor ucrainene au provocat distrugeri în Rusia, inclusiv la Moscova”, a relatat Russia Today .

Moscova a luat măsuri suplimentare pentru a-și proteja interesele și teritoriul, în timp ce statele europene membre NATO și Canada au majorat cheltuielile pentur apărare cu 20% în 2024, ajungând la suma totală investită de 574 de miliarde de dolari, invocând „presupusa amenințare rusească”, a scris Russia Today.

Kremlinul a respins în mod repet „speculațiile” conform cărora ar intenționa să atace țările NATO din anul 2029 și le-a catalogat drept „prostii”.

Săptămâna trecută, Ucraina a lansat un atac cu drone asupra Moscovei – cel mai mare din ultimii doi ani – primarul Serghei Sobianin raportând distrugerea a 194 de drone.

Atacul a avariat o rafinărie de petrol, un centru comercial și mai multe clădiri rezidențiale, fiind rănite mai multe persoane.

Sursa Foto: Mediafax Foto