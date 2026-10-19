Putin propune negocieri cu Trump și Xi Jinping pentru încheierea războiului din Ucraina. Zelenski nu ar avea loc la masa discuțiilor

Vladimir Putin ar fi propus o întâlnire cu Donald Trump și Xi Jinping, în noiembrie, pentru a negocia viitorul Ucrainei fără participarea lui Volodimir Zelenski. Inițiativa Moscovei provoacă temeri serioase la Kiev și în Europa, mai ales după ce liderul de la Casa Albă și-a reluat criticile asupra administrației Zelenski și a acordat favoruri economice Rusiei.

Președintele rus Vladimir Putin încearcă să aducă Statele Unite și China la aceeași masă pentru negocieri privind încheierea războiului din Ucraina, într-un format diplomatic din care liderul de la Kiev, direct implicat, ar urma să fie exclus. Propunerea, care ar putea schimba cadrul discuțiilor privind conflictul, a fost dezvăluită de The Wall Street Journal, care citează persoane familiarizate cu negocierile.

Potrivit publicației americane, Putin i-ar fi sugerat președintelui Trump organizarea unui summit tripartit, la care să participe și liderul chinez Xi Jinping, în luna noiembrie. Discuțiile ar urma să urmărească identificarea unei soluții pentru încheierea războiului, în condiții pe care sursele citate le consideră favorabile Moscovei.

Absența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski dintr-un asemenea format ar ridica o problemă diplomatică majoră: posibilitatea ca cele trei puteri să discute condițiile unui acord de pace fără reprezentarea directă a statului al cărui teritoriu este afectat de invazia rusă.

Putin ar fi lansat propunerea într-o convorbire cu Trump. China, posibilă gazdă a negocierilor

Ideea summitului ar fi fost prezentată de Vladimir Putin în timpul unei convorbiri telefonice cu Donald Trump, desfășurată pe 9 octombrie, potrivit unui fost ofițer al serviciilor de informații ruse, citat de The Wall Street Journal.

Kremlinul ar prefera ca întâlnirea să fie organizată în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), programat pentru 18 și 19 noiembrie, la Shenzhen, în China.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a recunoscut existența unor discuții referitoare la o posibilă întâlnire, dar a precizat că nu au fost stabilite nici formatul, nici subiectele care ar urma să fie abordate.

De partea americană, un înalt oficial a declarat că Donald Trump nu și-a dat acordul pentru organizarea summitului. Președintele SUA ar putea totuși analiza propunerea, având în vedere angajamentul său de a negocia încheierea războiului din Ucraina.

Potrivit WSJ, Beijingul ar fi transmis că nu se opune unei eventuale participări a liderului de la Casa Albă.

Inițiativa apare într-un moment în care relațiile dintre Washington și Moscova cunosc din nou o apropiere diplomatică, după o serie de decizii controversate ale administrației Trump privind sancțiunile economice și comerțul cu produse energetice rusești.

În urma convorbirii din 9 octombrie, cele două părți ar fi ajuns la o înțelegere care permite Statelor Unite să importe cantități importante de motorină din Rusia și să faciliteze comercializarea acesteia pe piețele internaționale.

Vineri, Trump a suspendat aplicarea unor sancțiuni împotriva Moscovei, prevăzute într-o lege bipartizană promulgată în septembrie. Hotărârea a atras critici inclusiv din partea unor parlamentari republicani, care consideră că relaxarea presiunii economice avantajează Kremlinul.

Casa Albă urmărește reducerea prețurilor la carburanți înaintea alegerilor legislative americane de la începutul lunii noiembrie. Experții în energie citați de publicația americană consideră însă că războiul din Iran reprezintă un factor important al scumpirii motorinei și că importurile rusești ar putea avea un efect limitat asupra pieței.

Europa și Ucraina, în fața riscului de a fi excluse. Ce urmărește Xi Jinping

Un eventual summit între Putin, Trump și Xi Jinping ar putea provoca îngrijorări serioase în capitalele europene, unde guvernele au susținut în mod repetat necesitatea participării Ucrainei la negocierile privind propriul viitor.

Pentru Moscova, un format restrâns la cele trei puteri ar putea oferi posibilitatea de a discuta direct cu Washingtonul și Beijingul asupra condițiilor de încetare a conflictului, fără ca autoritățile ucrainene să fie prezente la masa tratativelor.

Propunerea vine și pe fondul presiunilor exercitate de Donald Trump asupra lui Volodimir Zelenski. Liderul de la Casa Albă i-ar fi cerut președintelui ucrainean să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești, după lovitura cu drone asupra unui terminal petrolier din Sankt Petersburg, din 18 octombrie.

Pentru China, găzduirea unei reuniuni de asemenea amploare ar putea reprezenta o oportunitate de consolidare a profilului diplomatic internațional, oferindu-i lui Xi Jinping un rol direct în discuțiile privind securitatea europeană.

Există însă și riscuri pentru Beijing. Oficialii chinezi ar fi preocupați că negocierile privind Ucraina ar putea eclipsa agenda economică a summitului APEC și ar putea amplifica tensiunile cu Uniunea Europeană, deja îngrijorată de apropierea dintre China și Rusia.

Potrivit analiștilor citați de publicația americană, imaginea celor trei lideri discutând viitorul Ucrainei în absența reprezentanților acesteia ar putea provoca reacții și în Taiwan, teritoriu pe care Beijingul îl revendică ca fiind parte a Chinei.