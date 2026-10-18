Prima pagină » Război în Ucraina » Trump îl critică pe Zelenski pentru bombardarea rafinăriilor din Rusia: „Atacurile afectează grav piețele petroliere la nivel mondial, inclusiv pe fermierii din SUA. Dar lui Zelenski nu-i pasă și nu vrea să înceteze războiul pentru că primește bani de la Europa”

Trump îl critică pe Zelenski pentru bombardarea rafinăriilor din Rusia: „Atacurile afectează grav piețele petroliere la nivel mondial, inclusiv pe fermierii din SUA. Dar lui Zelenski nu-i pasă și nu vrea să înceteze războiul pentru că primește bani de la Europa”

Trump îl critică pe Zelenski pentru bombardarea rafinăriilor din Rusia: „Atacurile afectează grav piețele petroliere la nivel mondial, inclusiv pe fermierii din SUA. Dar lui Zelenski nu-i pasă și nu vrea să înceteze războiul pentru că primește bani de la Europa”
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Donald Trump a declarat pe Truth Social că este dornic să încheie războiul dintre Rusia și Ucraina în timpul mandatului său prezidențial, dar l-a criticat pe Volodimir Zelenski pentru continuarea războiului. Liderul american îi atrage atenția omologului său ucrainean că atacurile continue asupra infrastructurii energetice din Rusia pot perturba grav piețele petroliere la nivel global și îl îndeamnă să încheie războiul. 

Președintele american spune că nu dorește să îndepărteze Rusia de la masa negocierilor și dezvăluie că se fac progrese „semnificative”, inclusiv în negocierile pentru eliberarea prizonierilor.

„Decizia mea în privința Rusiei este foarte simplă. Sunt în plin proces de negociere a păcii în războiul dintre Rusia și Ucraina și nu vreau să fac nimic care ar putea, în mod nesăbuit, să îndepărteze Rusia de la masa negocierilor. Se fac progrese semnificative, inclusiv în ceea ce privește negocierile actuale pentru eliberarea prizonierilor!”

Trump îl denunță pe Zelenski pentru bombardarea rafinăriilor petroliere din Rusia

Trump spune că a încheiat acordul energetic cu Rusia pentru că Vladimir Putin nu sprijină Iranul în războiul cu Statele Unite la nivelul la care ar putea deveni o amenințare la adresa Statelor Unite.

Totodată, liderul de la Casa Albă îl denunță pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru atacarea rafinăriilor petroliere din Rusia, inclusiv pentru bombardamentele îndreptate asupra rafinăriilor din Sankt Petersburg.

„În cele din urmă, Zelenski folosește rafinăriile de motorină din Rusia drept ținte, știind că aceste atacuri afectează grav piețele mondiale de motorină, inclusiv pe cea din Statele Unite.”

Trump, despre consecințele atacurilor: „Îi afectează inclusiv pe fermierii americani”

Președintele american spune că atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice din Rusia afectează grav piețele mondiale de motorină, inclusiv pe fermierii, crescătorii de animale și întreprinderile agricole din SUA.

Fermierii din SUA au nevoie de îngrășăminte și produse petroliere, după ce Washington a încheiat un acord energetic prin care poate importa motorină din Rusia. Trump a lăudat Rusia pentru că a continuat să contribuie la funcționarea pieței economice mondiale cu milioane de barili de motorină la tarife scăzute.

„Fermierii, crescătorii de animale și întreprinderile de tot felul au mult de suferit din această cauză, dar, cu toate acestea, Rusia continuă să trimită pe piața mondială milioane de barili de motorină, la un preț scăzut.”

Trump: Ucraina e o țară ruinată cu populația masculină decimată

Trump a spus că liderului ucrainean nu-i pasă pentru că primește finanțări din partea statelor europene pentru continuarea războiului cu Rusia, ceea ce dăunează în continuare pieței energetice.

L-a criticat din nou pe predecesorul său, pe fostul președinte democrat Joe Biden, care a furnizat arme americane gratuit Ucrainei.

„Lui Zelenski nu-i pasă și, sincer vorbind – având în vedere toți banii pe care Europa i-i oferă, după cum se știe, precum și sumele pe care „Joe Biden cel Corupt” i le-a dat în trecut – el nu dorește să pună capăt acestui război; probabil că nici nu și-a dorit vreodată. ”

Trump a reamintit că Ucraina este o „țară în ruine”, cu o populație masculină decimată  și cu o mare parte din teritoriu pierdut definitiv (regiunea Donbas și peninsula Crimeea). Potrivit rapoartelor neoficiale, Ucraina ar fi pierdut până la un milion de soldați în ultimii patru ani și jumătate de război cu Rusia.

„Ar fi putut obține o înțelegere mai bună acum doi ani decât poate obține în prezent. Țara sa este în ruine, o mare parte din teritoriu este pierdută, nu mai are acces la oceane și mări, iar populația sa masculină este decimată, rănită și/sau moartă. VREAU CA ACEST RĂZBOI SĂ SE TERMINE! ”

Sursa Foto: Profimedia/Telegram

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

INCIDENT A doua zi de proteste violente la Milano. Tineri cu cagule negre au jefuit un supermarket alimentar și un magazin de articole sportive. Autoritățile confirmă 200 de arestări. Meloni a convocat o ședință pe tema ordinii publice
22:32
A doua zi de proteste violente la Milano. Tineri cu cagule negre au jefuit un supermarket alimentar și un magazin de articole sportive. Autoritățile confirmă 200 de arestări. Meloni a convocat o ședință pe tema ordinii publice
ULTIMA ORĂ În urma protestelor violente din Franța, Emmanuel Macron a anunțat reducerea costurilor la carburanți
22:18
În urma protestelor violente din Franța, Emmanuel Macron a anunțat reducerea costurilor la carburanți
FLASH NEWS Alegeri în Israel. Donald Trump a anunțat că-l va sprijini pe Benjamin Netanyahu: „Un mare premier și un partener măreț care luptă pentru pace”
22:11
Alegeri în Israel. Donald Trump a anunțat că-l va sprijini pe Benjamin Netanyahu: „Un mare premier și un partener măreț care luptă pentru pace”
MILITAR Zelenski anunță că SUA au reluat schimbul de informații cu Ucraina, după ce Trump l-a suspendat temporar
20:17
Zelenski anunță că SUA au reluat schimbul de informații cu Ucraina, după ce Trump l-a suspendat temporar
UPDATE 🚨 Bilanțul devastator al violențelor din Franța din aceste weekend. Străzi întregi „măturate” de protestatari. Manifestațiile continuă și astăzi în Italia
19:17
🚨 Bilanțul devastator al violențelor din Franța din aceste weekend. Străzi întregi „măturate” de protestatari. Manifestațiile continuă și astăzi în Italia
ENERGIE Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin
18:47
Turcia va primi o parte din motorina rusească ca urmare a acordului energetic dintre Trump și Putin
Mediafax
Rusia mai are 60 de zile de răgaz? Marco Rubio explică planul lui Trump
Digi24
VIDEO Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate ajunge la 100.000 de dolari pe kilogram
Cancan.ro
Mira, disponibilă pe site-urile pentru adulți! Cum a reacționat Ian când și-a văzut iubita acolo
Prosport.ro
FOTO. Paige Spiranac, look de Halloween care a furat toate privirile: în ce s-a deghizat influencerița din golf
Adevarul
Economia la căldură poate costa mai mult decât factura. Ce riscă românii care nu își încălzesc suficient locuințele
Mediafax
Secretul din cazul O.J. Simpson, păstrat 30 de ani. Ce ar fi știut un informator despre arma crimei
Click
Ce relație are Andreea Raicu cu mama sa, la 87 de ani! Mărturisirea vedetei: „Mă inspiră în fiecare zi”
Digi24
Volodimir Zelenski a numit principala armă a Ucrainei care reușește să doboare dronele cu reacție. Este și în dotarea Armatei Române
Cancan.ro
'E peste 1 milion de dolari.' Cine a plătit tratamentul urmat de Alina Pușcău în America
Ce se întâmplă doctore
Interpreta hitului „Spanish Guitar” sfidează îmbătrânirea. La aproape 60 de ani, arată ca la 30. „Dacă depinde de mine… încă mă simt atrăgătoare”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Fernando Alonso conduce o Dacia? Cum a fost surprins dublul campion de Formula 1
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un sistem ascuns de curățare al ochiului
Mediafax Italia
ULTIMA ORĂ: Și-a ucis mama și tatăl vitreg!
Mediafax Spania
Iarna vine cu FACTURI MAI MARI! Cu cât se vor scumpi gazele și lumina
FLASH NEWS A 20-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sunt prezenți 150 de susținători
22:31
A 20-a noapte de proteste în fața Arestului Central, unde este închis Călin Georgescu. Sunt prezenți 150 de susținători
FLASH NEWS Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2030
22:18
Ce a răspuns Ilie Bolojan când a fost întrebat dacă va candida la alegerile prezidențiale din 2030
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe luni, 19 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
22:00
Marius Tucă Show începe luni, 19 octombrie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Victor Ponta
VIDEO Un tânăr de 19 ani a rămas fără permis, după ce a făcut drifturi ca-n filme într-un sens giratoriu din Suceava. Cu cât a fost amendat de polițiști
21:47
Un tânăr de 19 ani a rămas fără permis, după ce a făcut drifturi ca-n filme într-un sens giratoriu din Suceava. Cu cât a fost amendat de polițiști
NEWS ALERT Ilie Bolojan anunţă că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu
21:22
Ilie Bolojan anunţă că a semnat acordul de susţinere cu premierul desemnat Luca Niculescu
VIDEO Vulpe surprinsă în timp ce se plimbă nestingherită pe o stradă din Iași. Avertismentul unui medic, după apariția animalului în cartierul ieșean
20:58
Vulpe surprinsă în timp ce se plimbă nestingherită pe o stradă din Iași. Avertismentul unui medic, după apariția animalului în cartierul ieșean

Cele mai noi

Trimite acest link pe