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Trump primește acces la Mythos, AI-ul „pe steroizi” care alarmează lumea. UE negociază intrarea rapidă în program

Ionuț Stan
Trump primește acces la Mythos, AI-ul
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Trump - Foto: Shutterstock
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Unul dintre cele mai controversate sisteme de inteligență artificială dezvoltate vreodată ar putea ajunge atât în mâinile administrației Donald Trump, cât și ale Uniunii Europene. Mythos, modelul creat de Anthropic, provoacă îngrijorări globale din cauza capacității sale de a identifica și exploata vulnerabilități informatice la un nivel fără precedent.

Compania americană Anthropic, dezvoltatoarea modelului de inteligență artificială Claude, colaborează cu Agenția Națională de Securitate a Statelor Unite (NSA) pentru implementarea noului sistem avansat de AI numit Mythos în cadrul unor operațiuni cibernetice ofensive, potrivit unor informații publicate de Financial Times.

AI - Foto: Freepik.com

AI – Foto: Freepik.com

Tehnologia este considerată una dintre cele mai puternice și controversate creații din domeniul inteligenței artificiale, fiind capabilă să descopere și să exploateze vulnerabilități software la o scară care a stârnit preocupări în rândul guvernelor, instituțiilor financiare și marilor companii din sectorul tehnologic.

Potrivit unor surse apropiate proiectului, Mythos ar putea fi utilizat în operațiuni de infiltrare a rețelelor informatice aparținând unor state precum China sau Iran. Susținătorii proiectului argumentează că dezvoltarea unor astfel de capabilități este esențială pentru apărarea cibernetică a Statelor Unite, în contextul în care adversarii Washingtonului investesc la rândul lor masiv în inteligență artificială.

Pentagonul, în conflict juridic cu Anthropic

Parteneriatul dintre Anthropic și serviciile americane de informații vine într-un context complicat. Compania a intrat anterior într-un conflict juridic cu Departamentul Apărării al SUA, încercând să limiteze utilizarea modelelor sale pentru programe de supraveghere în masă sau pentru dezvoltarea dronelor autonome letale.

Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

Ca urmare a acestor restricții, Pentagonul a clasificat Anthropic drept un posibil „risc pentru lanțul de aprovizionare”, o decizie fără precedent pentru o companie americană din domeniul inteligenței artificiale. Anthropic contestă în prezent această măsură în instanță.

În paralel, compania a anunțat extinderea accesului la Mythos către aproximativ 150 de organizații din 15 state, după ce sistemul a fost disponibil inițial doar unui număr limitat de parteneri americani.

Decizia vine într-un moment în care Anthropic pregătește o ofertă publică inițială care ar putea evalua compania la peste 1.000 de miliarde de dolari, confirmând importanța strategică pe care inteligența artificială a dobândit-o în competiția globală pentru securitate și influență tehnologică.

Uniunea Europeană accelerează negocierile pentru acces la Mythos

În același timp, Uniunea Europeană încearcă să obțină acces la noua tehnologie. Potrivit CNBC, după mai multe săptămâni de negocieri între Anthropic, Comisia Europeană și administrația americană, compania a acceptat în principiu să ofere acces la sistemul Mythos și instituțiilor europene. Bruxellesul susține că obiectivul principal este evaluarea riscurilor și a impactului pe care această nouă generație de inteligență artificială îl poate avea asupra securității cibernetice și infrastructurilor critice.

Thomas Regnier, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, a confirmat că au avut loc „mai multe întâlniri productive” cu reprezentanții Anthropic și că Uniunea Europeană urmărește cu atenție evoluția acestei tehnologii.

Mythos a fost lansat în luna aprilie în cadrul programului de securitate cibernetică Project Glasswing și s-a remarcat rapid prin capacitatea sa de a identifica mii de vulnerabilități informatice necunoscute anterior. Tocmai această performanță excepțională a generat și cele mai mari temeri. Specialiștii avertizează că un astfel de sistem poate deveni un instrument extrem de valoros pentru apărarea cibernetică, dar și o armă periculoasă dacă ajunge în mâinile unor actori statali ostili sau ale grupărilor de criminalitate informatică.

În ultimele luni, reprezentanți ai Anthropic au recunoscut că nivelul de autonomie și putere atins de Mythos a ridicat întrebări serioase inclusiv în interiorul companiei, existând îngrijorări privind lansarea pe scară largă a unei tehnologii cu asemenea capabilități.

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