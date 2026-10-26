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Sfârșitul erei Vucic după 14 ani de dominație în Serbia. Belgradul sărbătorește în stradă: „Am impresia că trăiesc, în sfârșit, într-o țară liberă. O să cântăm o să dansăm așa cum știm noi să o facem mai bine”

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Străzile Belgradului s-au umplut de oameni după ce Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile legislative anticipate din Serbia. Susținătorii opoziției și ai mișcării studențești au sărbătorit sfârșitul celor 14 ani de dominație politică a liderului sârb.

Claxoane, îmbrățișări, dansuri și lacrimi de bucurie au cuprins duminică seară centrul Belgradului, după anunțul prin care Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea electorală. Mii de susținători ai opoziției au ieșit în stradă pentru a celebra victoria unei mișcări politice născute din protestele studențești care au marcat Serbia în ultimii doi ani, potrivit Nacionale.com.

„Nu vom mai avea niciodată un tiran în această țară”, a declarat Ilija Srdanovic, reprezentant al listei studenților, în fața manifestanților care fluturau baloane colorate.

Sursa video – X/@SavvyRinu

În apropierea principalelor instituții ale statului, atmosfera festivă a fost însoțită de măsuri sporite de securitate. Polițiștii antirevoltă au înconjurat sediul comisiei electorale și clădirea președinției, precum și un parc în care se adunaseră susținătorii guvernului.

Grupuri de tineri îmbrăcați în negru au părăsit centrul orașului, în timp ce alegătorii opoziției îi huiduiau.

„Am impresia că trăiesc, în sfârșit, într-o țară liberă”

Pentru numeroși tineri sârbi, rezultatul alegerilor a reprezentat momentul pe care îl așteptau de aproape doi ani, de la începutul protestelor împotriva administrației Vucic. Suzana Mila Martic, o tânără studentă, nu și-a putut stăpâni lacrimile când a vorbit despre rezultatul scrutinului.

„Se simte incredibil de bine! Am impresia că trăiesc, în sfârșit, într-o țară liberă”, a declarat tânăra.

Încă de la ora 07:00, când s-au deschis secțiile de votare, alegătorii au format cozi, semnalând o mobilizare mai mare decât la scrutinurile precedente.

Seara, după anunțarea înfrângerii lui Vucic, oamenii au început să se adune în centrul capitalei, unde sărbătoarea a continuat cu muzică și dansuri tradiționale.

„Diseară o să petrecem așa cum știm noi să o facem în Serbia. O să cântăm, o să dansăm, o să ne îmbrățișăm, vor curge lacrimi”, a declarat Radomir Sajcic, unul dintre susținătorii taberei câștigătoare.

Sursa video – X/@nexta_tv

Jurnaliștii aflați în Belgrad au surprins momentul în care manifestanții s-au prins într-un dans folcloric, în mijlocul mulțimii adunate să celebreze rezultatul alegerilor.

Mirjana Nikolic, candidată pe lista studenților și rector al Universității de Arte Dramatice, a adus un omagiu „tuturor acestor tineri, fără de care nimic nu ar fi fost posibil”.

De la tragedia din Novi Sad la înfrângerea electorală a lui Vucic

Mișcarea care a dus la schimbarea raportului de forțe politice din Serbia a început în noiembrie 2024, după prăbușirea unei copertine de beton la gara din Novi Sad, al doilea oraș ca mărime al țării. Tragedia, soldată cu moartea a 16 persoane, a provocat un val de indignare și manifestații. Protestatarii au acuzat corupția sistemică și lipsa de responsabilitate a autorităților, considerând că acestea au contribuit la producerea accidentului.

Mobilizarea s-a extins treptat din universități în întreaga societate, iar manifestațiile au devenit o mișcare de contestare a puterii politice.

În septembrie 2026, Aleksandar Vucic a convocat alegeri legislative anticipate și a demisionat din cel de-al doilea mandat prezidențial pentru a conduce campania formațiunii sale.

FILED – 07 February 2024, Serbia, Belgrad: Aleksandar Vucic, President of Serbia, speaks during a press conference in Berlin. Photo: Soeren Stache/dpa

În paralel, mișcarea studențească s-a transformat într-o platformă civică și politică, reunind candidați din diferite domenii ale societății.

Spre deosebire de partidele tradiționale, lista studenților nu a avut un lider unic sau o personalitate dominantă. Candidații săi au fost reuniți în jurul obiectivului de a învinge Partidul Progresist Sârb (SNS), formațiunea condusă de Aleksandar Vucic.

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