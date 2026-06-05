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Republicanii se revoltă împotriva lui Trump: Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor militar record pentru Ucraina și sancțiuni fără precedent contra Rusiei

Ionuț Stan
Republicanii se revoltă împotriva lui Trump: Camera Reprezentanților a aprobat un ajutor militar record pentru Ucraina și sancțiuni fără precedent contra Rusiei
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Donald Trump - Foto: Shutterstock
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Camera Reprezentanților, majoritară republicană, a adoptat un pachet major de sprijin pentru Ucraina și sancțiuni împotriva Rusiei, în ciuda opoziției președintelui Donald Trump. Votul evidențiază diviziunile tot mai mari din Partidul Republican privind războiul din Ucraina.

Camera Reprezentanților din SUA a aprobat un amplu pachet legislativ care prevede acordarea unui nou ajutor militar pentru Ucraina și introducerea unor sancțiuni economice severe împotriva Rusiei, într-o mișcare care sfidează poziția președintelui Donald Trump și a liderilor Partidului Republican, scrie DW.com.

Trump / Foto - Mediafax

Trump / Foto – Mediafax

Proiectul de lege a fost adoptat cu 226 de voturi pentru și 195 împotrivă, după ce mai mulți parlamentari republicani au ales să voteze alături de democrați. Este cea mai importantă inițiativă pro-Ucraina adoptată de Camera Reprezentanților de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.

Votul reprezintă un semnal puternic transmis atât Casei Albe, cât și conducerii republicane, într-un moment în care poziția partidului față de sprijinirea Ucrainei este tot mai fragmentată.

Revoltă în Partidul Republican pentru aducerea proiectului la vot

Adoptarea măsurii a fost posibilă doar după o confruntare politică rară în interiorul Partidului Republican. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, le-a cerut colegilor să respingă proiectul, argumentând că administrația Trump trebuie să aibă libertatea de a negocia cu Moscova fără presiuni suplimentare din partea Congresului.

Cu toate acestea, 18 republicani și un independent care votează frecvent alături de republicani au susținut proiectul. În spatele inițiativei s-au aflat deputatul republican Brian Fitzpatrick și democratul Greg Meeks, care au colaborat timp de mai multe luni pentru a strânge numărul necesar de semnături și pentru a ocoli opoziția conducerii Camerei.

Demersul scoate la iveală tensiunile tot mai evidente dintre republicanii tradiționali, favorabili susținerii Ucrainei, și aripa partidului apropiată de Donald Trump, care susține reducerea implicării americane în conflict.

Sancțiuni fără precedent și miliarde de dolari pentru Kiev

Pachetul legislativ include unele dintre cele mai dure măsuri economice adoptate de Congres împotriva Rusiei în ultimii ani.

Printre prevederi se numără sancțiuni împotriva principalelor bănci rusești, a companiilor din sectorul energetic și minier, precum și introducerea unor tarife de 500% pentru toate mărfurile rusești importate în Statele Unite. De asemenea, proiectul interzice importurile de petrol rusesc pe piața americană.

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În ceea ce privește Ucraina, documentul autorizează vânzări de armament în valoare de 8 miliarde de dolari și prelungește programul militar de tip „lend-lease”, folosit anterior pentru transferul rapid de echipamente și sisteme de apărare către Kiev.

Votul are loc într-un moment delicat pentru administrația Trump, care și-a concentrat atenția în ultimele luni asupra conflictului cu Iranul. În același timp, războiul dintre Rusia și Ucraina continuă fără progrese diplomatice majore, în ciuda promisiunii făcute de Donald Trump că va pune capăt rapid conflictului după revenirea la Casa Albă.

Deși proiectul a trecut de Camera Reprezentanților, viitorul său rămâne incert în Senat. Mai mulți senatori republicani s-au declarat în trecut susținători ai Ucrainei, însă nu este clar dacă există suficiente voturi pentru depășirea pragului procedural de 60 de voturi necesar adoptării măsurii.

Dacă va fi aprobat și de Senat, pachetul ar reprezenta cea mai importantă intervenție legislativă a Congresului american în conflictul ruso-ucrainean de la controversatul program de finanțare suplimentară adoptat în 2024.

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