Kremlinul a declarat, luni, că dorește să mențină și să dezvolte relațiile cu Serbia, în ciuda înfrângerii coaliției de guvernare a fostului președinte Aleksandar Vučić în alegerile parlamentare.

„Într-adevăr, recunoaștem rezultatele alegerilor desfășurate în Serbia. Apreciem profund contribuția pe care domnul Vučić a adus-o la dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în fața jurnaliștilor de la Moscova, în cadrul unei conferințe de presă zilnice. „Știm că va rămâne pe scena politică și sperăm că, chiar și din opoziție, va continua să contribuie la consolidarea relațiilor noastre”, a adăugat Peskov.

Moscova, a spus Peskov, speră că noile autorități sârbe vor depune eforturi pentru a stabili relații constructive cu Rusia.

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„În ceea ce privește noua forță politică care va ajunge la putere în urma alegerilor, sperăm că acțiunile sale se vor concentra, de asemenea, în mod constructiv asupra dezvoltării în continuare a relațiilor. Cooperarea cu Rusia este în interesul Serbiei, deoarece aceasta aduce beneficii Serbiei, în primul rând”, a declarat Peskov jurnaliștilor. „Din partea noastră, intenționăm să continuăm să facem tot ce este posibil pentru a consolida relațiile noastre cu Belgradul. Dar, după cum știți, e nevoie de doi să danseze tango”, a spus el.

Vučić, care a dominat scena politică sârbă timp de mai bine de un deceniu, mai întâi în calitate de prim-ministru și apoi ca președinte, și-a recunoscut înfrângerea duminică seara, în urma unor alegeri anticipate istorice. Scrutinul a opus coaliția sa de guvernare unei mișcări conduse de studenți, care protestase timp de luni de zile împotriva guvernului său.

„Pe baza unui eșantion stratificat, este clar că am pierdut aceste alegeri”, le-a spus Vučić susținătorilor săi la sediul partidului său din Belgrad, seara trecută.

Înfrângerea a survenit în urma demisiei lui Vučić din funcția de președinte, în septembrie, o manevră politică riscantă menită să-i permită să redevină prim-ministru. De asemenea, aceasta a avut loc după aproape doi ani de manifestații antiguvernamentale declanșate de prăbușirea acoperișului din noiembrie 2024 de la gara din Novi Sad, un accident în urma căruia și-au pierdut viața 16 persoane și care a stârnit o indignare generalizată față de corupția din rândul autorităților.

Pe durata mandatului său, Vučić a găsit un echilibru între candidatura Serbiei la aderarea la UE și refuzul de a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, impuse ca urmare a invaziei Ucrainei din 2022. El a rămas unul dintre puținii lideri europeni care au menținut contacte directe cu Kremlinul și au efectuat vizite oficiale la Moscova.

Peskov a mai transmis, luni, că Federația Rusă salută și victoria lui Lula da Silva la alegerile din Brazilia. „Lula da Silva face multe pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale cu Federația Rusă și pentru cooperarea la nivel internațional în general“, a transmis purtătorul de cuvânt al Kremlinului.