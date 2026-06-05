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Putin evită să spună dacă va rămâne la Kremlin până în 2036: „Numai Dumnezeu știe”. Ce spune Constituția în Rusia

Ionuț Stan
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Vladimir Putin a refuzat să clarifice dacă intenționează să rămână la conducerea Rusiei până în 2036. Liderul de la Kremlin a declarat că este prea devreme pentru astfel de discuții și că prioritatea sa este gestionarea problemelor actuale ale țării.

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Președintele rus Vladimir Putin a evitat să ofere un răspuns clar privind posibilitatea de a rămâne la putere până în anul 2036, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții presei internaționale desfășurate la Sankt Petersburg, în marja Forumului Economic Internațional (SPIEF), potrivit Le Figaro.fr.

Vladimir Putin - Foto: Mediafax foto

Vladimir Putin – Foto: Mediafax foto

Întrebat de Reuters dacă intenționează să profite de modificările constituționale care îi permit să candideze din nou în 2030 și să își prelungească mandatul până în 2036, liderul de la Kremlin a preferat să evite un angajament ferm.

„Numai Dumnezeu ştie dacă vom fi destul de sănătoşi, eu, dumneavoastră şi toţi cei care sunt aici, pentru ca să trăim până mâine, poimâine şi cu atât mai mult să îndeplinim sarcinile care ne aşteaptă şi să atingem obiectivele pe care nu le-am stabilit”, a declarat Vladimir Putin,.

Actualul lider rus se află la conducerea țării, fie în funcția de președinte, fie în cea de prim-ministru, din anul 1999, fiind una dintre cele mai longevive figuri politice aflate la putere în lume.

Constituția îi permite să candideze din nou

În timpul discuției cu jurnaliștii, liderul de la Kremlin a recunoscut că legislația actuală îi oferă posibilitatea de a participa la alegerile prezidențiale din 2030.

„Într-adevăr, Constituţia îmi permite să candidez în 2030, dar cred că este prea devreme să vorbim despre asta. Ca să fiu cinstit, este mult prea devreme. Nici măcar nu mă gândesc la asta acum”, a declarat Putin.

Vladimir Putin | Foto – Mediafax

Afirmația vine în contextul în care modificările constituționale adoptate în Rusia în 2020 au resetat numărătoarea mandatelor prezidențiale, oferindu-i posibilitatea de a rămâne în funcție până în 2036 dacă va câștiga viitoarele alegeri.

Putin spune că prioritățile sunt problemele actuale ale Rusiei

Liderul rus a insistat că atenția sa este concentrată în prezent asupra provocărilor cu care se confruntă țara și nu asupra unor eventuale planuri electorale.

„Ţara se confruntă cu numeroase probleme importante şi urgente. Ele trebuie să fie rezolvate fără să te gândeşti la ele, ci gândindu-te asupra viitorului Rusiei”, a declarat președintele Federației Ruse.

Declarațiile au fost făcute în cadrul Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg, eveniment folosit frecvent de Kremlin pentru a transmite mesaje privind economia, politica externă și direcțiile strategice ale Rusiei.

Sursa video – X/@clashreport

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