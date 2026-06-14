Prima pagină » Știri externe » Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina

Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina

Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina
Galerie Foto 18
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon duminică. Liderul rus l-a sunat pentru a-l felicita pe liderul de la Casa Albă cu ocazia zilei sale de naștere. Trump a împlinit 80 ani. 

Cei doi lideri au întreținut și discuții despre relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington, susțin surse de la Kremlin, potrivit CNN.

Vladimir Putin și Donald Trump / Foto – Mediafax

Negocierile pentru Ucraina vor fi reluate

În cadrul conversației telefonice, care a durat mai puțin de o oră, Trump i-a cerut din nou lui Putin să încheie războiul cu Ucraina, a spus consilierul rus Iuri Ușakov. Cei doi au agreat ca SUA să-i trimită din nou pe emisarii Steve Wiktoff și pe Jared Kushner la Moscova, în viitorul apropiat, a adăugat Iuri Ușakov.

Trump l-a informat pe Putin că un acord de pace dintre SUA și Iran este iminent și ar putea fi anunțat duminica aceasta. Ultima oară când cei doi lideri s-au întâlnit a fost pe 25 august 2025, la summitul organizat în Alaska.  Au fost purtate discuții despre încheierea războiului ruso-ucrainean, dar n-au existat rezultate favorabile pentru SUA.

Sursa Foto: Profimedia/ White House/Kremlin.ru

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ACCIDENT 12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul american Missouri. Ce spun autoritățile locale despre cauza prăbușirii
22:01
12 oameni au murit după ce un avion s-a prăbușit în statul american Missouri. Ce spun autoritățile locale despre cauza prăbușirii
DECES Oliver Tree, muzicianul american care a compus „Life Goes On” și „Alien Boy”, a murit la 32 de ani, într-un accident aviatic
21:47
Oliver Tree, muzicianul american care a compus „Life Goes On” și „Alien Boy”, a murit la 32 de ani, într-un accident aviatic
DIGITALIZARE Presa britanică: Starmer va anunța de săptămâna viitoare interzicerea accesului adolescenților la rețelele de socializare
19:39
Presa britanică: Starmer va anunța de săptămâna viitoare interzicerea accesului adolescenților la rețelele de socializare
FLASH NEWS Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
18:22
Ucraina și Moldova intră de luni în prima fază a negocierilor de aderare la UE
NEWS ALERT Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
17:27
Iranul anunță că atacurile Israelului în Beirut ar putea da peste cap acordul de pace cu SUA. Teheranul amenință cu riposta
SCANDAL Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
17:25
Liderul naționalist Jordan Bardella din Franța respinge sprijinul lui Trump în alegerile din 2027
Mediafax
Marșul Normalității, cu Diana Șoșoacă printre participanți, s-a încheiat cu amenzi și sesizări penale
Digi24
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi foști judecători CCR
Cancan.ro
Andreea Popescu l-a implorat, Dan Alexa s-a eschivat și tot n-a scăpat! Hotărâtă să-l mai aibă o dată, bruneta l-a urmărit pe antrenor prin cluburi
Prosport.ro
FOTO. Vedeta a ajuns de nerecunoscut! Cum arată acum
Adevarul
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Mediafax
Pe ce voturi mizează Adrian Veștea să își treacă Guvernul: care tabără câștigă
Click
Horoscop luni, 15 iunie. Berbecii sunt în formă la început de săptămână, iar Peștii fac alegeri complicate
Digi24
Cel mai bătrân președinte ales al SUA împlinește 80 de ani, dar nu vârsta lui Trump îi îngrijorează pe experții medicali
Cancan.ro
Orașul din România în care o cabană la munte se vinde cu doar 5.750€ acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Primele rezultate ale autopsiei în cazul băiețelului de 2 ani găsit mort într-un apartament din Galați. Legiștii au rămas șocați
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
BREAKING. Eugen Tomac pleacă, Adrian Veștea vine. Ce mașini conduc cei doi politicieni
Descopera.ro
O linie care împarte Pământul în alte două emisfere a fost descoperită recent
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la restaurant cu o păpușă
Descopera.ro
Un muzeu în aer liber a câștigat premiul pentru Muzeul European al Anului 2026

Cele mai noi

Trimite acest link pe