Următorul raport ONU despre încălzirea globală, în impas. Statele nu se înțeleg asupra termenului de publicare

Reuniunea Grupului interguvernamental de experți în evoluția climei (IPCC) s-a încheiat fără un acord privind calendarul publicării următorului raport despre încălzirea globală. Întârzierea riscă să lase statele fără o evaluare științifică actualizată înaintea negocierilor climatice ale ONU din 2028.

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Discuțiile s-au blocat la calendarul raportului

Reuniunea celor 195 de state membre ale IPCC, desfășurată săptămâna aceasta la Addis Abeba, în capitala Etiopiei, a fost suspendată vineri, după ce discuțiile au depășit durata prevăzută, potrivit unui comunicat. Mai multe delegații din țările cel mai puțin dezvoltate și din statele insulare mici au fost nevoite să plece înainte ca negocierile să se încheie.

Principalul subiect de pe agendă a fost stabilirea datelor la care vor fi publicate următoarele rapoarte ale organizației, care reunesc cele mai recente cercetări privind schimbările climatice.

IPCC a anunțat că discuțiile despre calendarul rapoartelor și bugetul instituției rămân deschise și vor fi reluate cât mai curând posibil. Organizația nu a oferit însă detalii despre o nouă dată a reuniunii.

Unele țări se tem că raportul nu va fi gata pentru negocierile din 2028

Blocajul privind calendarul publicării durează de aproape trei ani. O coaliție formată din 30 de țări, printre care state europene, latino-americane și insulare, se teme că rapoartele nu vor fi finalizate la timp pentru negocierile climatice ale ONU din noiembrie 2028.

Atunci, guvernele vor evalua progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor Acordului de la Paris din 2015, în cadrul unui proces cunoscut drept „Bilanțul global”.

Fără evaluarea științifică a IPCC, statele ar putea fi nevoite să ia decizii privind următoarea etapă a politicilor climatice fără un consens asupra unor aspecte esențiale, inclusiv în ce măsură efectele încălzirii globale pot fi inversate.

Dezacorduri privind timpul necesar pentru pregătirea rapoartelor

În timp ce unele state cer publicarea rapoartelor înaintea negocierilor din 2028, altele, printre care India, Kenya, Arabia Saudită, Rusia și China, solicită mai mult timp pentru pregătirea documentelor. Acestea susțin că astfel cercetătorii din țările cu resurse mai limitate ar putea contribui în mod real la proces.

Tina Stege, trimisul pentru climă al Insulelor Marshall, a criticat lipsa unui acord și a afirmat că propunerile privind participarea tuturor statelor și folosirea cercetărilor științifice în planificarea națională au fost respinse.

„Am venit aici să lucrăm, dar am constatat că fiecare propunere a fost respinsă, fie că era vorba despre incluziune, despre relevanța științei pentru planificarea națională sau despre necesitatea ca următorul Bilanț global să se bazeze pe dovezi. Progresele au fost blocate până în ultimul moment, o încercare rușinoasă de a trage de timp, când nu mai avem timp de pierdut”, adeclarat Tina Stege.

De ce sunt importante rapoartele IPCC

Rapoartele IPCC sunt elaborate de sute de experți internaționali și aprobate de toate statele membre. Acestea reprezintă o referință importantă pentru guvernele care își stabilesc politicile de combatere a schimbărilor climatice și sunt folosite inclusiv în hotărâri ale instanțelor internaționale.

Programul Națiunilor Unite pentru Mediu a avertizat în repetate rânduri că eforturile globale de limitare a încălzirii planetei sunt insuficiente și că sunt necesare reduceri mai mari ale emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a limita riscul dezastrelor provocate de schimbările climatice.