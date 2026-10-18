Donald Trump a declarat pe Truth Social că este dornic să încheie războiul dintre Rusia și Ucraina în timpul mandatului său prezidențial, dar l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru continuarea războiului. Liderul american îi atrage atenția omologului său ucrainean că atacurile continue asupra infrastructurii energetice din Rusia pot perturba grav piețele petroliere la nivel global și îl îndeamnă să încheie războiul.

Președintele american spune că nu dorește să îndepărteze Rusia de la masa negocierilor și dezvăluie că se fac progrese „semnificative”, inclusiv în negocierile pentru eliberarea prizonierilor.

„Decizia mea în privința Rusiei este foarte simplă. Sunt în plin proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic care ar putea, în mod nesăbuit, să îndepărteze Rusia de la masa negocierilor. Se fac progrese semnificative, inclusiv în ceea ce privește negocierile actuale pentru eliberarea prizonierilor!”

Trump îl denunță pe Zelenski pentru bombardarea rafinăriilor petroliere din Rusia

Trump spune că a încheiat acordul energetic cu Rusia pentru că Vladimir Putin nu sprijină Iranul în războiul cu Statele Unite la nivelul la care ar putea deveni o amenințare la adresa Statelor Unite.

Totodată, liderul de la Casa Albă îl denunță pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru atacarea rafinăriilor petroliere din Rusia, inclusiv pentru bombardamentele îndreptate asupra rafinăriilor din Sankt Petersburg.

„În cele din urmă, Zelenski folosește rafinăriile de motorină din Rusia drept ținte, știind că aceste atacuri afectează grav piețele mondiale de motorină, inclusiv pe cea din Statele Unite.”

Trump, despre consecințele atacurilor: „Îi afectează inclusiv pe fermierii americani”

Președintele american spune că atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia afectează grav piețele mondiale de motorină, inclusiv pe fermierii, crescătorii de animale și întreprinderile agricole din SUA.

Fermierii din SUA au nevoie de îngrășăminte și produse petroliere, după ce Washington a încheiat un acord energetic prin care poate importa motorină din Rusia. Trump a lăudat Rusia pentru că a continuat să contribuie la funcționarea pieței economice mondiale cu milioane de barili de motorină la tarife scăzute.

„Fermierii, crescătorii de animale și întreprinderile de tot felul au mult de suferit din această cauză, dar, cu toate acestea, Rusia continuă să trimită pe piața mondială milioane de barili de motorină, la un preț scăzut.”

Trump: Ucraina e o țară ruinată cu populația masculină decimată

Trump a spus că liderului ucrainean nu-i pasă pentru că primește finanțări din partea statelor europene pentru continuarea războiului cu Rusia, ceea ce dăunează în continuare pieței energetice.

L-a criticat din nou pe predecesorul său, pe fostul președinte democrat Joe Biden, care a furnizat arme americane gratuit Ucrainei.

„Lui Zelenski nu-i pasă și, sincer vorbind – având în vedere toți banii pe care Europa i-i oferă, după cum se știe, precum și sumele pe care „Joe Biden cel Corupt” i le-a dat în trecut – el nu dorește să pună capăt acestui război; probabil că nici nu și-a dorit vreodată. ”

Trump a reamintit că Ucraina este o „țară în ruine”, cu o populație masculină decimată și cu o mare parte din teritoriu pierdut definitiv (regiunea Donbas și peninsula Crimeea). Potrivit rapoartelor neoficiale, Ucraina ar fi pierdut până la un milion de soldați în ultimii patru ani și jumătate de război cu Rusia.

„Ar fi putut obține o înțelegere mai bună acum doi ani decât poate obține în prezent. Țara sa este în ruine, o mare parte din teritoriu este pierdută, nu mai are acces la oceane și mări, iar populația sa masculină este decimată, rănită și/sau moartă. VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE TERMINE! ”

Sursa Foto: Profimedia/Telegram