Putin și Trump au vorbit la telefon. Liderul rus l-a felicitat pe Trump cu ocazia zilei de naștere și a acceptat reluarea negocierilor privind Ucraina

Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon duminică. Liderul rus l-a sunat pentru a-l felicita pe liderul de la Casa Albă cu ocazia zilei sale de naștere. Trump a împlinit 80 ani.
Cei doi lideri au întreținut și discuții despre relațiile bilaterale dintre Moscova și Washington, susțin surse de la Kremlin, potrivit CNN.
În cadrul conversației telefonice, care a durat mai puțin de o oră, Trump i-a cerut din nou lui Putin să încheie războiul cu Ucraina, a spus consilierul rus Iuri Ușakov. Cei doi au agreat ca SUA să-i trimită din nou pe emisarii Steve Wiktoff și pe Jared Kushner la Moscova, în viitorul apropiat, a adăugat Iuri Ușakov.
Trump l-a informat pe Putin că un acord de pace dintre SUA și Iran este iminent și ar putea fi anunțat duminica aceasta. Ultima oară când cei doi lideri s-au întâlnit a fost pe 25 august 2025, la summitul organizat în Alaska. Au fost purtate discuții despre încheierea războiului ruso-ucrainean, dar n-au existat rezultate favorabile pentru SUA.
Sursa Foto: Profimedia/ White House/Kremlin.ru