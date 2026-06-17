Prima pagină » Știri externe » Trump amenință cu noi sancțiuni împotriva Rusiei. Ce motiv invocă președintele american

Trump amenință cu noi sancțiuni împotriva Rusiei. Ce motiv invocă președintele american

Trump amenință cu noi sancțiuni împotriva Rusiei. Ce motiv invocă președintele american
Galerie Foto 23
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump, aflat în drum spre Palatul Versailles, a fost întrebat de un reporter dacă va impune noi sancțiuni împotriva Rusiei. 

Președintele american a răspuns: „Le-aș putea impune din nou”.  De la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, Trump a depus eforturi pentru medierea negocierilor de pace dintre Rusia și Ucraina.

Motivul pentru care Trump vrea să impună noi sancțiuni

Emmanuel Macron a declarat în urma summitului G7 din Franța că toți liderii prezenți, inclusiv Donald Trump, au înțeles că Vladimir Putin nu este interesat de pace. El a spus că omologul său american recunoaște „integritatea teritorială a Ucrainei”.

„Președintele Trump, ca noi toți, a recunoscut pur și simplu că nu a existat o dorință serioasă din partea Rusiei astăzi de a discuta despre pace”, a spus el.

Relațiile SUA-Rusia, tot mai deteriorate

Trump l-a considerat „prieten” pe dictatorul de la Kremlin în mod repetat. Putin doar și-a exprimat aprecierile față de liderul de la Casa Albă, în timp ce fostul președinte rus, Dmitri Medvedev, l-a acuzat că repetă agenda politică a administrației Biden.

Pe 12 februarie 2025, Donald Trump, abia reinstalat la Casa Albă, a vorbit la telefon cu omologul său rus. Președintele american a anunțat că vor avea loc discuții pentru pace și a trimis o delegație condusă de secretarul de Stat Marco Rubio, directorul CIA, John Ratcliffe, consilierul de securitate națională Mike Waltz, delegatul special Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner.

Încercările președintelui n-au dat roade nici după summitul organizat în Alaska, pe 15 august 2025.  Pe 22 octombrie 2025, SUA au impus sancțiuni asupra companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil.

Trump a impus cele mai dure sancțiuni asupra Rusiei din octombrie 2025

Țările care cumpărau petrol rusesc, precum India și China, au fost afectate. Relațiile Washington-Moscova s-au deteriorat și mai mult după atacurile SUA asupra Iranului, în urma cărora liderul suprem iranian Ali Khamenei a fost ucis.

Potrivit unor dezvăluiri media, Rusia a furnizat informații și drone noi Iranului pentru a ataca activele militare americane din Orientul Mijlociu. Trump chiar a respins propunerea lui Putin de a media un armistițiu între Washington și Teheran.

Sancțiunile au fost suspendate temporar

Ca urmare a războiului cu Iran, pe 12 martie 2026, Departamentul Trezoreriei SUA a suspendat temporar sancțiunile asupra petrolului rusesc și a autorizat țările să cumpere petrol rusesc blocat pe mare, cu scopul de a stabiliza piețele energetice.

124 de milioane de barili de petrol rusesc mai existau pe apă, în 30 de locuri pe planetă. Decizia a fost aspru criticată dur de opoziția democrată în Congresul SUA.  Ba chiar Trump a permis Rusiei să aprovizioneze Cuba cu petrol.

Sursa Foto: Profimedia

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”
21:56
Emmanuel Macron spune că „a avut întotdeauna încredere” în Donald Trump, care „a făcut întotdeauna ce a promis”
TENSIUNI Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”
20:48
Trump îl laudă pe Netanyahu și când îl critică: „Bibi este un om bun, dar exagerează uneori”
FLASH NEWS Trump susține că SUA au provocat daune de trilioane de dolari în Iran: „Cineva va trebui să-i ajute”
20:11
Trump susține că SUA au provocat daune de trilioane de dolari în Iran: „Cineva va trebui să-i ajute”
PACE ÎN IRAN Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”
19:33
Trump, la G7: „Dacă nu făceam înțelegere cu Iranul, războiul ar mai fi durat încă 2 ani. Nu s-ar mai fi redeschis niciodată strâmtoarea Ormuz”
FLASH NEWS Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
19:14
Rusia acuză Ucraina că o dronă a lovit un autobuz cu copii din Belarus, în regiunea Briansk. Kievul neagă
TEHNOLOGIE Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
18:55
Autoritățile din Ohio renunță la programul „Robocop” la un an de la implementare. Ce a determinat Poliția din Dublin să-l retragă pe „DubBot”
Mediafax
UIMITOR! Un sat minuscul din Europa „fură” gloria Veneției și devine noua senzație turistică
Digi24
Ce se va întâmpla cu Volodimir Zelenski după război. Răspunsul dat de majoritatea ucrainenilor
Cancan.ro
Dan Alexa, primele declarații după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu: 'Realitatea este cu totul alta!'
Prosport.ro
Cristi Chivu și Adelina Chivu, iubire pe plaja din Mykonos! Imaginile anului: se sărută pe șezlong!
Mediafax
Majorare spectaculoasă de salarii! Lanțul uriaș care operează și în România dă bani mai mulți angajaților
Click
Dan Alexa, prima declarație după ce a fost surprins în club alături de Andreea Popescu: „Realitatea este cu totul alta”
Digi24
„Eu sunt șeful”, le-a transmis Donald Trump liderilor adunați la summitul G7. Cum au reacționat cei din sală
Cancan.ro
Raluca, fetița de 12 ani spulberată pe trotuar, s-a stins la spital. Medicii nu au mai putut face nimic
Ce se întâmplă doctore
Ce face acum Cristina Ștefan, fosta Bebelușă de la Cronică, după ce a renunțat la TV. Din ce a ajuns să-și câștige banii
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Este polițistul de vină? Două tramvaie s-au izbit după ce agentul a făcut semn vatmanului să treacă
Descopera.ro
Ce s-a aflat despre lemnul viorilor lui Stradivari?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. MARIA: – Bă Ioane, dacă îți bag un piranha în chiloți, știi ce face?
Descopera.ro
Creierul și hormonii bărbaților se schimbă înainte de nașterea copilului
FLASH NEWS Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea
22:04
Bolojan anunță de ce face Congres Extraordinar PNL: „Este momentul să decidem direcția partidului”. Nicio vorbă despre excluderea lui Veștea
ACTUALITATE Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
22:00
Partidele clasice nu mai merită încrederea românilor. Gen Silviu Predoiu: „Au rămas doar umbre a ceea ce au fost la început”
ULTIMA ORĂ Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”
21:56
Petrișor Peiu: Este „exclus” ca AUR să voteze Guvernul Veștea/ „Ne-am sinucide politic”
FLASH NEWS USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
21:55
USR refuză să voteze Cabinetul Veștea și îl numește „guvern de proastă calitate, cumpărat de pe Temu”
FINANȚE ANAF. Evaziune fiscală de milioane cu paznici. 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Sute de angajați furați la servicii medicale și pensie
21:44
ANAF. Evaziune fiscală de milioane cu paznici. 350.000 de ore de muncă nedeclarate. Sute de angajați furați la servicii medicale și pensie
MARIUS TUCĂ SHOW Gen. Silviu Predoiu: „Cred că ucrainenii au detonat drona din Constanța când au văzut că românii se pregăteau să umble la ea”
21:30
Gen. Silviu Predoiu: „Cred că ucrainenii au detonat drona din Constanța când au văzut că românii se pregăteau să umble la ea”

Cele mai noi

Trimite acest link pe