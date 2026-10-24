Prima pagină » Știri externe » Republica Moldova a expulzat un angajat al Ambasadei Ruse, după incidentul cu dronă de vineri. Kremlinul avertizează cu „un răspuns ferm”

Republica Moldova a expulzat un angajat al Ambasadei Ruse, după incidentul cu dronă de vineri. Kremlinul avertizează cu „un răspuns ferm”

Ruxandra Radulescu
Republica Moldova a expulzat un angajat al Ambasadei Ruse, după incidentul cu dronă de vineri. Kremlinul avertizează cu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Republica Moldova va declara „persona non grata” un angajat al Ambasadei Rusiei la Chişinău, după ce o dronă încărcată cu explozibil s-a prăbuşit vineri în apropierea unor locuinţe, în raionul Teleneşti. Kremlinul a transmis că gestul Moldovei va avea „un răspuns ferm” și a susținut că nu s-a dovedit că dispozitivul ar fi fost al armatei ruse.

Ministerul Afacerilor Externe de la Chişinău a calificat incidentul drept o încălcare gravă a suveranităţii şi securităţii ţării şi o ameninţare directă la adresa cetăţenilor.

Preşedinta Maia Sandu a declarat că drona de atac, de tip rusesc „Gheran”, a încălcat spaţiul aerian al Republicii Moldova şi s-a prăbuşit în apropierea unor locuinţe şi a unei instalaţii energetice, conform MOLDPRES.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zaharova, a respins acuzaţiile, pe care le-a calificat drept „un pretext nefondat”.

Aceasta a susţinut că originea rusă a dronei nu a fost demonstrată şi a acuzat autorităţile de la Chişinău că urmează o politică „antirusă”. Zaharova a avertizat că decizia de expulzare nu va rămâne fără răspuns, transmite France Presse.

Potrivit Ministerului Apărării de la Chişinău, două încălcări ale spaţiului aerian naţional au fost înregistrate în perioada 16-23 octombrie.

Autorităţile le cer cetăţenilor să anunţe la 112 orice dronă sau fragment suspect şi să nu atingă ori să deplaseze astfel de obiecte.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Un cetățean israelian din SUA a cheltuit aproape 3.000 $ pe un bilet de avion pentru a vota împotriva lui Netanyahu. Israelul nu permite votul prin corespondență israelienilor din străinătate
19:27
Un cetățean israelian din SUA a cheltuit aproape 3.000 $ pe un bilet de avion pentru a vota împotriva lui Netanyahu. Israelul nu permite votul prin corespondență israelienilor din străinătate
TENSIUNI Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
18:25
Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
FLASH NEWS Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
17:00
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Afacerist celebru, găsit mort în propria casă, după ce 3 bărbați înarmați au intrat peste el. Ce au descoperit polițiștii
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Blocul din Drumul Taberei ar fi fost proiectat să se fisureze în acel loc, dar are probleme structurale cunoscute. Expert: Consolidarea trebuia făcută
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Femeia pe care Irinel Columbeanu și-a dorit-o, dar nu a avut-o niciodată. Ce le-a răspuns lui Serghei Mizil și lui Adiță: „Frumos!”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Oamenii de știință au creat gheața care rivalizează cu betonul. Cât de rezistentă este?
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
APĂRARE Ministrul Apărării a discutat cu militarii români aflați în misiuni internaționale. Ce mesaj le-a transmis înainte de Ziua Armatei
21:10
Ministrul Apărării a discutat cu militarii români aflați în misiuni internaționale. Ce mesaj le-a transmis înainte de Ziua Armatei
FLASH NEWS Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției
20:54
Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției
AUTO Cât te costă să îți repari singur mașina într-un service auto: Tinerii care au deschis afacerea la Iași vor să se extindă în alte orașe
20:38
Cât te costă să îți repari singur mașina într-un service auto: Tinerii care au deschis afacerea la Iași vor să se extindă în alte orașe
TURISM Cât costă 4 nopți de cazare la hotelul Simonei Halep, de Revelion 2027. Prețurile nu sunt la îndemâna oricui
20:10
Cât costă 4 nopți de cazare la hotelul Simonei Halep, de Revelion 2027. Prețurile nu sunt la îndemâna oricui
REACȚIE Gigi Becali s-a întâlnit cu Luca Niculescu și dezvăluie ce diferență vede între premier și Nicușor Dan
19:57
Gigi Becali s-a întâlnit cu Luca Niculescu și dezvăluie ce diferență vede între premier și Nicușor Dan
ULTIMA ORĂ A 26-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de persoane cer, în continuare, eliberarea fostului candidat la prezidențiale
19:44
A 26-a noapte de proteste la Arestul Central, unde este închis Călin Georgescu. Sute de persoane cer, în continuare, eliberarea fostului candidat la prezidențiale

Cele mai noi

Trimite acest link pe