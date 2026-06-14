Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina

Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon duminică. Liderul rus l-a sunat pentru a-l felicita pe liderul de la Casa Albă cu ocazia zilei sale de naștere. Trump a împlinit 80 ani.

Cei doi lideri au întreținut și discuții despre relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington, susțin surse de la Kremlin, potrivit CNN.

Negocierile pentru Ucraina vor fi reluate

În cadrul conversației telefonice, care a durat mai puțin de o oră, Trump i-a cerut din nou lui Putin să încheie războiul cu Ucraina, a spus consilierul rus Iuri Ușakov. Cei doi au agreat ca SUA să-i trimită din nou pe emisarii Steve Wiktoff și pe Jared Kushner la Moscova, în viitorul apropiat, a adăugat Iuri Ușakov.

Trump l-a informat pe Putin că un acord de pace dintre SUA și Iran este iminent și ar putea fi anunțat duminica aceasta. Ultima oară când cei doi lideri s-au întâlnit a fost pe 25 august 2025, la summitul organizat în Alaska. Au fost purtate discuții despre încheierea războiului ruso-ucrainean, dar n-au existat rezultate favorabile pentru SUA.

Sursa Foto: Profimedia/ White House/Kremlin.ru