Bloomberg: Putin preia acțiunile Franței într-unul dintre cele mai mari proiecte GNL din Arctica. China, principalul cumpărător din portofoliul Arctic LNG 2

Vladimir Putin a aprobat cumpărarea participației deținute de compania franceză TotalEnergies în proiectul Arctic LNG 2, una dintre cele mai importante investiții energetice ale Rusiei. Decizia întărește controlul Moscovei asupra unui proiect strategic afectat de sancțiunile occidentale.

Rusia își consolidează poziția în unul dintre cele mai importante proiecte energetice din zona arctică. Președintele Vladimir Putin a autorizat compania NordLine LLC să preia participația de 10% deținută de grupul francez TotalEnergies în proiectul Arctic LNG 2, una dintre investițiile-cheie prin care Moscova încearcă să își extindă prezența pe piața globală a gazului natural lichefiat (GNL), scrie Bloomberg.

Decizia a fost oficializată printr-un ordin prezidențial publicat pe 3 iunie și marchează o nouă etapă în reorganizarea proiectului, pe fondul sancțiunilor impuse Rusiei după invazia din Ucraina.

NordLine LLC este o companie înființată recent de gigantul energetic rus Novatek, principalul operator al Arctic LNG 2. După finalizarea tranzacției, participația controlată de grupul rus în proiect va crește de la 60% la 70%.

Un proiect strategic pentru industria energetică a Rusiei

Arctic LNG 2 este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte energetice dezvoltate de Rusia în ultimele decenii. Amplasat în Peninsula Gîdan, în regiunea arctică Yamalo-Neneț, proiectul are rolul de a crește capacitatea Moscovei de export a gazului natural lichefiat către piețele internaționale.

Planul inițial prevede o capacitate totală de producție de 19,8 milioane de tone de GNL anual, împărțită în trei linii tehnologice independente, fiecare cu o capacitate de 6,6 milioane de tone pe an. Prima linie de producție a fost lansată experimental la finalul anului 2023, însă dezvoltarea etapelor următoare a fost afectată de retragerea mai multor companii occidentale și de restricțiile impuse de sancțiunile internaționale.

În ciuda dificultăților, proiectul a continuat să producă și să exporte gaze, livrările totale ajungând la aproximativ 1,4 milioane de tone în primele cinci luni ale acestui an.

După retragerea TotalEnergies, structura acționariatului Arctic LNG 2 este dominată de Novatek, care va controla 70% din proiect. Restul participațiilor sunt deținute de parteneri asiatici. Companiile chineze CNPC și CNOOC controlează fiecare câte 10%, iar consorțiul japonez Japan Arctic LNG, format din Mitsui și Jogmec, deține la rândul său 10%.

În prezent, China este principalul cumpărător al gazului natural lichefiat produs de Arctic LNG 2. Potrivit informațiilor disponibile, majoritatea transporturilor sunt descărcate în terminale chineze, inclusiv în portul Beihai.

Sancțiunile occidentale lovesc în plin exporturile rusești de GNL

Deși proiectul rămâne operațional, sancțiunile occidentale continuă să creeze dificultăți majore pentru exporturile rusești. Restricțiile impuse asupra transportului maritim și accesului la tehnologie au obligat Rusia să recurgă la o flotă de nave care operează în afara circuitelor comerciale tradiționale pentru a transporta încărcăturile de GNL.

În plus, lipsa spărgătoarelor moderne de gheață din clasa Arc7, afectate de restricțiile tehnologice, limitează perioada în care exporturile pot fi efectuate direct prin rutele arctice. În sezonul rece, navele sunt nevoite să utilizeze trasee mult mai lungi, inclusiv în jurul continentului african, ceea ce crește costurile logistice și reduce competitivitatea exporturilor.

Potrivit planurilor actuale, al doilea tren de producție al Arctic LNG 2 ar urma să intre în funcțiune în cursul acestui an, iar cea de-a treia linie este programată pentru 2026.

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