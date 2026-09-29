Un supercomputer a făcut predicția terifiantă despre momentul în care viața pe Pământ ar lua sfârșit. Anul exact anunțat de acesta

Un studiu sugerează că intensificarea căldurii solare ar putea lăsa atmosfera Pământului săracă în oxigen peste aproximativ un miliard de ani, amenințând viața care depinde de oxygen, potrivit DailyStar.

Deși asta ar putea suna ca ceva desprins dintr-un film apocaliptic, se pare că un supercalculator a prezis sfârșitul lumii. Astfel, o echipă de oameni de știință, cu ajutorul unui supercalculator, a prezis că viața pe Pământ va lua sfârșit în anul 1.000.002.021.

Cercetările lor sugerează că temperaturile în creștere ale Soarelui vor împinge treptat planeta noastră dincolo de pragul de habitabilitate.

Rezultatele au fost publicate în revista Nature Geoscience Research de către Kazumi Ozaki și Christopher T. Reinhard în 2021. Acestea dezvăluie că Pământul își va pierde, în cele din urmă, nivelurile de oxigen necesare pentru susținerea vieții.

Cercetătorii au scris:

„Atmosfera modernă a Pământului este bogată în oxigen și reprezintă un semnal detectabil de la distanță al biosferei de la suprafața sa.”

„Cu toate acestea, durata de viață a biosemnăturilor pe bază de oxigen în atmosfera Pământului rămâne incertă, în special pentru viitorul îndepărtat. În acest studiu, utilizăm un model combinat de biogeochimie și climă pentru a examina intervalul de timp probabil în care atmosfera Pământului va fi bogată în oxigen.”

Folosind un model combinat de biogeochimie și climă, experții au investigat intervalul de timp probabil în care atmosfera Pământului va fi bogată în oxigen.

Echipa, din care au făcut parte membri de la NASA și de la Universitatea Toho din Japonia, a explicat că menținerea unui nivel adecvat de oxigen în atmosferă nu reprezintă o stare „permanentă” pentru o planetă. În ciuda caracterului îngrijorător al concluziilor, ele au „implicații importante”, subliniind necesitatea stringentă de a „căuta viață pe planete asemănătoare Pământului din afara Sistemului nostru Solar”, ca o măsură vitală pentru viitorul umanității.

Aceste concluzii survin în urma cercetărilor efectuate de oameni de știință de la Universitatea din Bristol, care au utilizat modele informatice pentru a anticipa viitorul planetei.

Pangea Ultima

Încălzirea globală se va intensifica până la niveluri catastrofale, forțând continentele să fuzioneze din nou și să formeze un nou supercontinent, numit Pangea Ultima.

În perioada Pangea Ultima, Pământul va deveni un loc arid și extrem de fierbinte, fiind de așteptat o activitate vulcanică intensă.

Temperaturile extreme vor declanșa o extincție în masă a numeroase specii, inclusiv a oamenilor și a mamiferelor.

Dr. Alexander Farnsworth, autorul principal al studiului și cercetător asociat senior la Universitatea din Bristol, a explicat: „Noul supercontinent ar genera, practic, o triplă lovitură — combinând efectul de continentalitate, un Soare mai fierbinte și o concentrație mai mare de CO2 în atmosferă — care ar amplifica căldura pe cea mai mare parte a planetei.”

Rezultatul ar fi un mediu în mare parte ostil, lipsit de surse de hrană și apă pentru mamifere. Temperaturile generalizate cuprinse între 40 și 50 de grade Celsius (104 – 122 grade Fahrenheit) – și valori extreme zilnice chiar mai ridicate –, agravate de niveluri ridicate de umiditate, ar pecetlui soarta oamenilor. Aceștia și multe alte specii ar pieri din cauza incapacității de a elimina această căldură prin transpirație, pentru a-și răcori corpul.